Des cartels exploitent le commerce de la banane pour faire passer clandestinement de la cocaïne depuis l’Amérique latine (rapport)

Les cartels de la drogue ont identifié le commerce des bananes en Équateur comme la méthode de distribution idéale pour la cocaïne, alors même que les autorités européennes interceptent les expéditions – chacune valant des millions.

« C’est grâce aux bananes qu’il y a tant de ports », a déclaré à l’Associated Press José Hidalgo, directeur exécutif de l’Association des exportateurs de bananes de l’Équateur. « Cela ouvre des routes vers d’autres produits d’exportation. »

La police belge, espagnole, tchèque et d’autres pays a saisi des tonnes de bananes en provenance d’Équateur, ainsi que des millions de dollars de cocaïne. L’Espagne a enregistré sa plus grande saisie de cocaïne jamais enregistrée avec 9,5 tonnes de drogue d’une valeur d’environ 239 millions de dollars, ainsi que des montres de luxe et 1,5 million d’euros en espèces, a rapporté Euronews la semaine dernière.

La police italienne, avec l’aide de chiens renifleurs de drogue, a découvert en mai 3 tonnes de cocaïne dans des cargaisons de bananes en provenance d’Équateur qui rapporteraient 900 millions de dollars si elles parvenaient à leur destination finale, l’Arménie. La police a vérifié l’envoi en raison d’une vérification des antécédents, révélant que les commerçants ne faisaient généralement pas le trafic de fruits.

En juin 2022, des employés d’un supermarché tchèque ont trouvé 840 kilogrammes (environ 1 850 livres) de cocaïne d’une valeur d’environ 85,5 millions de dollars dans une cargaison de bananes, qui, selon les autorités, avaient été envoyées par erreur vers ces lieux, a rapporté le Guardian.

La police belge a saisi plus tôt cette année 8,8 tonnes de cocaïne, d’une valeur d’environ 330 millions de dollars. Alexis Gosdeel, directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, a averti que « le flux croissant de cocaïne menace désormais l’ensemble de l’Union européenne », selon la BBC. signalé.

L’Équateur s’est retrouvé à l’avant-garde du commerce de la cocaïne alors que des cartels et des gangs venus d’aussi loin que les Balkans se sont emparés d’une force de police inexpérimentée et de règles commerciales internationales laxistes pour faire du pays le principal débouché de cette drogue.

La Colombie et le Pérou voisins représentent la plus grande production de cocaïne au monde, mais après que les Forces armées révolutionnaires de Colombie ont signé un accord de paix et mis fin à leurs activités – pour lesquelles elles avaient utilisé la cocaïne pour obtenir des financements – d’autres acteurs, notamment les cartels de la drogue mexicains, sont intervenus.

Les cartels les plus forts et les plus expérimentés ont doté les gangs équatoriens locaux d’armes et d’alliances pour les aider à prendre pied dans un pays doté d’une sécurité frontalière laxiste, d’un accès portuaire important et d’une infrastructure maritime solide.

Les données de la police montrent également que sur le total de l’année dernière, un nombre record de 47,5 tonnes de cocaïne ont été trouvées dans les expéditions de bananes, même si les exportations de fruits ont chuté de 6,4 % par rapport à 2021. Actuellement, pas plus de 30 % des conteneurs sont inspectés dans les ports équatoriens. un processus effectué manuellement ou avec des chiens renifleurs de drogue.

Le gouvernement du président équatorien Guillermo Lasso affirme vouloir utiliser des scanners sur des conteneurs entiers. Douze de ces machines étaient censées fonctionner déjà, mais le général de la police nationale équatorienne Pablo Ramírez a déclaré que cela ne s’était pas encore produit.

Hidalgo a déclaré que les exportateurs dépensent environ 100 millions de dollars par an en mesures de sécurité, notamment des caméras de surveillance dans les plantations, la surveillance GPS des camions et l’identification des routes terrestres qui nécessitent des patrouilles de police pour éloigner les gangs.

Cette semaine, les autorités agricoles et douanières ont purgé une base de données gouvernementale sur les exportations de bananes des profils jugés faux ou incomplets et ont révoqué les permis de plantation couvrant environ 40 000 acres qu’ils jugeaient inexistants.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.