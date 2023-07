Des cartes expliquent comment la Suède pourrait modifier la sécurité de l’OTAN

Commentez cette histoire Commentaire

La voie de la Suède vers l’adhésion à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est apparue plus claire cette semaine lorsque la Turquie, après des mois de blocage, a accepté de laisser le pays scandinave entrer dans l’alliance. En plus de 70 ans, l’OTAN est devenue une alliance de plus de 30 pays. Fondée en 1949 pour contrebalancer la montée en puissance de l’Union soviétique, l’OTAN – longtemps source de tension entre l’Occident et la Russie – s’est réaffirmée comme une force importante et unifiée contre Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

La Finlande, une nation traditionnellement neutre, a officiellement rejoint l’alliance en avril, après avoir soumis une demande avec la Suède en réponse à la guerre.

Les analystes affirment que cette décision transformera le paysage de la sécurité en Europe pour les années à venir – et aggravera les relations avec la Russie, qui s’oppose à l’expansion orientale de l’alliance.

L’ajout des deux pays pourrait offrir à l’alliance des capacités terrestres, maritimes et aériennes élargies. La Suède a une marine puissante, qui renforcerait les défenses de l’OTAN en mer Baltique, et construit ses propres avions de chasse.

L’armée finlandaise bien financée maintient la conscription obligatoire pour les hommes. C’est une « approche globale de la société pour penser la défense », a déclaré Christopher Skaluba, directeur de l’Initiative de sécurité transatlantique du Conseil de l’Atlantique. « Ils peuvent mobiliser des centaines et des milliers de leurs citoyens. »

Ces pays offrent également des avantages géographiques clés, qui renforceraient les défenses de l’OTAN.

Présence accrue de la Baltique



L’adhésion de la Suède augmenterait l’accès de l’OTAN à la mer Baltique. Suède Application en attente L’adhésion de la Suède augmenterait l’accès de l’OTAN à la mer Baltique. Suède Application en attente L’adhésion de la Suède augmenterait l’accès de l’OTAN à la mer Baltique. Suède Application en attente L’adhésion de la Suède augmenterait l’accès de l’OTAN à la mer Baltique. Suède Application en attente

Au sud, l’adhésion de la Suède et de la Finlande donne à l’alliance un avantage dans la mer Baltique, une voie navigable stratégique bordée par Saint-Pétersbourg russe, ainsi que certains des membres les plus vulnérables de l’OTAN.

« La mission principale de l’OTAN est de tenir la Russie éloignée des États baltes », a déclaré Skaluba, faisant référence à la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie. Une présence croissante sur les côtes de la mer Baltique pourrait renforcer la sécurité de ces pays.

« L’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN fournirait à l’OTAN une autre voie de renforcement à travers la mer Baltique », a déclaré Carisa Nietsche, chercheuse associée pour le programme de sécurité transatlantique au Center for a New American Security.

Au milieu de la mer se trouve Gotland, une île suédoise longue de 170 km abritant des ruines médiévales et des fortifications militaires. L’année dernière, la Suède a annoncé qu’elle dépenserait 163 millions de dollars pour renforcer ses forces sur l’île, y compris l’agrandissement des casernes pour accueillir plus de troupes.



Plus de 50% du littoral de l’océan Arctique est un territoire russe En tant que membre du Conseil de l’Arctique, l’adhésion de la Suède augmenterait l’empreinte de l’OTAN dans une région que la Russie considère comme vitale pour sa sécurité. Plus de 50% du littoral de l’océan Arctique est un territoire russe En tant que membre du Conseil de l’Arctique, l’adhésion de la Suède augmenterait l’empreinte de l’OTAN dans une région que la Russie considère comme vitale pour sa sécurité. Plus de 50% du littoral de l’océan Arctique est un territoire russe En tant que membre du Conseil de l’Arctique, l’adhésion de la Suède augmenterait l’empreinte de l’OTAN dans une région que la Russie considère comme vitale pour sa sécurité. Historiquement, le GIUK Gap a été stratégiquement crucial comme moyen de naviguer dans l’océan Arctique autrement difficile. Plus de 50% du littoral de l’océan Arctique est un territoire russe Historiquement, le GIUK Gap a été stratégiquement crucial comme moyen de naviguer dans l’océan Arctique autrement difficile. En tant que membre du Conseil de l’Arctique, l’adhésion de la Suède augmenterait l’empreinte de l’OTAN dans une région que la Russie considère comme vitale pour sa sécurité.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN signifierait une présence accrue dans l’Arctique.

La Suède, avec la Finlande, est membre du Conseil de l’Arctique, une organisation supervisant les régions les plus septentrionales du monde dont les membres comprennent la Russie, le Canada et les États-Unis. Avec leur adhésion, « la sécurité de l’Arctique continuerait à grimper sur l’agenda de l’OTAN », a déclaré Nietsche.

Comme plus de 50% du littoral de l’océan Arctique est un territoire russe, cela pourrait également figurer à l’ordre du jour de Moscou. « Ils voient la sécurité dans la région comme une question de défense de la patrie », a déclaré Skaluba.

Des missions militaires depuis la péninsule de Kola – une masse continentale stratégique à environ 110 miles à l’est de la frontière où la Russie conserve des sous-marins lance-missiles balistiques et stockent des ogives nucléaires – sont déployées dans tout l’Arctique. En tant que membres, la Suède et la Finlande pourraient aider à surveiller cette activité, mais pourraient également augmenter le risque d’escalade.

« L’Arctique est généralement considéré comme une réussite de coopération entre les pays arctiques de l’OTAN et la Russie, mais on craint qu’il ne devienne de plus en plus une zone contestée dans le domaine de la sécurité, ce qui est probablement plus probable avec la Suède et la Finlande devenant des pays de l’OTAN », a ajouté Skaluba. .





La frontière entre la Finlande et la Russie s’étend sur plus de 800 miles et est déjà étroitement surveillée. L’adhésion de la nation double la frontière terrestre de l’alliance. « D’une part, cela fournit à l’OTAN une dissuasion renforcée car Moscou aurait besoin de défendre cette frontière », a déclaré Nietsche. « D’autre part, l’OTAN doit également protéger cette frontière contre une attaque russe. »

Les Finlandais se souviennent de la guerre d’hiver de 1939-1940, lorsque le pays a subi de lourdes pertes en combattant les forces soviétiques.

« Leur relation avec la Russie est définie par la méfiance », a déclaré Cristina Florea, historienne de l’Europe centrale et orientale à l’Université Cornell.

L’adhésion de la Finlande rapproche également l’alliance de la péninsule de Kola. La Flotte du Nord russe, chargée de patrouiller dans l’Arctique, est également basée sur la péninsule.

Sources : OTAN, The Geography of the International System : The CShapes Dataset (anciennes frontières nationales)

Offrez cet article Article cadeau