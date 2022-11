Des célébrités assistent à l’émission “Eat Plants, B*tch !” de Pinky Cole Of Slutty Vegan Tour

Une entrepreneuse en série très inspirante a récemment célébré la sortie de son livre de cuisine et elle a été rejointe par une foule de célébrités. Non seulement cela, mais elle a reçu la voiture de ses rêves par quelqu’un de spécial dans sa vie.

Pinky Cole de Slutty Vegan et Live Nation Urban ont récemment accueilli la deuxième étape de leur tournée étoilée le “L’expérience Pinky Cole” à Atlanta, en Géorgie, pour célébrer la sortie de son livre de recettes entièrement végétalien qui change la donne, “Mangez des plantes, salope.”

Le livre promet de proposer quatre-vingt-onze délicieuses recettes à base de plantes, sans culpabilité, auxquelles les lecteurs pourront se livrer dans le confort de leur foyer…

et la toute première tournée nord-américaine de Pinky en tête d’affiche rassemble la conversation, la nourriture, la culture et la communauté à l’intersection d’une expérience unique de mini-festival de sortie de livre.

La personnalité de la radio Big Tigger de V-103 a animé l’arrêt de samedi de la tournée “Eat Plants, B * tch” au théâtre Buckhead d’ATL.

Parmi les autres participants figuraient bien sûr la dame de l’heure Pinky Cole…

Le maire d’Atlanta Andre Dickens et Jermaine Dupri…

Q Parker anciennement de 112 qui a chanté pour la foule bondée…

Saucy Santana qui a fait une performance surprise…

Tanya Sam, Kimberly Evans Paige et Millie Smith…

Le sénateur Raphaël Warnock…

Comédienne Pretty Vee…

et le fiancé de Pinky, Derrick Hayes, le PDG de Big Dave’s Cheesesteaks.

En parlant de Hayes, il était TRÈS fier de sa future femme, à tel point qu’il l’a surprise avec un GROS cadeau à la fin de la soirée.

La collègue entrepreneure a surpris Cole avec un nouveau camion Benz brillant en dehors de son événement et Cole a confirmé que c’était la voiture de ses rêves.

Comme indiqué précédemment, Hayes a posé la question à Cole lors du festival ESSENCE 2022. Les deux ont également partagé leur douce histoire d’amour noire dans leur article de couverture du magazine ESSENCE.

“Je pense que notre relation est symbolique de ce à quoi le monde devrait ressembler et se sentir… Il devrait ressembler et se sentir comme un endroit où il n’y a pas de jugement”, a déclaré Cole à ESSENCE à propos de leur histoire d’amour. “Ce n’est pas parce que vous ne croyez pas aux choses auxquelles je crois que nous ne pouvons pas nous réunir dans l’amitié, l’amour et la spiritualité.”