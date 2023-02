Des Canadiennes menacent de faire grève en avril pour un différend sur l’égalité salariale

ORLANDO, Floride – Les joueuses de l’équipe féminine du Canada ont déclaré qu’elles ne participeraient pas aux matchs en avril si leur différend avec l’Association canadienne de soccer n’était pas résolu.

Les joueuses ont confirmé qu’elles participeraient, bien que sous réserve, à la SheBelieves Cup, un tournoi à quatre équipes aux États-Unis qui débute cette semaine. Ils n’ont pas partagé leurs plans de protestation spécifiques mardi.

Les joueurs disent que leurs demandes vont au-delà des finances, mais ils affirment qu’ils n’ont pas du tout été payés en 2022. Ils ont déclaré qu’ils recherchaient un salaire égal avec l’équipe masculine à l’avenir, mais ils veulent également voir un investissement égal dans les ressources du programme, y compris augmentation des effectifs.

Leurs revendications surviennent alors que l’Association canadienne de soccer (ASC) prévoit des coupes budgétaires généralisées.

“Cela pourrait être notre combat le plus important que nous ayons jamais eu en tant que joueuses de l’équipe nationale et c’est celui que nous sommes déterminés à gagner”, a déclaré la capitaine de longue date Christine Sinclair, la meilleure buteuse internationale de tous les temps.

Les joueurs tenté de frapper la semaine dernière avant la Coupe SheBelieves, mais ont été menacés de poursuites judiciaires par l’Association canadienne de soccer.

Un jour plus tard, les joueurs ont dit ils ont de nouveau été menacés de poursuites judiciaires qui, selon l’association, pourraient les rendre personnellement responsables de millions de dollars.

“Canada Soccer n’était pas prêt à mettre en péril le tournoi de la SheBelieves Cup”, a déclaré la fédération. dit dans un communiqué samedi, notant que le droit du travail de l’Ontario n’autorisait pas légalement les joueurs à faire la grève sans un préavis de 17 jours.

hommes du Canada les joueurs ont dit ils “soutiennent de tout cœur” les femmes.

Mardi, quatre acteurs de premier plan ont organisé leur propre appel médiatique impromptu pour discuter de ce qu’ils pouvaient de la situation, notant qu’ils n’étaient pas libres de discuter de certaines questions juridiques et des négociations en cours, y compris ce qui s’est passé lors de la réunion de samedi.

L’avocat du CSA a participé à l’appel.

La milieu de terrain Sophie Schmidt a ouvert l’appel en annonçant qu’elle prendrait sa retraite après la Coupe du monde de cet été.

La vétéran de 18 ans de l’équipe avait posté vendredi sur ses comptes de réseaux sociaux qu’elle ne pouvait plus représenter son pays dans ces circonstances.

Mardi, Schmidt a déclaré que des conversations avec Sinclair et l’entraîneur-chef Bev Priestman l’avaient convaincue de rester pendant la Coupe du monde.

“C’est mon choix, et je choisis de rester et de jouer avec mes coéquipiers”, a déclaré Schmidt, retenant ses larmes en lisant une déclaration préparée sur son téléphone.

À certains moments, le succès de l’équipe nationale féminine du Canada semblait avoir été obtenu malgré le manque d’investissement de la fédération.

Parmi les tendances historiques notables, il y a le manque de programmation de l’équipe, en particulier à domicile, où les matchs générateurs de revenus et de création de fans sont trop rarement joués.

Le Canada a accueilli la Coupe du monde 2015, puis n’a rejoué à domicile qu’un an plus tard, une décision qui, selon beaucoup, n’a pas réussi à tirer parti de l’élan de la Coupe du monde.

Les Canadiennes ont remporté des médailles de bronze olympiques en 2012 et 2016 avant de remporter une médaille d’or historique à Tokyo en 2021.

Puis vint la Coupe du monde masculine au Qatar fin 2022. Les hommes du Canada, guidés par son ancien entraîneur féminin, John Herdman, se sont qualifiés pour le tournoi pour la première fois en 36 ans.

L’attaquante canadienne Janine Beckie était sur le terrain au Qatar et a été étonnée de voir des ressources pour l’équipe masculine qui, selon elle, n’avaient jamais été accordées à l’équipe féminine historiquement plus performante.

Beckie a déclaré avoir vu l’équipe masculine recevoir environ le double du personnel de l’équipe féminine.

“Si c’est le cas avec l’équipe masculine, nous nous attendons à recevoir tous les membres du personnel que Bev demande à notre Coupe du monde dans quelques mois”, a-t-elle déclaré.

Une scène courante dans les camps de l’équipe nationale féminine, a déclaré Beckie, est que les membres du personnel doivent participer à un entraînement complet juste pour faire des chiffres de 11 contre 11.

Elle a également mentionné que le Canada ne programme pas de matchs pour les femmes dans chaque fenêtre de la FIFA, et comment cela peut entraver le développement.

Ces révélations, a déclaré mardi Sinclair, ont été le véritable point de basculement vers ce qu’elle a appelé une “bataille constante avec le CSA” pour proposer de meilleures conventions collectives.

“Pendant très longtemps, en tant qu’équipe féminine, nous nous sommes battus aveuglément, sans savoir de quoi notre fédération était capable, d’une certaine manière, en termes de soutien”, a déclaré Sinclair.

“Et puis nous avons tous été témoins du soutien que notre équipe masculine a reçu de notre association alors qu’elle se préparait pour sa Coupe du monde.”

Les joueuses ont également soulevé de nouvelles questions sur la relation de la fédération avec Canada Soccer Business, une société privée contrôlée par les propriétaires de la Premier League canadienne, une compétition nationale masculine relativement nouvelle.

La fédération cède les droits médias et de parrainage à l’entreprise en échange d’une redevance aurait valu 3 à 4 millions de dollars par an.

Il y a trois ans, l’équipe nationale féminine des États-Unis a disputé le dernier match du tournoi SheBelieves sous la protestation de sa fédération alors que leur procès en jeu égal s’éternisait.

Suite à la publication des arguments du tribunal qui dépeignaient l’avocat de US Soccer affirmant que les femmes étaient des athlètes inférieures, les joueurs ont retourné leurs maillots d’échauffement pour cacher le logo US Soccer et ne montrer que la couture des quatre étoiles représentant les quatre titres de Coupe du monde de l’équipe.

“C’est assez dégoûtant que nous devions demander simplement à être traités de la même manière”, a déclaré Beckie. “C’est un combat auquel les femmes du monde entier doivent participer chaque jour. Mais franchement, nous en avons vraiment marre et c’est quelque chose qui ne me déçoit même plus, je me fâche juste parce que c’est 2023.

“Nous avons gagné ces putains de Jeux Olympiques et nous sommes sur le point d’aller à la Coupe du monde avec une équipe qui pourrait la gagner. Donc, nous nous attendons à être préparés de la meilleure façon possible pour aller gagner une Coupe du monde.”