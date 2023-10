Des Canadiens se rendent au Mexique pour recevoir des traitements contre la maladie de Lyme. Cela inquiète les experts de la santé

Le tourisme médical attire les étrangers au Mexique depuis des décennies, mais son attrait ne se limite plus aux augmentations mammaires, aux facettes en porcelaine et aux rhinoplasties.

Les cliniques se spécialisent désormais dans les traitements alternatifs pour les maladies chroniques et potentiellement mortelles telles que le cancer, le diabète et, de plus en plus, la maladie de Lyme.

Dans le cas de Lyme, les interventions comprennent des éléments tels que l’hyperthermie (qui provoque une fièvre destinée à tuer les bactéries associées à Lyme), la thérapie par cellules souches, l’utilisation prolongée d’antibiotiques et le traitement par plasmaphérèse (échange de plasma).

Marnie Freeman de Vancouver dit qu’on lui a diagnostiqué la maladie de Lyme en 2019 par un laboratoire allemand après que ses tests canadiens se soient révélés négatifs. Ses symptômes, notamment un engourdissement du visage et des douleurs chroniques, l’ont incitée à se faire soigner au Mexique.

Au cours de son séjour dans un établissement médical mexicain, Marnie Freeman a subi un certain nombre de procédures qui, selon l’établissement, traitent la maladie de Lyme, notamment l’hyperthermie et la prise d’antibiotiques par voie intraveineuse. (Soumis par Marnie Freeman)

L’homme de 56 ans s’est rendu à l’Institut médical Sanoviv à Rosarito, au sud de Tijuana, où elle a passé deux semaines et a payé 29 000 dollars canadiens pour le traitement (hyperthermie et antibiotiques intraveineux), ainsi que pour la nourriture et le couvert.

Ses symptômes se sont améliorés et le personnel de la clinique l’a exhortée à poursuivre le traitement pendant encore six mois, mais elle a refusé.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi cet établissement était leur approche globale et globale de la guérison », a déclaré Freeman. « Cela représentait quelque chose dans les soins de santé que nous ne voyons pas dans notre pays, en ce qui concerne la prise en charge de l’esprit, du corps et de l’esprit dans leur intégralité – et cela m’a interpellé. »

La maladie de Lyme est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, transmise par les nymphes et les femelles adultes infectées d’un petit nombre d’espèces de tiques Ixodes. Les tiques principalement responsables de la maladie de Lyme sont les tiques à pattes noires.

Le protocole canadien pour la maladie de Lyme comprend un test préliminaire qui détermine si la personne est infectée, suivi d’une série d’antibiotiques pendant trois semaines maximum.

Santé Canada ne compte pas le nombre de personnes qui choisissent de se faire soigner à l’étranger, mais CBC s’est entretenue avec deux cliniques de la maladie de Lyme au sud de la frontière qui affirment que la majorité de leurs patients sont des Canadiens.

Dans un communiqué, Omar Morales, fondateur de Lyme Mexico, une clinique de Puerto Vallarta qui traite spécifiquement la maladie de Lyme, affirme que la plupart de ses patients viennent de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de l’Alberta.

« Malheureusement, il existe une lacune importante dans la lutte contre les troubles liés aux tiques dans le monde, en particulier au Canada », a déclaré Morales dans son communiqué. « De nombreux médecins là-bas, comme en Australie, ne reconnaissent pas cette maladie ou n’y prêtent pas attention. »

Lynora Saxinger, docteure en maladies infectieuses, affirme qu’au Canada, l’épidémiologie des tiques est suivie par la surveillance des tiques infectées et des cas humains à l’aide de tests appropriés et validés.

Saxinger dit que si les médecins alternatifs diagnostiquent la maladie de Lyme « avec des symptômes vagues, sans risque d’exposition clair, en utilisant des tests non validés », alors il n’est pas surprenant qu’ils disent qu’il manque des cas au Canada.

« Mais je pense qu’ils qualifient de Lyme de nombreuses affections non liées à la maladie de Lyme », a-t-elle déclaré.

La maladie en hausse

Saxinger affirme que le protocole canadien de traitement de la maladie de Lyme est scientifiquement étayé et que, même si certaines personnes peuvent souffrir de symptômes persistants suite à la prise d’antibiotiques, les traitements alternatifs offerts à l’étranger peuvent ne pas traiter leurs symptômes et pourraient même entraîner des effets indésirables.

« Cela me rend très triste, car je pense à quel point la situation doit être terrible, car la vie entière de ces personnes est impliquée dans ce processus », a déclaré Saxinger, qui est également professeur agrégé à la faculté de médecine et de médecine dentaire de l’Université de Washington. l’Université de l’Alberta.

L’Institut médical Sanoviv n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC.

Entre 2009 et 2022, 17 080 cas de maladie de Lyme ont été signalés au Canada. Bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés, ils ont augmenté considérablement au cours des dernières années, selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

En 2009, seulement 144 cas de Lyme ont été signalés au Canada. En 2021, ce nombre est passé à 3 147 pour l’année.

Cette photo non datée fournie par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montre une tique à pattes noires, également connue sous le nom de tique du chevreuil, porteuse du virus responsable de la maladie de Lyme. (AP via CDC/La Presse Canadienne)

Nick Ogden, chercheur scientifique principal à l’ASPC et directeur de la Division des sciences des risques pour la santé publique, qui effectue la surveillance de la maladie de Lyme, a déclaré que le facteur le plus important pour la croissance des populations de tiques au Canada est la hausse des températures due au changement climatique.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis énumèrent les symptômes les plus courants comme la fièvre, les maux de tête, la fatigue et une éruption cutanée caractéristique appelée érythème migrant. Si elle n’est pas traitée, l’infection peut se propager aux articulations, au cœur et au système nerveux.

Les antibiotiques sont le traitement universel recommandé par les médecins pour la maladie de Lyme. Pourtant, même s’ils tuent la bactérie, certains symptômes peuvent devenir chroniques, ce qui amène les gens à rechercher des traitements alternatifs.

Une étude publiée dans le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis Revue des maladies infectieuses émergentes en juin, un biomarqueur du système immunitaire dans le sang était plus élevé chez les personnes présentant des symptômes chroniques de la maladie de Lyme, même après avoir été traitées avec des antibiotiques. Cela signifie que les symptômes à long terme chez les patients présentant des niveaux élevés de biomarqueur (appelé interféron alpha) peuvent ne pas être dus à une infection en cours, mais plutôt à la réponse immunitaire du corps provoquant une inflammation chronique, même après la disparition de l’infection.

Inquiétudes concernant les traitements antibiotiques plus longs

Les cliniques au sud de la frontière, telles que l’Institut médical Sanoviv, Lyme Mexico et la Clinique médicale Renue – également situées à Puerto Vallarta – offrent ce qu’elles appellent des moyens supplémentaires de traiter la maladie.

REGARDER | Un champignon du sud des États-Unis, responsable de la fièvre de la vallée, se rapproche du Canada : Un champignon mortel s’installe au Canada à cause du changement climatique Vidéo en vedetteUn champignon mortel, connu pour causer une maladie potentiellement mortelle appelée fièvre de la vallée, se cache dans le sol du sud-ouest des États-Unis. Il n’est pas encore présent au Canada, mais grâce au changement climatique, il se déplace vers le nord.

Mais Saxinger affirme que ces mesures sont souvent coûteuses et inefficaces.

« Je n’ai jamais vu de preuve solide que ces traitements pourraient jouer un rôle dans le traitement de la maladie de Lyme », a déclaré Saxinger. « Ils s’éloignent assez de ce que nous recommandons. »

Elle dit que l’une des interventions les plus troublantes proposées est l’utilisation prolongée d’antibiotiques, dans laquelle les patients se voient prescrire le traitement approuvé par Santé Canada composé de doxycycline, de céfuroxime axétil et d’amoxicilline pour une utilisation au-delà de la période maximale suggérée de trois semaines.

Un nouveau vaccin contre la maladie de Lyme est actuellement en cours de développement et fait l’objet d’essais cliniques préliminaires aux États-Unis. Un vaccin précédent, appelé LYMERix, a été abandonné en 2002 en raison d’une demande insuffisante des consommateurs, d’une protection décroissante au fil du temps et de rapports faisant état d’effets secondaires, tels que l’arthrite.

« Elle souffrait constamment »

La fille de Julie Bentz, Jordan, âgée de 14 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Lyme lors de tests canadiens standards lorsqu’elle avait 12 ans. La famille vit à Calgary, mais s’est rendue à Lyme au Mexique pour chercher un soulagement supplémentaire lorsque des symptômes prolongés ont commencé à affecter la vie quotidienne de Jordan.

Bentz dit que sa fille souffrait de convulsions, de perte de mémoire, de paralysie, de paralysie et qu’elle était devenue en fauteuil roulant.

« Elle souffrait constamment ; elle ne pouvait pas marcher. Je pensais qu’elle allait mourir », a déclaré Bentz à CBC.

Sept semaines de traitement à Lyme Mexique en 2022 ont coûté 50 000 $ à la famille. Bentz dit qu’au fil des ans, la famille a dépensé plus de 200 000 $ en traitements alternatifs à l’étranger.

« Cette maladie nous a mis en faillite. Mais elle vaut chaque centime dépensé », a déclaré Bentz.

Jordan Bentz a suivi des traitements contre la maladie de Lyme à Puerto Vallarta, au Mexique, d’avril à juin 2022, après que sa mère a déclaré que les convulsions et les pertes de mémoire de l’adolescente l’empêchaient d’aller à l’école et de mener une vie normale. (Soumis par Julie Bentz)

Au cours de ces sept semaines, Jordan a subi diverses interventions, notamment de l’hyperthermie. Bentz dit que l’adolescente présente toujours des symptômes, mais que ses crises ont cessé et qu’elle marche avec l’aide d’aides à la mobilité.

Saxinger dit comprendre la frustration des gens face à des symptômes prolongés, mais affirme que rechercher un traitement au-delà du protocole de Santé Canada ou le faire sans un test de Lyme positif peut provoquer des effets indésirables et empêcher les prestataires médicaux de s’attaquer au problème de santé sous-jacent.

« Une partie de [the treatments] peut en fait être assez invasif, de nombreux produits sont administrés par voie intraveineuse et il existe de nombreux les rapports de cas « Bien sûr, certaines personnes recevront des traitements et se sentiront mieux, mais il peut y avoir de nombreuses raisons différentes pour lesquelles les gens se sentent mieux après avoir reçu des traitements. »

« Un petit échec du côté du système médical »

Interrogées sur le protocole et les traitements de la maladie de Lyme, certaines autorités sanitaires provinciales, notamment la Colombie-Britannique et l’Alberta, ont renvoyé CBC aux lignes directrices de Santé Canada.

Dans une déclaration à CBC, un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec s’est dit préoccupé par le tourisme médical lié à la maladie de Lyme et que ses scientifiques n’évaluent pas les diagnostics et les traitements offerts dans d’autres pays.

« L’interprétation des résultats d’analyses de laboratoire effectuées à l’étranger, en particulier si elles ont été réalisées dans des laboratoires privés à but lucratif n’utilisant pas de méthodes d’analyse standardisées, doit être faite avec prudence », indique le communiqué.

Le ministère a déclaré qu’il travaillait également au développement de traitements dans le cadre de cliniques de longue durée contre le COVID et la maladie de Lyme, du point de vue de la recherche.

Saxinger a déclaré qu’elle espère que les personnes présentant des symptômes prolongés de Lyme pourront trouver un soulagement sans entrer dans un cycle de « régimes complexes, coûteux et potentiellement dangereux ».

« En fait, j’ai l’impression qu’à un certain niveau, il y a aussi un certain échec du côté du système médical, car souvent, lorsque les gens présentent des symptômes non spécifiques et que les premiers tests sont négatifs, les gens finissent par se sentir rejetés. »