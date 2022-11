Des célébrités assistent au sommet ESSENCE Girls United 2022 à Atlanta

Au cours du week-end, ESSENCE Girls United a organisé son troisième sommet annuel au Atlanta Contemporary Arts Center et une foule de méchants soucieux des affaires étaient dans le bâtiment.

Le thème du sommet de cette année était “Forever the Blueprint” – une célébration des filles noires et des jeunes au genre large qui continuent d’être le modèle de progression, de ténacité et de résilience, et c’était une gracieuseté du sponsor principal The Coca-Cola Company® , ainsi que des sponsors de soutien, SheaMoisture, Ford et American Airlines.

Animé par Reginae Carter…

tout au long de la journée, les panélistes ont mené des discussions couvrant les sujets cruciaux dans l’esprit de la plupart des Gen-Z et Millennials.

Panneaux remarquables inclus…

Slay Your Life : Trucs et astuces avec le PDG de Slayology, Keleah Slay

The Reel You : Adopter la création de contenu authentique avec le créateur de contenu, Donye Taylor

I Am The Bar : Identité culturelle, confiance et Hollywood avec Paige Audrey-Marie Hurd, Aoki LeeSimmons, Jessie Woo, Alycia Pascual Pena

MDN : Protégez votre paix grâce à des amitiés entre filles noires avec Nandi Howard, Dess Dior, Jayda Cheaves et Rechelle Dennis

et les invités ont apprécié une performance musicale de Rubi Rose.

Les activations supplémentaires comprenaient une station de jeu hébergée par Cxmmunity, le bar à cocktails sans alcool de The Coca-Cola Company® et de la nourriture fournie par Slutty Vegan, Soul Truckin Good et Cereal & Cream.

Les participants ont également eu droit à des joyaux dentaires, du nail art par Lyra Luxe Nails et des coupes fraîches par TiffsTheBarber. Les séances de mentorat rapide avec des professionnels de divers secteurs ont inspiré de nombreux participants. Le marché GU Just For You comprenait également Brooklyn Tea, Stay Positive Inc, LaBlu Serenity, Lilac Reign, The Tsuri Company, Humans Before Handles, Full Bloom By Lauren.

Ont vu sur la scène ESSENCE Girls United un certain nombre de jeunes étourdissantes, dont Jessie Woo, Aoki Lee Simmons, Latoya Forever, Paige Audrey-Marie Hurd, Queen Khamyra, Dess Dior et Coco Jones.

En parlant de Coco Jones, l’actrice / chanteuse a également organisé un dîner sur invitation uniquement parrainé par The Coca-Cola Company® et le sponsor de soutien d’ESSENCE Girls United, Ford.

Le dîner exclusif a honoré les femmes qui ont continué à être le modèle de la culture excellant dans leurs domaines de l’éducation, de l’activisme, du divertissement, de la création de contenu et de l’entrepreneuriat.

Les lauréats de la nuit étaient;

Prix ​​​​de la création de contenu : Jayda Cheaves présenté par la responsable sociale d’ESSENCE GU, Rhyann Sampson Prix ​​​​de l’éducation: Trinitee Stokes présenté par Model, Aoki Lee Simmons Prix ​​de l’activisme : Chelsea Miller présenté par la co-fondatrice d’ESSENCE Girls United Rechelle Dennis Prix ​​de l’entrepreneuriat : Olamide Olowe présenté par ESSENCE CMO, Erika Bennett Artiste GU de l’année : Meg Thee Stallion présenté par la directrice du contenu d’ESSENCE, Nandi Howard

Rayonnante de fierté pour cet honneur, Jayda Cheaves a fièrement publié des photos de son exploit sur Instagram.

Félicitations à tous les lauréats !

Assisterez-VOUS au prochain sommet ESSENCE Girls United ?