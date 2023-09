Des camps d’entraînement s’ouvrent autour de la LNH avec de grandes questions auxquelles répondre d’Anaheim à Columbus

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Exactement 100 jours après que les Golden Knights de Vegas ont battu les Panthers de la Floride pour remporter la Coupe Stanley pour la première fois, les camps d’entraînement s’ouvrent autour de la LNH jeudi.

Les Golden Knights ramènent presque la même équipe dans leur tentative de répéter tandis que les Panthers pansent encore leurs blessures après que les blessures se soient accumulées lors de leur parcours vers la finale. Le Colorado, qui a maintenant plus d’un an de soulever la Coupe et qui manque le capitaine Gabriel Landeskog pour une autre saison, entre dans le camp en tant que favori pour tout gagner à nouveau.

Les plus grandes questions se posent dans des endroits comme Columbus, Anaheim, Caroline et Calgary : comment les Blue Jackets géreront un changement d’entraîneur de dernière minute, que se passera-t-il avec la star non signée des Ducks, Trevor Zegras, et si les Hurricanes et les Flames font partie des équipes avec un il reste un ou deux échanges à faire dans les semaines et les mois à venir.

Les sujets brûlants sur et hors de la glace avant le coup d’envoi de la saison 2023-24 de la LNH, le 10 octobre :

VEGAS EST-IL PRÊT À RÉPÉTER ?

Fraîchement aidé à mener Vegas à la Coupe, Jack Eichel a demandé à ses copains qui avaient joué jusqu’en juin comment ils avaient récupéré pour la saison suivante.

« Le message qu’ils ont transmis est le suivant : ‘Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez bien au camp d’entraînement, après vous être entraîné un peu moins et avoir peut-être passé un peu moins de temps au gymnase' », a déclaré Eichel. « Peut-être plus que les étés précédents, il s’agit d’essayer d’avoir un corps en bonne santé et de se sentir bien avant le camp. »

Les Golden Knights devraient être satisfaits de leur continuité après avoir gardé le gardien de but agent libre Adin Hill et l’attaquant Ivan Barbashev et perdu seulement Reilly Smith par échange du groupe qui a joué la majeure partie des séries éliminatoires.

Selon FanDuel Sportsbook, l’Avalanche est le favori des paris avec un peu moins de 9-1, suivi des Hurricanes avec un peu moins de 10-1. Les Golden Knights sont sixièmes avec une fiche de 13-1.

À quel point la Floride est-elle dérangée ?

Matthew Tkachuk s’est fracturé le sternum lors de la finale, une blessure qu’il a subie avant de rater le cinquième match. La rééducation a pris plus de temps que prévu, mais le finaliste du trophée Hart en tant que MVP de la ligue et meilleur buteur des séries éliminatoires des Panthers semble prêt à partir.

« Je me sens vraiment bien maintenant », a déclaré Tkachuk. « Regardez le verre à moitié plein : je n’ai pas raté 30 matchs ni 20 matchs durant la saison régulière. J’ai eu l’été pour le récupérer et j’espère prendre un bon départ.

Le reste de son équipe n’a pas cette chance. Aaron Ekblad et Brandon Montour ont subi une opération à l’épaule et chaque défenseur pourrait être absent jusqu’à la mi-décembre.

ET MAINTENANT POUR COLUMBUS ?

Rien de tel qu’une démission forcée d’un entraîneur polarisant vainqueur de la Coupe Stanley pour faire bouger les choses pour les Blue Jackets. Mike Babcock a démissionné dimanche après avoir demandé à voir des photos sur les téléphones des joueurs dans le cadre d’un effort de rapprochement qui a mené à une enquête de l’AJLNH et Pascal Vincent a été nommé son remplaçant.

Tout s’est produit au cours de la dernière semaine environ, et les propriétaires ont déclaré qu’il n’y aurait aucun changement au sein du front office dirigé par le président des opérations hockey John Davidson et le directeur général de longue date Jarmo Kekalainen pour le moment parce que « des perturbations supplémentaires seraient préjudiciables à nos joueurs et entraîneurs alors qu’ils se préparent pour l’ouverture du camp d’entraînement.

Vincent, qui a passé les deux dernières saisons en tant qu’assistant sous l’ancien entraîneur Brad Larsen, a un contrat de deux ans et peut-être plus de respect de la part des joueurs.

« L’avantage que j’ai, c’est que je connais ces gens », a déclaré Vincent. « Je suis avec eux depuis deux ans et je sais qu’ils s’en soucient. Ils se soucient vraiment de l’équipe.

QUI N’EST PAS AU CAMP ?

Zegras, son coéquipier des Ducks Jamie Drysdale et Shane Pinto d’Ottawa font partie des agents libres avec restriction sans contrat pour la saison à venir. N’importe lequel d’entre eux pourrait signer à tout moment.

Le centre des Devils Jack Hughes, interrogé la semaine dernière sur Zegras, a plaidé pour le meilleur pour son ami proche et ancien coéquipier américain.

« Je pense que c’est un grand joueur, le meilleur joueur de leur équipe », a déclaré Hughes. « Il est bon pour la ligue. Il doit revenir et j’espère qu’il conclura bientôt un accord.

Sur le front des blessures en dehors des Panthers, Max Pacioretty, agent libre de Washington, fait partie de ceux qui ne devraient pas être prêts pour le début de la saison alors qu’il se remet d’une nouvelle déchirure du tendon d’Achille droit. L’ancien coéquipier de la Caroline Andrei Svechnikov pourrait être limité à six mois depuis qu’il s’est déchiré le LCA au genou droit.

EN DÉPLACEMENT ?

Après un été décidément calme d’échanges à l’extérieur de Pittsburgh avec le défenseur Erik Karlsson, triple vainqueur du trophée Norris, il pourrait encore y avoir du remaniement avant la soirée d’ouverture.

Calgary a une décision à prendre avec le potentiel agent libre 2024 Elias Lindholm, qui est considéré comme l’un des meilleurs centres bidirectionnels de la ligue. Il en va de même pour les Hurricanes, compte tenu de leur impasse à la ligne bleue et du fait que Brett Pesce et Brady Skjei n’ont chacun qu’un an à jouer sur leur contrat.

AP NHL : https://apnews.com/hub/nhl