Des célébrités assistent à la cinquième édition annuelle des Urban One Honors

Les Urban One Honors célébreront les icônes de la culture et un certain nombre de célébrités ont récemment respiré l’excellence noire sur le tapis violet.

Comme indiqué précédemment, la 5e remise annuelle des prix sera diffusée le jour de Martin Luther King Jr., le 16 janvier, le Télévision 1 et Cléo TVet souligner les réalisations de ceux qui ont apporté une contribution exceptionnelle aux arts, aux médias, à la musique, à l’éducation et à notre communauté.

Avant cela, la cérémonie a été filmée à Atlanta et les célébrités sont venues habillées à neuf pour cette soirée percutante.

On a vu sur scène l’animateur de l’émission Tank qui a posé aux côtés de sa charmante épouse Zena Foster…

ainsi que LeToya Luckett, qui a organisé une session exclusive de passage dans les coulisses avec les lauréats, les interprètes et les présentateurs de l’émission.

La légendaire Maxine Waters a posé pour des photos avec la présidente de TV One, Michelle Rice, avant d’accepter son honneur pour l’ensemble de sa carrière lors de la remise des prix.

Était également présent cette année le lauréat de l’icône du divertissement, LL Cool J.

Ladies Love Cool James a foulé le tapis aux côtés de sa charmante épouse Simone.

Le roi du R&B Bobby Brown était également présent aux côtés de sa famille pour accepter le prix Phoenix Honor.

De même, l’innovant Pharrell Williams s’est arrêté sur le tapis avant de décrocher son Music Innovation Honor. Il a été rejoint par son ami proche Pusha T qui lui a remis le prix.

David et Tamela Mann ont posé pour des photos avant de recevoir leur prix Inspirational Impact…

et NeNe Leakes ont assisté à la cérémonie et l’ont amenée Nyonisela Sioh comme rendez-vous.

On a également vu sur la scène Yandy Smith…

Lisa Wu…

Dr Contessa et Dr Scott Metcalfe de Marié à la médecine célébrité…

Cristyl Kimbrough de Mesdames qui listent Atlanta…

correspondante des médias Shari Nycole…

un Wakanda saluant toujours Roland Martin…

Marvin Sapp…

Trina Braxton…

L’agitation du matin hôte Lore’l…

et Angie Stone.

Quel look de tapis rouge avez-vous préféré ?

Assurez-vous de vous connecter aux Urban One Honors 2023 lorsqu’ils seront diffusés le jour de Martin Luther King Jr., le 16 janvier 2023.