Des catastrophes comme Ian présentent un risque supplémentaire pour les personnes âgées fragiles

FORT MYERS, Floride (AP) – Les personnes âgées à mobilité réduite et celles souffrant de problèmes de santé chroniques nécessitant l’utilisation d’appareils médicaux électriques étaient particulièrement vulnérables lorsque l’ouragan Ian a frappé le sud-ouest de la Floride, et les experts avertissent que ces risques pour les personnes les plus âgées de la société augmentent à mesure que les catastrophes augmentent avec l’impact du changement climatique.

Presque toutes les dizaines de personnes tuées par Ian dans le comté de Lee le plus durement touché avaient 50 ans ou plus, dont beaucoup dans les années 70, 80 et même 90. Cela a mis en évidence les dangers croissants pour ceux qui sont le moins susceptibles de pouvoir fuir de telles catastrophes et ceux qui sont les plus susceptibles d’être touchés par les conséquences.

Le changement climatique rend les ouragans plus humides et plus puissants, mais il augmente également la fréquence des vagues de chaleur comme celles qui ont brûlé le nord-ouest du Pacifique les deux derniers étés, tuant des dizaines de personnes pour la plupart âgées. Il s’agit également d’une intensification des incendies de forêt alimentés par la sécheresse, comme l’enfer qui a incinéré la ville californienne de Paradise en 2018, tuant 85 personnes, encore une fois pour la plupart plus âgées.

« Il n’est pas très surprenant que les personnes physiquement fragiles et socialement isolées soient les plus susceptibles de mourir dans ces événements. Mais c’est politiquement significatif », a déclaré Eric Klinenberg, professeur de sociologie à l’Université de New York. « Si nous savons que des personnes sont à risque, pourquoi ne faisons-nous pas plus pour les aider ?

Klinenberg, qui a écrit le livre “Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago” sur la chaleur extrême qui a tué plus de 700 personnes, pour la plupart âgées et noires, en juillet 1991, a qualifié Ian de simple aperçu.

“Nous avons vu cela se produire à Chicago, dans (l’ouragan) Katrina, dans (la super tempête) Sandy, et nous allons en voir de plus en plus à mesure que le globe devient de plus en plus chaud”, a-t-il déclaré.

La Floride en particulier ressentira l’impact accru des catastrophes alimentées par le climat, se trouvant sur le chemin de nombreuses tempêtes de l’Atlantique et avec une grande part de retraités attirés par le temps chaud, un vaste littoral et des logements relativement bon marché. Environ 29 % de la population du comté de Lee a 65 ans et plus.

L’une des histoires les plus dramatiques d’Ian démontre les risques. La mère de Johnny Lauder, âgée de 86 ans, Karen Lauder, qui utilise un fauteuil roulant, a d’abord refusé d’évacuer. Mais alors que l’eau à l’intérieur de sa maison commençait à monter presque au-dessus de sa tête, elle n’a pas pu fuir et son fils a dû venir la secourir dans une épreuve qu’il a documentée.

Les dangers extrêmes auxquels certains sont confrontés lorsqu’ils perdent de l’électricité étaient particulièrement clairs dans le comté de Lee, où un homme de 89 ans est décédé après que l’électricité dont il avait besoin pour son oxygène s’est éteinte, puis que son générateur de secours est tombé en panne.

La Floride a tenté de résoudre certains de ces problèmes en mettant en place des abris où les personnes souffrant de problèmes de santé nécessitant de l’électricité pour l’oxygène, la dialyse et des appareils comme les ventilateurs peuvent se préinscrire pour rester.

Le directeur de l’AARP en Floride, Jeff Johnson, a fait l’éloge des abris spéciaux, affirmant que les agences de gestion des urgences du comté de l’État avaient modernisé et amélioré les opérations d’évacuation au cours des deux dernières décennies.

“Il y a place à l’amélioration, mais il serait faux de dire qu’ils ne font rien”, a-t-il déclaré.

Les réseaux à domicile qui fournissent des soins et des services aux personnes âgées, ainsi que les associations de quartier et les communautés religieuses peuvent également aider en surveillant les personnes âgées socialement isolées, a déclaré Johnson.

Plusieurs survivants de l’ouragan étaient assis en fauteuil roulant jeudi devant un abri spécial mis en place dans une école primaire de Fort Myers.

Merrill Bauchert, 60 ans, y séjournait parce que Ian a détruit sa maison et qu’il a besoin d’électricité pour l’appareil CPAP qu’il utilise pour l’apnée du sommeil sévère.

Bauchert a déclaré que des dizaines de résidents d’une résidence pour personnes âgées y séjournaient, dont beaucoup avaient des problèmes de mobilité ou dépendaient d’appareils médicaux électriques pour rester en vie.

De grands réservoirs d’oxygène ont d’abord été utilisés pour les personnes ayant des problèmes respiratoires, a-t-il dit, mais ceux-ci ont ensuite été remplacés par des générateurs d’oxygène mécaniques à usage individuel. Les conditions se sont améliorées avec le rétablissement du service d’eau, mais les premiers jours ont été difficiles, a déclaré Bauchert.

Avec de nombreuses personnes trop fragiles pour sortir et sans service d’égout à l’intérieur, utiliser les toilettes impliquait de mettre un sac en plastique dans les toilettes et de s’asseoir, parfois avec de l’aide.

« En fait, vous faisiez vos affaires dans un sac poubelle. Prenez le sac poubelle, faites un nœud, jetez-le dans la poubelle et mettez un autre sac pour la personne suivante », a-t-il déclaré.

Le gouverneur Ron DeSantis a reconnu l’effet disproportionné que Ian avait sur les résidents âgés de l’État et la nécessité pour les groupes locaux d’aider à leur rétablissement.

“Cela a frappé dans des zones qui comptent beaucoup de résidents âgés, et j’ai rencontré beaucoup de gens”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse jeudi. « Donc, vous êtes quelqu’un qui a peut-être 85 ans. Vous ne pourrez peut-être pas faire les mêmes réparations à domicile que vous pouviez faire quand vous étiez plus jeune.

Alors que le nombre de morts de plus de 100 personnes et les dégâts matériels causés par Ian étaient catastrophiques, l’ouragan Katrina a causé beaucoup plus de morts et de destructions en août 2005.

Les chercheurs ont conclu que près de la moitié des personnes tuées par Katrina en Louisiane avaient 75 ans ou plus. Un rapport du Comité sénatorial de 2006 a noté l’échec de tous les niveaux de gouvernement à évacuer efficacement des milliers de personnes âgées, malades et handicapées de la Nouvelle-Orléans alors que les voisins avec des voitures fuyaient la ville.

Les personnes âgées sont également exposées au risque de chaleur dans les jours et les semaines suivant les grandes tempêtes.

Après que l’ouragan Ida a frappé la Louisiane en 2021, sur neuf habitants de la Nouvelle-Orléans tués par la chaleur et 10 pour lesquels la chaleur était une cause contributive de décès, seuls quatre – deux dans chaque groupe – avaient moins de 60 ans, selon les informations fournies par le Orleans Bureau du coroner paroissial.

Les séquelles de l’ouragan Irma en 2017 ont fait des ravages particulièrement importants. Les impacts directs de la tempête ont tué plus de 90 personnes aux États-Unis, mais des chercheurs de l’Université de Floride du Sud et de l’Université Brown ont découvert que 433 résidents supplémentaires des maisons de retraite de Floride sont décédés dans les 90 jours suivant la tempête, par rapport à la même période en 2015, quand il n’y avait pas d’ouragans.

L’étude a été déclenchée par le décès lié à la chaleur de 12 résidents d’une maison de retraite du comté de Broward qui s’est produit lorsque la tempête a coupé la climatisation et que le personnel ne les a pas déplacés vers un autre établissement. Un administrateur et trois infirmières ont ensuite été inculpés.

Klinenberg, le sociologue qui a écrit sur les décès par la chaleur de Chicago, a déclaré que la faute réside dans la façon dont la société prend soin de ses aînés non seulement pendant les catastrophes, mais au quotidien.

“Nous vivons dans une société vieillissante et nous sommes en quelque sorte victimes de notre propre succès”, a-t-il déclaré. « L’Europe a le même problème. Aussi le Japon et la Corée. Les gens vivent des décennies de plus grâce à la science médicale, mais nous ne savons pas comment prendre soin d’eux.

___

Neige signalée à Phoenix. Janet McConnaughey à la Nouvelle-Orléans a contribué au reportage.

Anita Snow et Jay Reeves, l’Associated Press