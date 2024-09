Des cas de coqueluche incitent à la vaccination

En août, dans la région sanitaire, 17 personnes ont contracté la maladie, la majorité d’entre elles n’étant pas vaccinées

Des cas de coqueluche, qui peuvent entraîner de graves complications chez les nourrissons, ont été signalés dans toute l’île, ont averti jeudi les responsables de la santé.

Le mois dernier, 17 personnes de moins de 20 ans avaient contracté la maladie, la majorité d’entre elles n’étant pas vaccinées, a déclaré Curtis May, médecin hygiéniste résident d’Island Health.

« C’est la tranche d’âge où la vaccination est recommandée et gratuite : les jeunes enfants, les enfants d’âge préscolaire et les collégiens », a déclaré Mme May jeudi. « Les nourrissons sont les plus préoccupants car ils constituent la tranche d’âge qui présente le risque le plus élevé de contracter la maladie. »

Les cas de coqueluche sont « uniformément répartis » dans le sud, le nord et le centre de l’île, a déclaré May. « Il n’y a pas de foyer particulier, ce qui nous indique qu’il y a probablement beaucoup de cas que nous ne détectons pas – il s’agit probablement de cas plus bénins. »

C’est pour cette raison que l’organisme Island Health souhaite s’assurer que les parents soumettent tout enfant qui développe une toux sévère à un examen médical, a-t-il déclaré. « Il est également important de procéder à des tests et à un traitement précoces. »

La coqueluche est une infection des voies respiratoires extrêmement contagieuse causée par la bactérie de la coqueluche. Les symptômes peuvent inclure un écoulement nasal, des éternuements, une légère fièvre et éventuellement une légère toux au début, ressemblant à un rhume.

Au lieu de se résorber en quelques semaines, la toux peut durer des semaines. On l’appelle parfois « la toux des 100 jours », a déclaré Island Health, notant que le son typique « cri » après une quinte de toux ne se produit pas chez tout le monde, en particulier chez les adultes.

Certaines personnes peuvent vomir après des épisodes de toux ou se sentir épuisées après avoir toussé, mais semblent par ailleurs en assez bonne santé.

Island Health a déclaré que les complications graves sont rares chez les adultes, mais que les jeunes enfants et surtout les nourrissons de moins d’un an sont plus à risque. Dans de rares cas, la coqueluche peut entraîner une pneumonie, des convulsions et même la mort.

La vaccination est recommandée pour les nourrissons, avec une dose de rappel avant la maternelle (de 4 à 6 ans) et une autre en 9e année. Il est recommandé que tous les adultes reçoivent au moins une dose du vaccin Tdap, qui protège contre la coqueluche ainsi que contre la diphtérie et le tétanos.

Les personnes enceintes devraient être vaccinées à chaque fois qu’elles sont enceintes, idéalement entre 27 et 32 ​​semaines, a déclaré Island Health.

L’autorité sanitaire a déclaré que les vaccins sont disponibles à unités de santé locales et dans certains cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes. Les adultes et les enfants de cinq ans et plus peuvent également se faire vacciner dans certaines pharmacies.

Le site Web d’Island Health fournit conseils sur les calendriers de vaccination recommandés.

May a souligné que de nombreux vaccins sûrs et efficaces recommandés au cours de la première année de vie des « plus vulnérables » peuvent prévenir des maladies graves.

« Nous devons veiller à ne pas oublier que si nous ne voyons pas beaucoup de ces maladies, c’est parce que nous disposons de vaccins pour les prévenir. Si nous ne nous faisons pas vacciner et ne nous assurons pas que ces vaccins sont à jour… nous pourrions voir des maladies évitables par la vaccination revenir. »

[email protected] [email protected]

• Pour plus d’informations sur les calendriers de vaccination, consultez le site Web d’Island Health islandhealth.ca/learn-about-health/immunizations ou pour trouver des unités de santé locales, visitez : islandhealth.ca/our-locations/health-unit-locations.