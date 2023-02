Des célébrités assistent aux honneurs de la NFL 2023, Damar Hamlin fait une apparition

La 12e édition annuelle des honneurs de la NFL a eu lieu jeudi et des stars du sport et des artistes ont envahi le Symphony Hall de Phoenix pour une affaire extravagante.

Vu sur la scène du Super Bowl LVII, l’animatrice Kelly Clarkson est devenue la première femme à animer la célébration…

et a représenté les Cowboys dans une robe en jersey n ° 88.

et elle était bien sûr heureuse de voir Dallas QB Dak Prescott qui a remporté le prix Walter Payton de l’homme de l’année.

Ils ont été rejoints par Coach Prime Deion Sanders et Tracey Edmonds…

un HER parfaitement adapté…

Holly Robinson Peete et son mari Rodney…

Tiffany Haddis…

un Flavor Flav intéressantement équipé…

le superbe commentateur sportif Taylor Rooks…

et Sheryl Lee Ralph avant sa performance de “Lift Every Voice and Sing” dimanche.

Ralph a également frappé la scène NFL Honors en tant que présentateur et a choqué le public en amenant Damar Hamlin sur scène.

Hamlin a rejoint le personnel médical qui a agi rapidement et lui a sauvé la vie après avoir fait un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match en janvier. Les premiers intervenants ont été honorés pour leur travail et Hamlin a partagé ses remerciements.

“D’abord, je voudrais simplement remercier Dieu d’être même ici”, a déclaré Hamlin qui s’est effondré lorsque les Bills de Buffalo ont affronté les Bengals de Cincinnati. “Un arrêt cardiaque soudain n’était rien que j’aurais jamais choisi pour faire partie de mon histoire. Mais c’est parce que parfois, nos propres visions sont trop petites. Ma vision était de jouer dans la NFL et d’être le meilleur joueur possible. Mais le plan de Dieu était d’avoir un but plus grand que n’importe quel jeu dans ce monde.

“Je tiens à remercier tout particulièrement tout le monde sur cette scène pour tout ce qu’ils ont fait pour moi”, a ajouté Hamlin. « Et merci à tous ceux qui, dans le monde entier, ont prié pour moi et ont espéré pour moi. Le voyage va continuer. »

Que pensez-vous des honneurs de la NFL de cette année ?

Serez-vous à l’écoute du Super Bowl LVII ?