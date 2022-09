Des Canadiens ayant des liens avec le Pakistan demandent plus d’aide au milieu d’inondations meurtrières

Quelques heures après son retour au Canada du Pakistan, un homme d’affaires de Calgary a déclaré avoir appris que des eaux de crue frappaient la même zone où il avait aidé des personnes handicapées à s’éloigner du déluge imminent.

Mohammad Farhan gère plusieurs organisations caritatives et orphelinats à travers le Pakistan par le biais de son organisation, House of Dreams. Il a déclaré que son équipe sur le terrain dans la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa avait appelé pour lui dire qu’ils venaient de voir un hôtel voisin être inondé.

“Beaucoup de gens volaient juste dans l’eau”, a-t-il dit.

“Ils essayaient de traverser le courant et certains ont été sauvés. Certains jeunes enfants … [they] n’a pas pu les sauver. Ils viennent de se noyer.

“C’est effrayant. Il n’y a pas d’eau. Il n’y a pas de nourriture. Il y a des gens qui vivent dans des magasins. Les enfants n’ont pas de vêtements.”

Une personne patauge dans une zone inondée alors qu’elle transporte une tente pleine à craquer pour s’abriter dans la province pakistanaise du Pendjab samedi. (Arif Ali/AFP/Getty Images)

Les responsables pakistanais affirment que les inondations causées par une saison de mousson sans précédent et alimentées par le changement climatique ne ressemblent à rien de ce qu’ils ont vu auparavant.

Environ 33 millions de personnes dans les villages et les villes ont été prises au dépourvu par la rapidité et la puissance des inondations. Des centaines sont morts.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance a déclaré cette semaine que plus de trois millions d’enfants ont besoin d’aide humanitaire et courent un risque accru de maladies, de noyade et de malnutrition.

Plus de 90 000 cas de diarrhée en une journée ont été signalés cette semaine dans l’une des provinces du sud les plus touchées, le Sindh. Les régions du nord du pays manquent également d’eau potable. Les maladies de la peau et les infections oculaires sévissent.

Le Pakistan et l’ONU ont lancé un appel pour un financement d’urgence de 160 millions de dollars américains.

Des millions de personnes sont touchées par les inondations dévastatrices au Pakistan. Le monde doit les soutenir. Aujourd’hui, je m’engage à verser 5 millions de dollars en financement initial à nos partenaires de confiance pour intensifier la réponse humanitaire et fournir une aide essentielle à ceux qui en ont un besoin urgent. pic.twitter.com/5EDhUPiSzK —@HarjitSajjan

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les inondations au Pakistan sont un signal pour le monde.

“Arrêtons de somnambulisme vers la destruction de notre planète par le changement climatique”, a-t-il déclaré dans un message vidéo lors d’une cérémonie à Islamabad pour lancer l’appel.

Le Premier ministre Shahbaz Sharif a remercié les Émirats arabes unis sur Twitter pour avoir livré la première tranche de secours d’une valeur de 50 millions de dollars américains. Il a également remercié les États-Unis d’avoir annoncé une aide de 30 millions de dollars américains.

Le Canada a offert 5 millions de dollars canadiens.

Souvenirs des inondations de 2013 à Calgary

Farhan a déclaré qu’il devait retourner au Canada pour s’occuper de ses entreprises de sécurité, de limousine et de construction, mais il était constamment au téléphone avec son équipe alors qu’il regardait des vidéos d’enfants vivant sur leurs toits, dans les rues et se tirant les uns les autres sous les immeubles effondrés.

Il a déclaré que son équipe faisait du porte-à-porte, faisant sortir des familles et des animaux domestiques de leurs maisons et les emmenant sur des terrains plus élevés. Lui et son équipe ont également pu apporter trois camions de nourriture, de vêtements et d’aide dans la région – mais les habitants ont besoin de beaucoup plus.

“Nous avons eu deux grues l’autre jour et nous nettoyons de plus grands bâtiments, des mosquées et des maisons qui ont de la terre [and mud] jusqu’à cinq ou six pieds », a-t-il dit.

REGARDER | La situation des inondations est « extrêmement désespérée », déclare le ministre des Affaires étrangères : La situation au Pakistan est “extrêmement désespérée” en raison des graves inondations, selon le ministre des Affaires étrangères Les récentes inondations sont un «événement climatique aux proportions bibliques», a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari. Il a laissé un tiers du pays sous l’eau avec plus de pluie attendue, dit-il.

Farhan a déclaré que dans certaines parties du pays, des bâtiments entiers sont sous l’eau, et dans d’autres parties, l’eau monte jusqu’au ventre et aux genoux des gens.

Il a dit qu’on lui avait rappelé le “chaos” des inondations de Calgary en 2013.

“Tout le monde avait peur de conduire au centre-ville, de rouler sur l’autoroute parce qu’elle était pleine d’eau. [In Pakistan], certaines parties n’ont pas de routes. Ils n’ont rien.”

“Le Pakistan souffrait déjà”

Farhan a déclaré que bon nombre des plus de 200 000 Canadiens d’ascendance pakistanaise s’inquiètent pour leur famille restée au pays.

Saif Pannu est l’un d’entre eux.

Après avoir vu le COVID-19 dévaster le Pakistan, Pannu a déclaré qu’il était difficile de voir des reportages montrant plus de douleur et de souffrance dans son pays de naissance.

Les habitants traversent samedi une voie ferrée endommagée par les inondations dans la province du Pendjab. (Arif Ali/AFP/Getty Images)

“C’est une catastrophe. C’est vraiment triste”, a déclaré l’homme d’affaires de Vancouver.

“Nous sortons tout juste de [the] pandémie et tout d’un coup cela se produit », a déclaré Pannu, qui est également président de l’Association Pakistan Canada.

“Le Pakistan souffrait déjà de beaucoup d’autres problèmes. Maintenant, les villages et les villes sont sous l’eau. J’en souffre.”

Samedi, des volontaires chargent des sacs de secours sur des camions pour les personnes touchées par les inondations à Karachi. (Rizwan Tabassum/AFP/Getty Images)

Pannu a déclaré que les Pakistanais vivant dans le nord ont aidé l’armée à apporter de la nourriture et de l’aide aux personnes vivant dans les régions du sud du pays les plus touchées par les inondations.

Il encourage les Canadiens à donner de l’argent aux organismes de bienfaisance sur le terrain.

“Le mieux est de simplement leur envoyer de l’argent et localement, ils peuvent organiser les fournitures”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Propagation des maladies hydriques : Des maladies d’origine hydrique se propagent lors des inondations qui ont ravagé le Pakistan Suhana Meharchand, de CBC News Network, s’entretient avec le Dr Farah Naureen, directrice nationale de Mercy Corps pour le Pakistan.

“Envoyer des fournitures de Vancouver ou de Calgary n’est pas facile. Les pays voisins aident avec les fournitures. Le Pakistan reçoit des tentes de la Chine.”

Les premières estimations du gouvernement évaluent les dommages causés à l’économie pakistanaise à 10 milliards de dollars.

“Certaines familles peuvent ne jamais [recover]mais nous pouvons ramener certaines personnes dans les maisons », a déclaré Pannu.

“Des villes entières, de belles villes uniques en leur genre sont sous l’eau.”