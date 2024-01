Des cartes incroyables révèlent où dans le corps différents types de MUSIQUE sont ressentis

Qu’il s’agisse d’une chanson d’amour lente ou d’un hymne de danse entraînant, les chansons ont une façon unique d’évoquer des émotions chez les gens.

Aujourd’hui, les scientifiques ont révélé exactement où dans le corps les différents types de musique sont ressentis.

Sans surprise, les chansons tristes évoquent une réponse dans le cœur et au creux de l’estomac.

Pendant ce temps, les chansons agressives nous rendent vraiment énervés, selon des chercheurs du Turku PET Center en Finlande.

“L’influence de la musique sur le corps est universelle”, a déclaré Vesa Putkinen, auteur principal de l’étude.

Qu’il s’agisse d’une chanson d’amour lente ou d’un hymne de danse optimiste, les chansons ont une façon unique d’évoquer des émotions chez les gens (image de stock)

La musique est souvent décrite comme le « langage universel que tout le monde parle », des études antérieures montrant que lorsque les gens de toutes les cultures entendent leur chanson préférée, ils ne peuvent s’empêcher de bouger.

Cependant, jusqu’à présent, peu de recherches ont porté sur la manière dont la musique évoque des sensations corporelles selon les cultures.

Dans leur nouvelle étude, l’équipe a recruté 2 000 participants, dont la moitié venaient d’Europe ou d’Amérique du Nord et l’autre moitié de Chine.

On a montré aux participants des silhouettes de corps humains et on leur a demandé d’indiquer quelle région corporelle, selon eux, serait activée en réponse à différents styles de musique.

Les résultats ont révélé que les différents styles de musique provoquaient des sensations corporelles très différentes.

Des chants tristes ou tendres étaient ressentis dans la tête, la poitrine et au creux de l’estomac, tandis que des chants effrayants ou agressifs étaient principalement ressentis dans la tête.

Pendant ce temps, des chants à la fois joyeux et dansants se faisaient sentir dans la tête et dans les pieds.

Les chercheurs ont également découvert que les émotions et les sensations corporelles évoquées par la musique étaient similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques.

Les chercheurs ont également découvert que les émotions et les sensations corporelles évoquées par la musique étaient similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques (image de stock)

“Certaines caractéristiques acoustiques de la musique étaient associées à des émotions similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques”, a déclaré le professeur Lauri Nummenmaa, co-auteur de l’étude.

« La musique au rythme clair était considérée comme joyeuse et dansante, tandis que la dissonance dans la musique était associée à l’agressivité.

“Étant donné que ces sensations sont similaires dans différentes cultures, les émotions induites par la musique sont probablement indépendantes de la culture et de l’apprentissage et basées sur des mécanismes biologiques hérités.”

Selon les chercheurs, les résultats suggèrent que la musique pourrait être apparue comme un moyen de stimuler les interactions sociales.

“Les gens bougent au rythme de la musique dans toutes les cultures et les postures, mouvements et vocalisations synchronisés sont un signe universel d’affiliation”, a déclaré le Dr Putkinen.

“La musique est peut-être apparue au cours de l’évolution de l’espèce humaine pour promouvoir l’interaction sociale et le sentiment de communauté en synchronisant les corps et les émotions des auditeurs.”