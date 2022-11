Des camps isolés dans le désert abritent des fans de la Coupe du monde à petit budget

AL KHOR, Qatar (AP) – Pour de nombreux fans de football étrangers, la route vers la Coupe du monde à Doha commence chaque matin dans un camping aride au milieu du désert.

Les visiteurs qui ont trouvé des hôtels dans le centre de Doha complets ou bien au-delà de leur budget se sont installés dans le lointain village de tentes poussiéreux d’Al Khor, où il n’y a pas de serrures sur les tentes ni de bières à la pression.

D’autres voulaient simplement une aventure. Mercredi, un DJ a diffusé de la musique de danse électronique autour d’un foyer alors qu’une poignée de fans se prélassait sur des poufs, sirotait des sodas et regardait de grands écrans à environ une heure de Doha.

“Je suis ici parce que je n’ai trouvé nulle part ailleurs”, a déclaré Haidar Haji, un ingénieur en architecture de 27 ans originaire du Koweït. Il a dit que c’était pénible de se rendre à Doha tous les matins depuis le village de tentes, mais il n’avait pas d’autre choix. « Les hôtels étaient tout simplement trop chers. C’était fou.”

Même ainsi, le village des fans d’Al Khor n’est pas bon marché. Haji a déclaré qu’il payait 450 $ la nuit pour son abri de fortune clairsemé, que les autorités présentent comme une “destination parfaite pour un séjour vraiment agréable et somptueux”. Les tentes sont équipées de plomberie et de mobilier de base. Le site dispose d’une piscine et d’un restaurant arabe haut de gamme.

À partir du moment où le Qatar a été nommé hôte de la Coupe du monde, les craintes ont monté sur la façon dont le petit pays trouverait des chambres pour l’afflux massif de 1,2 million de fans, soit près d’un tiers de la population.

Le programme de construction frénétique du Qatar a livré des dizaines de milliers de chambres dans de nouveaux hôtels, des appartements loués et même trois paquebots de croisière géants. Mais la flambée des prix a contraint de nombreux fans économes à se rendre dans des campings isolés dans le désert et dans des villages de fans géants dans les confins de Doha, dont un près de l’aéroport composé de salles de boîtes en carton ondulé.

Au village d’Al Khor, de nombreux fans se sont plaints de l’isolement et du manque d’alcool.

“Honnêtement, vous pouvez trouver plus d’alcool à Téhéran”, a déclaré Parisa, une travailleuse pétrolière iranienne de 42 ans qui a refusé de donner son nom de famille, citant la situation politique en Iran. Elle regardait dans le vide dans la zone commune du camping et a dit qu’elle ne savait pas comment occuper son temps. Les bars chics des hôtels de Doha étaient à des kilomètres. “Nous pensions qu’ils s’ouvriraient davantage pour que les étrangers s’amusent.”

Paola Bernal de Tabasco, dans le sud du Mexique, ne savait pas trop à quoi s’attendre de la première Coupe du monde au Moyen-Orient. Mais elle a dit qu’elle était surprise du temps qu’il fallait pour traverser le plus petit pays hôte du monde. Les bus du camping sont un “désordre”, a-t-elle déclaré, et s’arrêtent à 22 heures, obligeant les fans à débourser de grosses sommes pour les trajets Uber.

“Il y a de si longues distances, je ne sais pas comment”, a-t-elle déclaré. Bien que certains stades soient reliés au nouveau réseau de métro étincelant de Doha, ils nécessitent souvent une marche de 2,5 kilomètres (1,5 mile) depuis les stations. D’autres terrains ne sont accessibles qu’en bus, avec certains points de chute à quelques pas des portes du stade – et des bars et restaurants souhaitables encore plus loin.

Les terres arides d’Al Khor ne sont pas un paradis pour les amateurs de selfies. Mais Nathan Thomas, un concepteur de site, s’est dit très satisfait du résultat “authentique arabe”. La seule préoccupation majeure, a-t-il dit, est la sécurité. Toutes les tentes ne sont pas à portée de vue d’un poste de garde. Les tentes n’ont pas de serrures. Leurs rabats se dénouent facilement.

“Nous n’arrêtons pas de dire aux gens que c’est un pays sûr, ne vous inquiétez pas”, a-t-il déclaré.

Depuis le Free Zone Fan Village, dans le désert au sud de Doha, les fans traînaient des valises sur de larges étendues de gazon artificiel sous la lumière des lumières du stade. Les cabines fabriquées sont parmi les hébergements les moins chers disponibles, à partir d’environ 200 $ la nuit. Toutes les quelques minutes, des avions volant à basse altitude survolent le village jusqu’à l’ancien aéroport, qui a été rouvert pour gérer les navettes quotidiennes vers le tournoi. Des bannières collées sur les bandes-annonces exhortent les fans à «se remonter le moral».

Quelques jours seulement avant le tournoi, les médias sociaux se sont remplis d’images de toilettes qui n’avaient pas encore été installées et de fils encore enroulés sur la terre pour brancher l’eau et l’électricité.

Beaucoup se sont plaints d’attentes excessivement longues pour l’enregistrement. Une foule d’invités faisant la queue mercredi soir ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas obtenir leur chambre car la réception n’était pas sûre de qui était déjà parti. “Nous voulions de bonnes vibrations, une bonne énergie, pour être avec d’autres personnes”, a déclaré Mouman Alani du Maroc. “C’est très désorganisé.”

Un campeur sur Twitter a fustigé le site comme “Fyre Festival 2.0”, faisant référence à un festival de musique infâme présenté comme une escapade de luxe qui a laissé les fans se précipiter pour des abris de fortune sur une plage sombre.

“Quand nous sommes allés dans notre chambre, tout était foiré”, a déclaré Aman Mohammed, un jeune de 23 ans de Kolkata, en Inde, dans la zone commune mercredi. Il a dit avoir attendu deux heures sous le soleil brûlant qu’un nettoyeur arrive la veille. « Ça puait tellement, comme une mauvaise salle de bain. C’était pathétique.”

Mais, a-t-il insisté, il n’y avait pas de publicité mensongère. Le site Web montre des dizaines de boîtes métalliques colorées côte à côte dans un vaste terrain poussiéreux. Et malgré sa déception, a-t-il déclaré, la Coupe du monde était finalement consacrée au football.

“(Cristiano) Ronaldo dispute sa dernière Coupe du monde, je suis ici juste pour le voir”, a déclaré Mohammed, faisant référence à la superstar en compétition pour le Portugal dans le tournoi. « Participer à cela est un rêve pour moi depuis que je suis enfant.

___

Le journaliste d’Associated Press Jon Gambrell à Doha a contribué à ce rapport.

Isabel Debré, Associated Press