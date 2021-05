Des célébrations bruyantes éclatent à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est alors que le cessez-le-feu entre en vigueur (VIDEOS)

Des défilés de rue et des feux d’artifice impromptus ont éclaté dans les villes palestiniennes tôt vendredi matin, quelques heures après qu’un accord de cessez-le-feu négocié par l’Egypte a été accepté par Israël et des groupes armés à Gaza.

Les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est célèbrent le cessez-le-feu avec Israël en déclenchant des feux d’artifice, en organisant des manifestations et en exprimant des prières jubilatoires tardives de l’Aïd, une célébration musulmane que les Palestiniens de Gaza ont célébrée la semaine dernière au milieu des bombardements israéliens pic.twitter.com/TlVy5mHQ7J – Middle East Eye (@MiddleEastEye) 21 mai 2021

Des foules de fêtards ont été vus défiler à travers Rafah et d’autres villes dans les heures précédant l’aube, de nombreux drapeaux palestiniens hissés et scandant des slogans pour célébrer l’armistice, qui a pris effet vers 2 heures du matin, heure locale.

عرس ,, فرحة ,, في أرض العزة غزة الآن .. الجميع في الشوارع يحتفل, الحمد لله 🎉🇵🇸# فلسطين_تنتصرpic.twitter.com/B3kQAZ5L4h – تيما (@timaodehh) 20 mai 2021

Une atmosphère de fête a également éclaté à Jérusalem-Est occupée, qui a vu ses propres rassemblements bondés et des feux d’artifice bruyants.

Les Palestiniens célèbrent le cessez-le-feu négocié par l’Égypte à Jérusalem-Est#Palestine#PalestiniansLivesMatterpic.twitter.com/E8rx5eGPfI – Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) 21 mai 2021

חגיגות וזיקוקים בכל מזרח ירושלים לכבוד הפסקת האש. הקולות נשמעים היטב בכל העיר. קצת קשה להתווכח מי ניצח פה. pic.twitter.com/Vq7RryvBHP – نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) 20 mai 2021

La ville a servi de point d’éclair lors de la dernière série de violences, avec des jours de manifestations houleuses contre les expulsions à venir de résidents palestiniens face à de dures répressions policières. Une incursion israélienne à la mosquée Al Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam, a provoqué la première salve de projectiles de militants du Hamas la semaine dernière, après quoi Tel Aviv a pilonné Gaza avec des centaines de frappes aériennes alors que des roquettes continuaient de voler.

En Cisjordanie, qui reste également sous occupation militaire israélienne, des foules ont été vues dans les rues de Ramallah, tandis qu’un petit convoi de véhicules a agité des drapeaux dans le camp de réfugiés de Dheisheh, situé près de la ville de Bethléem.

Célébrations dans les rues de #Gaza & #Ramallah en Cisjordanie après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu pic.twitter.com/RXgT8aYjuf – Biesan Abu-Kwaik بيسان أبو كويك (@BiesanAK) 20 mai 2021

Au moins 232 Palestiniens, dont 65 enfants, ont été tués en 11 jours de combats, tandis que près de 2 000 ont été blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les responsables israéliens disent que 12 citoyens ont péri, parmi lesquels un soldat et deux jeunes.

Environ 450 bâtiments à travers la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés lors des raids aériens israéliens, y compris des immeubles d’habitation, des bureaux de presse, six hôpitaux, neuf cliniques de santé et le principal site de dépistage et de vaccination Covid-19 du territoire, selon l’agence humanitaire des Nations Unies. En marquant l’accord de cessez-le-feu jeudi soir, le président américain Joe Biden a déclaré que Washington contribuerait aux efforts de reconstruction en coordination avec les organismes internationaux, sans toutefois préciser exactement quelle aide serait fournie.

#Photo Les drapeaux des factions palestiniennes se réunissent lors des célébrations en Cisjordanie de la victoire de la résistance à la bataille de l’épée de Jérusalem #Palestine # Juin # Palestine_Vincent pic.twitter.com/2qcHB7BjNZ – Actualités 24/7 (Middle East Observer) 🇸🇩 (@Boomdotnews) 21 mai 2021

