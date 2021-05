Des cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes ayant reçu le vaccin Covid-19 en cours d’investigation par le CDC – RT USA News

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé qu’ils enquêtaient sur des rapports de problèmes cardiaques chez de jeunes patients ayant reçu un vaccin Covid-19.

Il y a eu « relativement peu » cas de jeunes développant des symptômes cardiaques après leurs inoculations, mais le CDC demande que «Informations sur cet événement indésirable potentiel» être fourni aux cliniciens pour «Améliorer la détection précoce et la prise en charge appropriée des personnes qui développent des symptômes de myocardite.»

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque. Les quelques dizaines de cas à ce jour ont impliqué des adolescents et de jeunes adultes, pour la plupart des hommes, qui ont reçu les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech.





Le groupe de sécurité des vaccins du CDC n’a pas déterminé si la condition est directement liée aux vaccinations, et a déclaré que les cas avaient été « Bénin » jusqu’ici. Les patients ont signalé leurs symptômes dans les quatre jours suivant la réception d’une dose de vaccin. Des cas de suivi sont actuellement en cours.

L’agence n’a pas précisé l’âge exact des patients signalant des symptômes, mais le Pfizer-BioNTech a été approuvé pour les personnes de 16 ans ou plus depuis décembre et pour les personnes âgées de 12 à 15 ans depuis le mois dernier.

En avril, le ministère israélien de la Santé a également annoncé qu’il examinait une poignée de cas d’inflammation cardiaque, probablement liés au vaccin Pfizer. Les cas signalés provenaient de personnes âgées de 30 ans ou moins.

«Les événements indésirables sont régulièrement et minutieusement examinés et nous n’avons pas observé de taux de myocardite plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre dans la population générale. Un lien de causalité avec le vaccin n’a pas été établi », Pfizer a déclaré à l’époque dans un communiqué.

