Des célébrités de Lulu à Prue Leith, 81 ans de Bake Off, et Ruth Wilson, star de His Dark Materials, reçoivent les honneurs de l’anniversaire de la reine

La chanteuse Lulu a fait passer son OBE à un CBE alors qu’une foule de célébrités du showbiz reçoivent les honneurs de l’anniversaire de la reine.

Lulu, 72 ans, est rejointe sur la liste par son compatriote crooner des années 1960, Engelbert Humperdinck, 85 ans, qui devient MBE.

La chanteuse Lulu a fait passer son OBE à un CBE Crédit : Getty

Prue Leith de Bake Off, 81 ans devenue une dame Crédit : PA

La star de Skunk Anansie Skin a reçu un OBE Crédit : PA

Prue Leith, 81 ans, de Bake Off, et l’ancienne juge Strictly Arlene Phillips, 78 ans, doivent devenir des dames, tandis que le pilier de la radio Simon Mayo, 62 ans, et l’actrice de His Dark Materials Ruth Wilson, 39 ans, reçoivent tous deux des MBE.

Le méchant de Bond Jonathan Pryce, 74 ans, a été nommé chevalier – avant de devenir le duc d’Édimbourg au cours des deux dernières saisons du drame royal de Netflix La Couronne.

La chanteuse Alison Moyet, dont le premier album solo de 1984 s’appelait Alf, a également été nommée MBE.

Elle a déclaré: «Une surprise remarquable et heureuse pour mon 60e anniversaire. Alf de Basildon avec des initiales supplémentaires. Je ne l’ai pas vu venir.

Son actrice de Dark Materials Ruth Wilson, 39 ans, reçoit un MBE Crédit : PA

Le méchant de Bond Jonathan Pryce, 74 ans, a été fait chevalier Crédit : PA

Engelbert a décrit cet honneur comme un « rêve devenu réalité » et a rendu hommage à sa défunte épouse, Patricia, décédée en février après avoir contracté Covid.

Il a déclaré : « J’ai toujours arboré le drapeau britannique partout où je suis allé. Je n’y suis pas seulement allé en tant qu’artiste. J’y suis allé en tant que sujet britannique.

L’ancien claviériste de Yes, Rick Wakeman, 72 ans, a déclaré qu’il était « abasourdi et vraiment très fier » après avoir été nommé CBE et qu’il souhaitait que ses parents soient en vie pour le voir.

L’ancienne juge Arlene Phillips, 78 ans, devient une dame Crédit : PA

Le crooner des années 1960 Engelbert Humperdinck, 85 ans, qui devient MBE Crédit : PA

La chanteuse rock Skin, 53 ans, du groupe Skunk Anansie, reçoit également un OBE pour ses services rendus à la musique.

L’ancien présentateur de Crimewatch, Nick Ross, 73 ans, s’est dit ravi d’avoir été nommé CBE pour les services de radiodiffusion, de charité et de prévention du crime. Il a dédié cet honneur à l’institut des sciences criminelles fondé à la mémoire de sa défunte collègue Jill Dando. L’expert juridique de Sun, le juge Robert Rinder, 43 ans, obtient un MBE pour son travail d’éducation de la nation sur l’Holocauste, aux côtés de sa mère Angela Cohen.

Il a déclaré : « J’ai une sorte de sentiment nucléaire de syndrome de l’imposteur. Il a été encore plus marqué en recevant cet honneur, rendu plus beau parce que ma mère en reçoit un le même jour. »