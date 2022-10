Des Canadiennes arrêtées après leur libération d’un camp syrien

Deux Canadiennes ont été arrêtées après leur arrivée au Canada à la suite de leur rapatriement d’un camp de détention en Syrie.

La GRC a annoncé mercredi avoir arrêté Oumaima Chouay, 27 ans, à l’aéroport de Montréal. La police a déclaré qu’elle faisait “l’objet d’une enquête de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale (INSET) depuis novembre 2014”, et qu’ils ont déposé des accusations de terrorisme contre elle. Les accusations portées contre Chouay, qui n’ont pas été prouvées en cour, incluent la participation à l’activité d’un groupe terroriste et le fait de quitter le Canada pour le faire.

La Canadienne Kimberly Polman a également été arrêtée après son arrivée à Montréal suite à son rapatriement du camp de détention en Syrie, selon son avocat. Lawrence Greenspon a déclaré à CTV News dans un courriel que son client avait été arrêté en vertu de l’article 810 du Code criminel, un engagement de ne pas troubler l’ordre public, et qu’il était en route vers Abbotsford, en Colombie-Britannique, alors qu’il était en garde à vue.

Dans un communiqué, Affaires mondiales Canada a confirmé que quatre Canadiens – deux enfants et deux femmes – ont été rapatriés du nord-est de la Syrie.

“Le Canada remercie l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie pour sa coopération et reconnaît ses efforts pour fournir des soins aux personnes détenues dans une situation de sécurité extrêmement difficile et des circonstances défavorables”, indique le communiqué. « La sûreté et la sécurité des Canadiens, tant au pays qu’à l’étranger, sont une priorité absolue du gouvernement du Canada. Le Canada a mené l’opération sur cette base et a assuré la santé et le bien-être des 4 Canadiens.

Affaires mondiales a également remercié les États-Unis pour leur aide et a déclaré qu’il ne pouvait fournir aucun détail sur le rapatriement en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité.

Polman a été arrêtée par des combattants kurdes en Syrie pour son association présumée avec l’Etat islamique en 2019, et y a été détenue jusqu’à sa libération. Le camp abrite actuellement plus de 2 600 personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI), qui comprendraient les épouses, les veuves et les familles des membres de l’Etat islamique.

Polman a insisté sur le fait qu’elle avait été attirée en Syrie en 2015 par son mari, un membre de l’Etat islamique qu’elle avait rencontré en ligne. Dans un rapport de 2020, Human Rights Watch a décrit Polman comme un double citoyen américano-canadien qui s’est converti à l’islam à l’âge adulte et a principalement vécu au Canada avant de se rendre en Syrie pour devenir infirmier de l’Etat islamique.

Jusqu’à sa libération, Polman était l’une des quelque 50 Canadiens qui seraient détenus dans des camps dirigés par des Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Selon Human Rights Watch, plus de la moitié de ces Canadiens sont des enfants, dont beaucoup ont moins de sept ans.

Dans une interview plus tôt en 2022, Polman a décrit les conditions désastreuses du camp et la détérioration de sa santé.

“Mentalement, je suis descendu, surtout l’année dernière”, a déclaré Polman à CTV National News à l’époque. “J’ai tenté de me suicider à plusieurs reprises et je peux également voir de graves signes de dépression chez certaines autres Canadiennes.”

S’adressant aux journalistes sur la Colline du Parlement mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser ont soutenu que les Canadiens rapatriés qui ont soutenu des groupes terroristes à l’étranger devraient faire face à des accusations criminelles, quelles que soient les circonstances entourant leurs actions, leur détention ou leur rapatriement.

“Fondamentalement, voyager dans le but de soutenir le terrorisme est un crime au Canada, et quiconque voyage dans le but de soutenir le terrorisme devrait faire face à des accusations criminelles”, a déclaré Trudeau. “Je ne vais pas parler directement d’une situation donnée parce que c’est entre les mains de la police et peut-être éventuellement des tribunaux, mais il est important que nous nous assurions que les gens sachent que vous ne pouvez pas vous en tirer en soutenant le terrorisme dans ce pays. , quelles que soient les circonstances.”

Fraser a ajouté que le gouvernement fédéral surveille le bien-être des Canadiens dans les camps de détention étrangers et est conscient que les enfants sont également « impliqués dans ce genre de circonstances ».

«Je pense que ce que les gens doivent comprendre, c’est que nous comptons sur nos partenaires chargés de l’application de la loi pour nous assurer que quiconque voyage pour participer à un comportement terroriste, pour faire partie d’un groupe, a commis un crime, qu’il soit à l’étranger ou en Canada, et ils seront traités comme tels », a déclaré Fraser.

Alors que des pays européens comme l’Allemagne, le Danemark et la France ont rapatrié leurs citoyens dans les camps de détention de l’EIIS avec l’aide de responsables kurdes locaux, le Canada semblait auparavant hésitant à organiser des libérations pour les citoyens adultes.

Affaires mondiales Canada a adopté un cadre politique en janvier 2021 qui aurait peut-être permis à Polman – qui, selon un examen de Médecins sans frontières, souffrait d’affections telles que l’hépatite – de se qualifier pour une « assistance extraordinaire » et le rapatriement en raison d’une « situation imminente mettant sa vie en danger ». état de santé, sans perspective de recevoir des soins médicaux » en Syrie. Cependant, Human Rights Watch a accusé le gouvernement fédéral d’avoir bloqué les tentatives ultérieures de ramener Polman au Canada.

En septembre 2021, Greenspon a poursuivi le gouvernement fédéral au nom de 11 familles dans le but de ramener 26 Canadiens de Syrie : 14 enfants, quatre hommes et huit femmes, dont Polman.

“Ils vivent dans des conditions terribles, terribles et nous allons devant le tribunal fédéral pour essayer d’exiger d’Affaires mondiales Canada qu’il fasse une demande officielle de leur rapatriement”, a déclaré mardi Greenspon à CTV National News. “Tout ça [Kurdish officials in Syria] exige est une demande officielle du Canada pour que cela se produise. »

S’adressant aux journalistes sur la Colline du Parlement mercredi, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, n’a pas voulu dire si le gouvernement fédéral et la GRC travailleront pour rapatrier d’autres Canadiens actuellement détenus dans des camps du nord-est de la Syrie. Dans les cas où un détenu canadien est soupçonné d’avoir commis un crime, comme de soutenir ou de se livrer au terrorisme, il a déclaré que la GRC décide si et quand apporter des changements.

“Il y a des principes sur lesquels nous examinons cette question, nous examinons donc la nature des circonstances pour déterminer s’il y a eu ou non une conduite criminelle”, a déclaré Mendicino. “Mais encore une fois, ce ne sont pas des décisions ou des choix qui sont faits par des membres élus du gouvernement. Nous réservons ces décisions à la police, et pour de bonnes raisons.”

Mendicino n’a pas voulu dire si le gouvernement déciderait de rapatrier les détenus canadiens sans mandat d’arrestation par la GRC.



