Des cas de grippe aviaire présumés chez quatre ouvriers agricoles de l’État de Washington, selon l’État

Chicago | Reuters— La grippe aviaire aurait infecté quatre travailleurs de la volaille dans l’État de Washington, ce qui en fait le sixième État américain à identifier des cas humains cette année, selon le Département de la Santé de l’État de Washington.

Washington enquête sur d’autres expositions possibles et a testé 25 personnes, a annoncé lundi le département.

Les nouveaux cas alimentent l’inquiétude croissante des experts de la santé publique, alors que le virus passer aux bovins laitiers Cette année, les infections des travailleurs agricoles ont inquiété les scientifiques et les responsables fédéraux quant aux risques pour les humains.

Les responsables de Californie et de Washington ont déclaré qu’ils cherchaient à administrer des vaccins contre la grippe saisonnière aux travailleurs agricoles afin de réduire leur risque d’être infecté à la fois par la grippe aviaire et la grippe saisonnière.

Les infections simultanées par les deux types de virus pourraient augmenter le risque de changements qui pourraient faciliter la propagation de la grippe aviaire chez l’homme et potentiellement provoquer une pandémie, affirment les virologues.

« Nous n’avons pas encore de preuve de transmission entre les personnes », a déclaré Roberto Bonaccorso, porte-parole du département de la Santé de Washington.

Washington a envoyé des échantillons aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour confirmation et analyse finale, a rapporté dimanche le département. Le CDC n’a fait aucun commentaire immédiat lundi.

Les quatre personnes ont été présumées positives après avoir travaillé dans une ferme commerciale d’œufs infectée par le virus, a annoncé le département de la Santé de Washington. Ils ont présenté de légers symptômes et ont reçu des médicaments antiviraux, a indiqué le département, ajoutant que leur utilisation d’équipement de protection était irrégulière.

Environ 800 000 poulets ont été abattus dans la ferme d’élevage d’œufs après que les oiseaux ont été testés positifs lors de la première épidémie à Washington cette année, ont indiqué des responsables de l’État. Les ouvriers enlevaient les carcasses et les détritus et nettoyaient les installations où les poulets étaient abattus, selon le département de la santé.

Dans tout le pays, 27 personnes avaient été testées positives en 2024 avant les cas à Washington, le virus s’étant propagé aux élevages de volailles et, pour la première fois, aux troupeaux laitiers à travers le pays. Toutes les personnes sauf une avaient été exposées à des volailles ou des bovins laitiers infectés.

Plus de 100 millions de poulets, dindes et autres oiseaux américains ont été éliminés par le virus depuis le début de l’épidémie dans le pays en 2022.