Des célébrités antisémites attisent les craintes de normaliser la haine

Une montée de vitriol anti-juif, propagée par un rappeur de renommée mondiale, une star de la NBA et d’autres personnalités, attise les craintes que des personnalités publiques normalisent la haine et augmentent le risque de violence dans un pays qui connaît déjà une forte augmentation de l’antisémitisme .

Les dirigeants de la communauté juive aux États-Unis et les experts de l’extrémisme ont été alarmés de voir des célébrités très suivies vomir des tropes antisémites d’une manière qui est taboue depuis des décennies. Certains ont dit que cela nous ramène à une époque plus sombre en Amérique, lorsque des personnes puissantes répandaient régulièrement des théories du complot sur les Juifs en toute impunité.

L’ancien président Donald Trump a accueilli un suprémaciste blanc niant l’Holocauste à Mar-a-Lago. Le rappeur Ye a exprimé son amour pour Adolf Hitler dans une interview. La star du basket Kyrie Irving a semblé promouvoir un film antisémite sur les réseaux sociaux. Les trolls néo-nazis réclament de revenir sur Twitter alors que le nouveau PDG Elon Musk accorde une “amnistie” aux comptes suspendus.

“Ce ne sont pas des marginaux qui envoient des e-mails depuis le garage de leurs parents ou des idiots dont personne n’a jamais entendu parler. Lorsque des icônes culturelles, politiques et même sportives influentes normalisent les discours de haine, tout le monde doit être très inquiet », a déclaré le maire de Miami Beach, Dan Gelber, un chef de file de la communauté juive du sud de la Floride.

Le professeur d’histoire de la Northwestern University, Peter Hayes, spécialiste de l’Allemagne nazie et de l’Holocauste, a déclaré que la normalisation de l’antisémitisme est une “possibilité réelle” lorsqu’il y a une “discussion publique sur des choses qui étaient autrefois méprisées”.

“Je suis très inquiet à ce sujet”, a déclaré Hayes. “C’est l’une des nombreuses façons dont l’Amérique doit maîtriser et arrêter de jouer avec des concepts et des idées potentiellement meurtrières.”

Trump a accueilli Ye – le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West – et le négationniste Nick Fuentes pour un dîner dans sa maison de Floride le 22 novembre.

Fuentes était étudiant à l’Université de Boston lorsqu’il a assisté à un rassemblement nationaliste blanc à Charlottesville, en Virginie, qui a éclaté en violence en 2017. Il est devenu une personnalité d’Internet qui a utilisé sa plate-forme pour diffuser des opinions suprémacistes et antisémites blanches. Fuentes dirige un mouvement d’extrême droite appelé “America First”, avec des partisans connus sous le nom de “Groypers”.

Jeudi, Fuentes a rejoint Ye pour participer à l’émission Infowars animée par le théoricien du complot Alex Jones. Ye a fait l’éloge d’Hitler lors de l’interview, renforçant la rhétorique qui lui a déjà coûté un accord commercial lucratif avec Adidas.

Jonathan Greenblatt, directeur national et PDG de l’Anti-Defamation League, a déclaré qu’il était étonnant et alarmant que deux des principaux pourvoyeurs d’antisémitisme du pays “rompent le pain avec l’ancien chef du GOP”.

« Je caractériserais cela comme la normalisation de l’antisémitisme. Cela fait maintenant partie du processus politique d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant », a déclaré Greenblatt. « Et ce n’est pas propre aux républicains. Ce n’est pas seulement un problème républicain. C’est un problème de société. »

La plupart des Américains savaient que c’était « au-delà de la pâleur » lorsque des suprémacistes blancs portant des torches ont défilé sur le campus de l’Université de Virginie à la veille du rassemblement de 2017, a déclaré Amy Spitalnick, directrice exécutive d’Integrity First for America, un groupe qui a soutenu une action en justice contre organisateurs du rallye de Charlottesville.

“Ce qui est encore plus dangereux que des nazis avec des torches scandant “Les Juifs ne nous remplaceront pas”, c’est quand nous avons des dirigeants politiques et d’autres qui épousent ces mêmes théories du complot de manière de plus en plus normalisée”, a-t-elle déclaré.

Spitalnick a déclaré que la haine virulente que Ye a crachée peut rendre les expressions diluées d’antisémitisme plus normales en revanche.

« Il est crucial que nous tenions Kanye et Irving et ces autres personnalités publiques responsables de leur antisémitisme. Mais cela ne veut rien dire si nous ne reconnaissons pas et ne tenons pas non plus pour responsables de la manière dont cet antisémitisme et cet extrémisme se sont infiltrés dans le courant dominant de l’un de nos principaux partis politiques et sont devenus monnaie courante dans notre discours politique », a-t-elle déclaré.

Les détracteurs de Trump et même certains de ses alliés ont condamné l’ancien président pour avoir accueilli Fuentes à Mar-a-Lago. Trump a affirmé qu’il ne savait rien de Fuentes avant le dîner et a défendu sa décision d’accueillir Ye dans son club.

Twitter a suspendu le compte de Ye cette semaine après avoir tweeté une photo d’une croix gammée fusionnée avec l’étoile de David. Musk a tweeté que Ye avait violé une règle contre l’incitation à la violence.

Musk a annoncé la semaine dernière que son plan “d’amnistie” s’appliquait aux comptes qui n’ont pas “enfreint la loi ou se sont livrés à des spams flagrants”. Les experts en sécurité en ligne prédisent que cette décision entraînera une augmentation du harcèlement et des discours de haine.

Les groupes qui surveillent Twitter pour le contenu raciste et antisémite affirment que les discours toxiques ont déjà augmenté au cours du mois depuis que Musk a repris la plateforme et licencié des milliers d’employés. Les modérateurs de contenu faisaient partie de ceux qui ont perdu leur emploi.

Les chiens de garde ont également réprimandé Musk pour certains de ses propres tweets, notamment en publiant un mème mettant en vedette Pepe la grenouille, un personnage de dessin animé qui a été détourné par des extrémistes d’extrême droite.

En avril, la Ligue anti-diffamation a annoncé que son décompte annuel d’incidents antisémites avait atteint un niveau record l’année dernière. L’organisation a dénombré 2 717 incidents d’agression, de harcèlement et de vandalisme en 2021, une augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente et le nombre le plus élevé depuis que l’ADL a commencé à suivre les événements en 1979.

Il y a des générations, des Américains célèbres, dont Henry Ford et Charles Lindbergh, ont exprimé sans vergogne des sentiments antisémites d’une manière qui aurait choqué les Américains au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, Internet et les médias sociaux permettent aux célébrités mondialement connues de normaliser la haine anti-juive.

Pour quelqu’un du statut de Ye, louer les nazis et Hitler “passe de la laideur à une sorte d’incitation”, a déclaré Greenblatt. Il a noté que les institutions juives doivent déjà renforcer la sécurité pour se protéger contre des attaques telles que celle au cours de laquelle un homme armé a tué 11 personnes à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en 2018.

“Notre communauté doit encore se préparer aux conséquences de la généralisation de ces idées”, a déclaré Greenblatt.

___

La rédactrice de l’Associated Press Freida Frisaro à Fort Lauderdale, en Floride, a contribué à ce rapport.

Michael Kunzelman, Associated Press