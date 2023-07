Des célébrations et des feux d’artifice ont lieu à Ottawa malgré les problèmes de qualité de l’air

Les célébrations de la fête du Canada ont lieu samedi à Ottawa et dans tout le pays, bien que certaines aient été réduites en raison de la mauvaise qualité de l’air.

La capitale du Canada verra des festivités autour de la colline du Parlement, mais le principal divertissement aura lieu aux plaines LeBreton, juste à l’ouest du centre-ville, où les célébrations devraient revenir à la normale cette année.

La pandémie de COVID-19 a annulé des événements partout au pays pendant deux ans, y compris à Ottawa. Puis l’année dernière, les restes des manifestations du « Freedom Convoy » qui avaient obstrué les rues de la ville cet hiver-là ont créé des tensions qui ont perturbé la journée et incité certains à se méfier de se diriger vers le centre-ville.

Le ministère fédéral du Patrimoine a une liste d’activités prévues dans toute la région de la capitale nationale.

Les cérémonies de la relève de la garde auront lieu régulièrement entre 10 h et 14 h HE, et l’Aviation royale canadienne jouera de la cornemuse et du tambour sur la Colline du Parlement.

Si le temps le permet, la Force aérienne prévoit également un survol de la Colline du Parlement juste après midi.

Le principal spectacle de jour aux plaines LeBreton commence à 11 h 45 HE et met en vedette des artistes tels que Pierre Kwenders, Delhi 2 Dublin, Tyler Shaw, Josiane et Marie-Josée Dandeneau, ainsi que des discours de dignitaires, dont le gouverneur général et le premier ministre Justin Trudeau .

Dans un message vidéo aux Canadiens, Trudeau a déclaré que la fête du Canada est une occasion de célébrer le pays et les gens avec qui nous le partageons.

« Après tout, le Canada fait l’envie du monde. Les personnes fuyant la violence et la persécution rêvent d’une vie ici, les entreprises ouvrent des sièges sociaux dans nos villes et des usines de fabrication dans nos villes et les dirigeants mondiaux se tournent vers nous pour un leadership en temps de crise », a-t-il déclaré. « Où que flotte notre drapeau, il est reconnu comme un symbole de démocratie, de liberté et d’espoir. »

Il a déclaré que le pays avait relevé les défis en travaillant dur ensemble, y compris maintenant « lorsque nous intervenons pour aider les personnes touchées par les incendies de forêt ».

Dans son message aux Canadiens, la gouverneure générale Mary Simon a déclaré que la fête du Canada est une occasion de réfléchir à ce que le pays a accompli et de réfléchir à ce qui peut être fait de plus.

« Bien que j’aie vu l’engagement à faire des progrès sur les défis auxquels nous sommes confrontés, il reste encore beaucoup de travail à faire pour créer le pays dans lequel nous voulons vivre », a déclaré Simon dans une déclaration écrite.

« Une où nous marchons ensemble sur le chemin de la réconciliation ; guérir notre planète en agissant pour lutter contre le changement climatique ; prendre soin de notre santé mentale de la même manière que nous prenons soin de notre santé physique. Un pays dont les citoyens travaillent activement pour surmonter les obstacles à l’égalité, à l’équité, à la justice et à l’inclusion.

Les festivités de la fête du Canada se dérouleront dans la capitale tout au long de la journée. Un spectacle nocturne aux plaines LeBreton présente des performances de Jann Arden, Roxane Bruneau et Aysanabee, entre autres. Il y aura également une exposition temporaire sur le patrimoine inuit au 100, rue Wellington, un bâtiment dédié aux peuples autochtones en face de la Colline.

De l’autre côté de la rivière à Gatineau, au Québec, il y aura des spectacles, dont un match de lutte professionnelle toute la journée dans le Vieux-Hull. Les musées nationaux du Canada, y compris le Musée des beaux-arts du Canada, seront ouverts et l’entrée est gratuite.

Avec tout ce qui se passe, de nombreuses rues du centre-ville d’Ottawa sont fermées et les véhicules n’auront accès qu’aux ponts Macdonald-Cartier et Champlain.

OC Transpo offre un service gratuit toute la journée jusqu’à minuit et un horaire spécial est mis en place. Para Transpo est également gratuit et accepte les réservations.

Le grand spectacle pyrotechnique d’Ottawa devrait avoir lieu à 22 h HE malgré les inquiétudes concernant la qualité de l’air et la fumée au cours des derniers jours, mais ce n’est pas le cas dans toutes les grandes villes du Canada.

L’administration portuaire de Vancouver Fraser a cité l’augmentation des coûts pour l’annulation de son feu d’artifice l’année dernière et a déclaré que le déménagement était désormais permanent.

Partout en Ontario, y compris à Niagara Falls et à Pembroke, des spectacles sont annulés en raison des effets des incendies de forêt en cours.

Après une interdiction des feux d’artifice lors des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste le week-end dernier, la fête sera particulièrement silencieuse au Québec, où les feux de forêt font toujours rage et où les interdictions de feu sont toujours en vigueur.

Montréal et Québec ont annulé les feux d’artifice pour se montrer solidaires des régions du nord de la province qui continuent de brûler.

Victoria, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, Winnipeg et Toronto prévoient toutes d’aller de l’avant avec leurs spectacles.

Des feux d’artifice ont également lieu dans les provinces de l’Atlantique, y compris à Halifax pour la première fois depuis 2019.

David Fraser et Mickey Djuric, La Presse canadienne

qualité de l’airFête du CanadaFeux d’artifice