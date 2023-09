Des célébrités assistent au festival communautaire Pure Heat 2023

Grand FreediaTamar Braxton et Gary With Da Tea n’étaient que trois des nombreuses célébrités aperçues à l’Atlanta Black Pride pour un événement surnommé « journée gratuite de l’unité » annuelle.

Le dimanche 3 septembre, le Piedmont Park d’Atlanta a accueilli la 11e édition Festival communautaire Pure Heat un événement culturel gratuit équipé de marchés et de vendeurs de nourriture, de célébrités et d’artistes locaux, de divertissements, de forums éducatifs, de prix et de cadeaux.

Un communiqué de presse rapporte que le festival a pour objectif de rassembler les personnes LGBTQ+ minoritaires et leurs alliés pour « les encourager à adopter l’esprit de communauté, de fierté et de vision ».

Le festival met également en lumière les personnalités marquantes de la communauté et leur remet des récompenses pour leurs bonnes actions.

Cette année, Pure Heat a honoré plusieurs personnes, dont le lauréat du GRAMMY Award, Big Freedia, qui était présent pour recevoir le prix annuel ICON…

célèbre personnalité médiatique Gary With Da Tea (DISH Nation, The Rickey Smiley Morning Show) qui a reçu le prix annuel Trailblazer qui lui a été remis par sa co-animatrice de DISH Tamar Braxton.

Rashad Burgess (vice-président de l’avancement de la santé et de l’équité des Noirs, Gilead Sciences) a également été honoré, qui a reçu le prix humanitaire annuel.

Les lauréats ont été rejoints par des artistes dont Suni MF, Ty Valentino, Nubian, Virgo Gang, RJ Brady, Asia Nae, Arsai, Aryee The Gem, Kaira, Krisean Woods, Cliff VMir, Austin Rogers, That Chick Angel, Steezo et Jhonni Blaze.

Un communiqué de presse indique qu’il y a également eu une bataille de cheveux présentée par My Black is Beautiful et des apparitions spéciales de la personnalité de la télévision et artiste Joseline Hernandez, de la star de TikTok Shamar et de la personnalité de la télévision Derek J.

Une partie des bénéfices des festivités du week-end bénéficierait aux jeunes LGBTQ+ sans-abri et aux personnes infectées/affectées par le VIH/SIDA via la Vision Community Foundation.

Le week-end de la Black Pride, qui coïncide avec le week-end de la fête du Travail, est organisé via la Vision Community Foundation, Traxx Girls Inc. et Rockstars Production.