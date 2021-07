Des cas de méchant virus infantile six fois plus élevés qu’avant Covid

Les CAS d’un méchant virus infantile sont en augmentation en raison de l’assouplissement des restrictions de Covid.

Le nombre d’infections par le VRS est actuellement six fois plus élevé qu’au cours de la même période dans les niveaux pré-pandémiques.

Les enfants attrapent de plus en plus le VRS (stock) Crédit : Getty – Contributeur

Le VRS (virus respiratoire syncytial) est une infection des poumons et des voies respiratoires.

Il ressemble au rhume, mais peut être grave chez les bébés de moins d’un an, en particulier les bébés prématurés.

Les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies pulmonaires et cardiaques et celles dont le système immunitaire est affaibli sont également plus à risque de contracter une maladie grave.

La plupart des enfants ont été infectés par le virus avant l’âge de deux ans.

Mais en raison des restrictions de Covid, les contacts sociaux ont été minimisés dans tous les groupes d’âge, ce qui signifie que les virus autres que Covid n’ont pas autant circulé.

Depuis que les blocages se sont assouplis au printemps et en été, les cas ont grimpé en flèche alors que les jeunes sont maintenant exposés au virus.

Ceux qui auraient généralement été infectés au cours des deux dernières années – en particulier pendant l’hiver – attrapent maintenant le virus.

Selon Public Health England, 6,4% des personnes testées pour le VRS renvoient un résultat positif.

Le chiffre, basé sur des tests effectués entre le 5 et le 11 juillet, est presque le double des 3,6% précédents.

Au cours de la même semaine de juillet en 2019, moins d’un pour cent des tests étaient positifs, et en juillet 2020, il était de 0,7 pour cent.

Comment les cas de RV ont augmenté au cours de la dernière année. Le graphique montre le nombre de tests qui reviennent positifs, montrant une augmentation du VRS depuis la mi-mai

110 enfants ont été admis à l’hôpital avec le VRS (presque tous âgés de moins de cinq ans) dans la semaine précédant le 11 juillet (barre bleue). Ceci est montré par rapport aux autres années (ligne noire)

Les cas sont les plus élevés chez les 0-4 ans (13 %), suivis des 5-14 ans (5 %).

En ce qui concerne les hospitalisations, elles sont nettement plus élevées que les vagues précédentes, avec environ 110 dans la semaine précédant le 11 juillet, dont huit sont allées aux soins intensifs.

Ce sont presque exclusivement des enfants de moins de cinq ans qui sont hospitalisés.

Quels sont les symptômes?

Les symptômes du VRS comprennent un nez congestionné ou qui coule, des éternuements et des maux de tête, tout comme un rhume.

Il peut également provoquer une toux sèche, de la fièvre et des maux de gorge – les mêmes symptômes répertoriés que le NHS comme étant les plus prédictifs de Covid.

Cela signifie que les parents pourraient être confus quant à l’infection de leur enfant.

Les deux présentent un faible risque pour les enfants avec un très faible nombre d’hospitalisations et de décès.

Environ 30 enfants sont admis à l’hôpital avec Covid chaque jour en Angleterre, tandis que X sont admis avec le VRS.

Une respiration courte, superficielle et rapide, des difficultés respiratoires, un manque de nourriture, une léthargie et une irritabilité sont des symptômes supplémentaires d’une infection grave par le VRS.

Comme les bébés et les jeunes enfants ont de petites voies respiratoires sous-développées, ils sont plus susceptibles d’avoir une bronchiolite, qui est généralement bénigne.

Le virus se propage par la toux et les éternuements et persiste dans l’air. Il peut être attrapé à partir de surfaces infectées.

Un enfant infecté peut rester contagieux jusqu’à trois semaines, même après la disparition de ses symptômes, selon le NHS.

Attendre une vague

Les hospitalisations dues au VRS sont en augmentation constante depuis la mi-mai.

Mais le NHS est resté en attente pour y faire face, conscient que les restrictions de Covid auraient atténué le virus.

Même des mesures comme le port du masque peuvent avoir contribué à une baisse des cas car, contrairement aux années précédentes, cela aurait empêché la propagation.

Mais depuis que les règles se sont assouplies, PHE a averti le NHS qu’il pourrait y avoir un taux d’admission à l’hôpital 20 à 50% plus élevé pour le VRS.

Considérant qu’environ 30 000 enfants sont hospitalisés à cause du VRS au cours d’une année normale, selon l’Oxford Vaccine Group, cela signifie qu’il pourrait y avoir des centaines de milliers de lits supplémentaires occupés.

Le professeur Simon Kenny, directeur clinique national du NHS England pour les enfants et les jeunes, a déclaré en juin que dans le « pire des cas », les infections à VRS pourraient doubler.

L’impact devrait se poursuivre pendant l’hiver, ont prévenu les médecins.

L’Académie des sciences médicales (AMS) a déclaré la semaine dernière qu’il pourrait y avoir un « triple coup dur » de Covid, de grippe et de VRS pendant les mois froids.

Il pourrait y avoir une augmentation de 25 à 65 % des cas de VRS chez les enfants de moins de cinq ans.

La gravité dépend de l’immunité chez les mamans, a déclaré l’AMS.

Les bébés reçoivent des anticorps contre le virus et bien d’autres de leur mère pendant qu’ils sont dans l’utérus ou du lait maternel.

Mais il est également peu probable que les adultes aient été en contact avec le VRS au cours des 18 derniers mois et, par conséquent, leur immunité aurait diminué dans une certaine mesure.

« Il y a un risque que les services pédiatriques et les unités de soins intensifs pédiatriques (USIP) soient débordés », a prévenu l’AMS.