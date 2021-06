Des cartes choquantes révèlent à quelle vitesse la variante Delta s’est propagée en quelques semaines

Des cartes CHOQUANTES montrent à quelle vitesse la variante Delta s’est propagée à travers le pays, les points chauds étant les plus touchés.

En moins d’un mois, la souche est devenue dominante dans presque toutes les autorités en Angleterre, représentant au moins la moitié des infections là-bas.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Cette carte montre quelles zones sont dominées par la variante Delta, les couleurs les plus sombres représentant 100 %

Mais à l’échelle nationale, les responsables affirment que la souche représente 96% des nouveaux cas.

Les cartes du Wellcome Sanger Institute montrent que seuls quelques endroits ont vu Delta renverser la souche Kent.

Il s’agissait de Blackburn avec Darwen, Bolton, Bedford, South Northamptonshire, Bromley et Canterbury.

Dans le même temps, les scientifiques ont averti que la « variante indienne » alors appelée « variante indienne » dépasserait la souche Alpha (Kent) en quelques semaines et que les cas augmenteraient.

Leur intuition était correcte, car maintenant Delta s’est propagé à partir des points chauds initiaux, devenant la principale souche en circulation à travers le pays.

Si une zone a une forte proportion de cas Delta, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a beaucoup de cas là-bas.

Par exemple, Delta est dominant à 100% à Cornwall, mais seuls sept cas y sont diagnostiqués par semaine, ce qui est très faible.

Delta est au moins 60% plus transmissible, et sa capacité à esquiver une certaine immunité contre les vaccins lui donne un avantage pour continuer à se propager.

Où se trouvent les hotspots Delta ?

Les données de Sanger montrent que Bolton diagnostique toujours le plus grand nombre de cas par semaine, malgré un ensemble de mesures supplémentaires réduisant les taux de cas.

Il diagnostique environ 630 cas de Delta par semaine, suivis de Blackburn et Manchester, tous deux avec environ 500.

Birmingham diagnostique environ 350 cas par semaine, Stockport 230, Leicester 220 et Bedford 200.

La plupart des régions du Grand Manchester et du Lancashire signalent chaque semaine entre 100 et 150 cas de la souche hautement infectieuse.

A Londres, la plupart des cas sont détectés à Tower Hamlets (80), Southwark (75) et Croydon (72).

Les données de Wellcome montrent que Delta représente au moins 88% des cas, sans tenir compte des tests de surtension ou des cas de voyageurs

Les données sont obsolètes de quelques jours, jusqu’au 5 juin, car il faut au moins une semaine aux scientifiques pour analyser les tests sur écouvillon Covid.

Certaines parties du pays semblent presque épargnées par la variante Delta, avec zéro cas au cours des deux semaines précédant le 5 juin.

Ceux-ci incluent Torridge, West Devon, New Forest, Hastings, Babergh, North East Derbyshire, Harrogate, Hambleton et Scarborough,

Il y a eu au moins 42 000 cas de la souche Delta au Royaume-Uni depuis son apparition à la mi-avril.

Mais ce chiffre n’est basé que sur le dépistage génétique d’une proportion (environ la moitié) de tous les tests positifs, et le nombre réel peut donc être deux fois plus élevé.

Des données distinctes de Public Health England montrent que neuf autorités sur dix en Angleterre ont des taux de cas en hausse.

Il s’agit de la plus forte proportion depuis le début de l’année.

Les augmentations les plus importantes se produisent toutes dans le Lancashire, y compris un doublement du nombre de cas pour 100 000 à Ribble Valley (197,1 à 448,4).

Cependant, d’autres régions du pays enregistrent maintenant de fortes hausses.

Ceux-ci incluent Calderdale et Leeds, tous deux dans le West Yorkshire ; Newcastle upon Tyne, et Wandsworth et Tower Hamlets à Londres.

Délai de liberté

Les avertissements d’une «troisième vague substantielle» à la lumière de Delta ont contraint le gouvernement à reconsidérer la levée du verrouillage le 21 juin.

Cela survient même si d’autres aspects de l’épidémie se sont considérablement améliorés, avec à peine une augmentation des hospitalisations à l’échelle nationale.

Un retard de quatre semaines ou plus devrait donner plus de temps pour administrer environ 10 millions de doses de vaccin afin de renforcer la protection du pays.

Le professeur Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré : « L’annonce du report de l’étape 4 de la feuille de route serait justifiée.

« L’arrivée de la variante delta a changé l’appréciation des risques de réouverture : elle est plus transmissible, provoque une maladie plus sévère et les vaccins sont moins efficaces contre elle. »

L’avantage de quelques semaines supplémentaires donnerait plus de temps pour vacciner les personnes avec deux doses.

Mais cette décision a suscité la colère des députés conservateurs.

Mark Harper, président du Covid Recovery Group (CRG) des députés conservateurs, a averti que si le déverrouillage ne se déroulait pas comme prévu, les restrictions pourraient se poursuivre tout au long de l’automne et de l’hiver alors que d’autres infections respiratoires se multipliaient.

Il a déclaré: L’efficacité de nos vaccins pour prévenir l’hospitalisation signifie que le déverrouillage le 21 juin pourrait se dérouler en toute sécurité. Toute décision de retarder sera un choix politique », a-t-il déclaré.

« Des variantes et des mutations apparaîtront pour le reste du temps. Nous devons apprendre à vivre avec.

« Si nos vaccins très efficaces ne peuvent pas nous libérer des restrictions, alors rien ne le fera jamais. »

Steve Baker, le vice-président du CRG, s’est demandé combien de temps le pays pourrait « tâtonner » avec des restrictions qui auraient eu des « conséquences dévastatrices » à la fois pour les entreprises et la santé mentale des gens.

Boris Johnson devrait faire l’annonce officielle lors d’une conférence de presse à 18 heures ce soir.