Des célébrités comme Charli XCX et Addison Rae rendent-elles à nouveau le tabac « cool » ?

On peut voir Lady Gaga tenant une cigarette dans l’illustration accompagnant son single Die With A Smile, annoncée ici sur un panneau d’affichage mural public sur Melrose Avenue à Los Angeles.

Malgré cela, les chanteurs, les acteurs et les influenceurs semblent remettre le tabac à la mode – littéralement, les cigarettes faisant leur retour comme sur les podiums de la Fashion Week de New York plus tôt cette année en tant qu’accessoires.

Les risques du tabagisme sont bien connus : il reste la principale cause de décès évitable au Royaume-Uni et est responsable de près de 78 000 décès par an.

Il y a Rosalia offrant à Charli XCX un bouquet de cigarettes pour son anniversaire, Addison Rae fumant non pas une mais deux en même temps dans son clip Aquamarine, et l’acteur Paul Mescal disant qu’il refusait d’arrêter de fumer lorsqu’il se remettait en forme pour Gladiator II.

Presque tous ses amis fument aussi et elle dit que c’est plus qu’une simple habitude, c’est une esthétique.

Le thriller séduisant et scandaleux d’Emerald Fennell, Saltburn, résume parfaitement le milieu des années 2000 et nous rappelle une époque où il était légal de fumer à l’intérieur.

La journaliste Olivia Petter dit la cigarette est devenue un symbole qui représente notre nostalgie d’une époque révolue d’insouciance, de frivolité et d’hédonisme et elle fait un retour épique dans la culture pop.

L’esthétique de ces célébrités fumeuses rappelle les années 2000, lorsque Kate Moss et Jennifer Anniston sortaient en jeans taille basse et t-shirts bébé avec une cigarette parfaitement positionnée sur leurs lèvres.

Selon Truth Initiativeune organisation à but non lucratif de lutte contre le tabagisme, neuf des dix films nominés pour le premier prix des Oscars plus tôt cette année mettaient en vedette le tabagisme, contre sept l’année précédente.

Certaines des plus grandes chansons de 2024 contiennent également des images de tabac – Die With A Smile de Bruno Mars et Lady Gaga montre Gaga en train de fumer pendant qu’elle joue du piano et chante.

Jessica, une jeune femme de 26 ans qui travaille dans le marketing, affirme que fumer est « devenu à nouveau tellement normal ».

« Il y a quelques années, je ne connaissais personne qui fumait, mais maintenant, on dirait que tout le monde le fait et on oublie en quelque sorte à quel point c’est mauvais pour soi. »

Une estimation récente de Cancer Research suggère qu’environ 350 jeunes commencent encore à fumer chaque jour au Royaume-Uni et près d’un jeune de 15 ans sur 10 déclare fumer parfois.

Mais, dans l’ensemble, le nombre de jeunes fumeurs est en baisse : les estimations officielles montrent que moins d’un jeune adulte sur 10 au Royaume-Uni fume la cigarette – une forte baisse par rapport au quart des 18-24 ans il y a 12 ans.