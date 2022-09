Des candidats bénéficiant de méga-donateurs ? – Section locale de Shaw

Concernant le titre : « Quels candidats sont soutenus par les méga-donateurs de banlieue Richard et Elizabeth Uihlein ?

Pourquoi est-ce même publié comme s’il s’agissait des principales nouvelles du journal quotidien ? Les citoyens américains sont autorisés et encouragés à faire un don aux candidats de leur choix. Quelle est même l’histoire ici?

Maintenant que vous avez publié ceci, voyons à quoi les candidats les propriétaires des journaux Shaw ont donné. C’est d’autant plus pertinent pour moi que ce groupe de presse montre de plus en plus son parti pris.

Deborah McKenzie

Vallée du taureau