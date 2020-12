L’expert financier Scott Pape a montré comment les Australiens peuvent se remettre de la dette en 2021.

M. Pape, également connu sous le nom de Barefoot Investor pour ses livres de conseils financiers les plus vendus, a révélé un guide pour les Australiens pour surmonter la pandémie de coronavirus.

Il a partagé une série d’étapes et de conseils à «Domino Your Debts» et a averti que «les Australiens se noyaient dans la dette» après un boom économique de 30 ans.

M. Pape a évoqué la dette étudiante, les prêts automobiles, les dettes de carte de crédit et les antécédents de crédit comme des domaines d’intérêt clés, a rapporté le Daily Telegraph.

L’expert financier Scott Pape (photo de gauche avec son épouse Liz) a révélé un guide sur la façon dont les Australiens peuvent se remettre de la dette et de la pandémie de coronavirus en 2021

M. Pape, également connu sous le nom d’investisseur aux pieds nus, a déclaré que les Australiens devraient laisser leurs prêts étudiants « s’occuper d’eux-mêmes » et se concentrer sur le remboursement des prêts automobiles et des dettes de carte de crédit (image du fichier sur la photo)

Il a exhorté les Australiens à éviter de stresser sur leurs prêts étudiants et a déclaré que « cela se débrouillerait tout seul ».

«Votre dette HECS-HELP ne fait l’objet d’aucun taux d’intérêt. Au lieu de cela, chaque année, le 1er juin, il est indexé sur le coût de la vie », a expliqué M. Pape.

Il a déclaré que les Australiens devraient plutôt viser à «se débarrasser» de leurs prêts automobiles.

«Je suis mortellement sérieux. Ne payez pas d’intérêts sur quelque chose dont la valeur diminue rapidement », a expliqué M. Pape.

«Ma règle de base est que vous ne devriez pas conduire une voiture qui vaut plus de la moitié de votre revenu annuel.

Il a également conseillé de choisir «celui avec le plus petit solde» lors du paiement par carte de crédit.

M. Pape a également exhorté les Australiens à contacter directement les entreprises auxquelles ils ne peuvent pas se permettre de rembourser leurs prêts et à demander l’aide d’un conseiller financier (image du fichier sur la photo)

Il a déclaré que les Australiens devraient vérifier leur pointage de crédit (image du fichier) chaque année

M. Pape a déclaré que les Australiens qui consolidaient leur dette ne devraient «le faire que par l’intermédiaire d’une banque ou d’une coopérative de crédit».

Il a averti les Australiens de vérifier chaque année leur dossier de crédit.

«Ne vous inquiétez pas de ça. Traitez-le comme un bilan de santé sexuelle annuel », a déclaré M. Pape.

Il a exhorté les contribuables à appeler l’agence d’évaluation du crédit Equifax au 13 83 32 et à demander une copie de leur rapport de crédit pendant la période des impôts.

M. Pape a également exhorté les Australiens à envoyer un courrier électronique au service des difficultés de toute entreprise à laquelle ils ne pouvaient pas se permettre de rembourser leurs prêts.

«En racontant votre histoire, vous devenez instantanément plus qu’un simple numéro – vous êtes une vraie personne», a-t-il expliqué.

«Et en le mettant par écrit, vous aurez un dossier officiel, qui vous sera utile lorsque vous aurez de l’aide.

M. Pape a expliqué que les Australiens devraient alors prendre rendez-vous avec un conseiller financier à but non lucratif.

«Un conseiller financier travaillera avec vous pour vous aider à reprendre le contrôle», a-t-il déclaré.

Les Australiens peuvent contacter la National Debt Helpline à but non lucratif au 1800 007 007.