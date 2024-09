Des cas de rage suscitent des avertissements auprès des résidents – Ville de Mississauga

Les résidents de Mississauga doivent faire preuve de prudence après que le service de santé publique de Peel a signalé deux cas de rage chez des chauves-souris. Bien qu’aucun humain n’ait encore été touché à Peel, la rage constitue un risque grave pour la santé. Il est donc important d’être informé et de rester en sécurité.

La rage est une maladie grave qui peut transformer une simple morsure ou égratignure d’animal en une situation potentiellement mortelle. Voici ce que vous devez savoir pour rester en sécurité.

Les résidents de Mississauga doivent être prudents après Santé publique de Peel Deux cas de rage ont été signalés chez des chauves-souris. Bien qu’aucun humain n’ait encore été touché à Peel, la rage constitue un risque sanitaire grave. Il est donc important d’être informé et de rester en sécurité.

La rage chez l’homme

La rage est un virus mortel qui attaque le système nerveux et peut se transmettre des animaux infectés aux humains. Elle se transmet généralement par morsure ou griffure d’animaux infectés. La rage est presque toujours mortelle une fois les symptômes apparus. Il est donc essentiel de la prévenir et de se faire soigner immédiatement.

Une fois dans le corps, le virus traverse le système nerveux jusqu’à la moelle épinière et au cerveau, se réplique, puis se déplace vers d’autres zones du corps.

Les symptômes de la rage peuvent inclure l’anxiété, la toux, la fièvre, les maux de tête, l’irritabilité, les maux de gorge et la fatigue. Une personne qui a été exposée à la rage sans traitement peut également ressentir des douleurs, des picotements, des engourdissements ou des démangeaisons autour de la plaie.

À mesure que le virus se réplique et se propage, d’autres symptômes apparaissent, notamment :

Confusion

Excitation

Hallucinations

Incapacité à boire de l’eau

Augmentation de la production de salive

Paralysie partielle

Troubles du sommeil

Difficulté à avaler

Les symptômes peuvent apparaître entre trois et huit semaines après l’exposition. Bien que le virus soit évitable, il peut être mortel. Les symptômes peuvent progresser rapidement une fois que le virus commence à attaquer le système nerveux central et peuvent être mortels quelques semaines après l’apparition des symptômes.

Signes de la rage chez les animaux

Reconnaître la rage chez un animal implique de rechercher des signes et des comportements spécifiques, que seul un professionnel peut diagnostiquer. Il est toujours recommandé de se tenir à une distance sécuritaire des animaux sauvages, en particulier lorsqu’ils présentent des signes de rage, notamment :

Agressivité ou gentillesse inhabituelle

Difficulté à avaler ou salivation excessive

Trébuchement ou paralysie

Les animaux nocturnes (comme les ratons laveurs et les chauves-souris) sont actifs pendant la journée

Les propriétaires d’animaux ne sont jamais trop prudents et doivent être attentifs aux signes avant-coureurs. La période d’incubation de la rage chez les chiens et les chats, par exemple, est généralement de 10 jours.

Si vous voyez un animal présentant ces types de symptômes à Mississauga, contactez Mississauga Animal Services au 905-896-5858.

Se protéger de la rage

La rage n’est pas répandue à Mississauga, mais quelques cas ont été signalés. Les derniers cas à Peel sont les 9ème et le dixième cas positif connu en cinq ans. Jusqu’à présent, tous concernaient des chauves-souris, qui sont des porteurs courants du virus de la rage. Il convient de noter que la plupart des chauves-souris sont en bonne santé et jouent un rôle crucial dans notre écosystème en fournissant un niveau incroyable de contrôle des nuisibles et des insectes. Les autres porteurs comprennent les ratons laveurs, les mouffettes et les renards.

Entre 2019 et 2023, la Santé publique de Peel a vérifié 10 cas de rage :

2023 – 2 chauves-souris

2022 – 2 chauves-souris

2021 – 0

2020 – 2 chauves-souris

2019 – 4 chauves-souris

Voici quelques rappels sur la façon de rester en sécurité :

N’approchez pas, ne touchez pas et ne nourrissez pas les animaux sauvages, surtout s’ils semblent malades ou agressifs. Assurez-vous que vos animaux de compagnie sont à jour dans leurs vaccins contre la rage. Gardez les poubelles fermées et ne laissez pas de nourriture pour animaux à l’extérieur pour éviter d’attirer les animaux sauvages. Ne laissez pas vos animaux de compagnie errer librement à l’extérieur – gardez-les en laisse pour éviter tout contact avec les animaux sauvages. Surveillez attentivement vos animaux de compagnie, même sur votre propre propriété, afin de réduire le risque qu’ils soient exposés à un porteur potentiel. Dites aux enfants de ne pas s’approcher, de nourrir ou de toucher les animaux sauvages, même s’ils semblent amicaux. Si vous ou votre animal de compagnie êtes mordu ou griffé par un animal sauvage, consultez immédiatement un médecin et signalez-le au service de santé publique de Peel au 905-799-7700. Un inspecteur de la santé publique enquêtera sur l’incident. Ne gardez pas d’animaux sauvages comme animaux de compagnie.

Exposition à la rage

Bien que le risque de contracter la rage chez les humains et les animaux domestiques soit faible, la maladie peut être mortelle si elle n’est pas traitée. Si vous avez été exposé au virus, lavez immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon et appliquez un antiseptique. Consultez un médecin ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche, car il faudra peut-être vous faire vacciner contre la rage.

Appelez le Région de Peel (Santé publique de Peel) pour signaler l’incident.

Le traitement contre la rage est plus efficace dès la première exposition. Le vaccin contre la rage doit être administré avant l’apparition des symptômes. S’il est administré peu de temps après une morsure ou une égratignure, et avant l’apparition des symptômes de la rage, il peut empêcher le développement de la rage. Une fois les symptômes apparus, la maladie est presque toujours mortelle.

Que faire si vous suspectez la rage

Même si certains animaux sauvages peuvent paraître mignons, ils peuvent être atteints de la rage. Il est donc recommandé aux résidents de se protéger et de protéger leurs animaux de compagnie contre toute exposition et tout contact avec des animaux sauvages.

Si vous voyez un animal sauvage malade, blessé ou en détresse, contactez Mississauga Animal Services au 905-896-5858.

La ville fait également partie du programme d’appâts antirabiques du gouvernement de l’Ontario et du ministère des Richesses naturelles. Si vous voyez un petit sachet de pilules jaunes dans les parcs, les sentiers ou les forêts de la ville, ne vous inquiétez pas. Il s’agit de sachets d’appâts contenant un vaccin contre la rage. Ils ne sont pas dangereux pour les animaux domestiques ni pour les humains, mais il ne faut pas les toucher, car ils sont destinés à la consommation par les animaux sauvages.

La rage est présente partout en Ontario. Il est donc important d’en être conscient si vous faites du camping ou si vous vous rendez dans un chalet. Des renseignements sur les animaux testés positifs à la rage en Ontario, y compris des cartes, sont disponibles sur le site Web du gouvernement provincial.

Apprenez-en davantage sur la rage et restez en sécurité.

Mots clés