Des camps de chasse cris chéris vulnérables aux flammes des feux de forêt qui font rage au Québec

L’une des dernières images que Yoanick Dion a d’Oujé-Bougoumou montre des pompiers creusant des tranchées à l’extérieur de la ville alors qu’une étrange brume orange remplissait l’air et que des cendres tombaient du ciel.

D’un côté de cette tranchée, une ligne de défense contre l’incendie, se trouve la communauté crie. De l’autre côté se trouve le buisson que Dion et tant de membres de sa famille et d’amis chérissent.

Dion dit craindre pour son camp, construit en 1988 et transmis par sa grand-mère à divers membres de sa famille.

La structure dans les bois, qu’il utilise comme base pour chasser et pêcher, est maintenant située du mauvais côté de la tranchée – le côté où un feu de forêt qui fait rage dévore la forêt.

« Nous ne savons pas comment ce sera quand nous rentrerons », a-t-il dit, décrivant comment sa famille avait des camps proches les uns des autres à l’extérieur d’Oujé-Bougoumou. « Ils sont tous proches les uns des autres. Ils vont probablement perdre leurs camps aussi. … Nous allons tous perdre nos camps. »

L’un des cousins ​​de Dion exhibe une oie après une chasse fructueuse. (Soumis par Yoanick Dion)

Alors que plusieurs communautés cries se dirigeaient vers le sud, loin des incendies de forêt incontrôlables qui faisaient rage dans tout le nord du Québec, les gens déploraient la possible perte de camps de chasse et de pêche.

L’attrait des camps — leur éloignement et leur proximité avec les terrains de piégeage — est maintenant ce qui les menace. Ils se trouvent dans des zones vulnérables aux flammes.

Rhonda Oblin-Cooper, la chef adjointe de la Première Nation crie de Waswanipi, dont les résidents ont quitté leurs maisons menacées d’incendie pour la ville de Québec, a déclaré jeudi que de nombreux membres de sa communauté comptaient sur leurs camps et certains y restaient à temps plein, vivant de la atterrir.

« Leurs camps dans la zone de piégeage… C’est leur résidence principale », a-t-elle dit, sa voix brisée par l’émotion.

Vendredi après-midi, Waswanipi a annoncé sur Facebook un retour volontaire dans la communauté pour les personnes en bonne santé.

Mercredi, Oblin-Cooper a déclaré que les membres de la communauté utilisaient des radios à bande pour communiquer l’ordre d’évacuation à ceux qui vivent à temps plein dans la ligne de piégeage. Ils se sont également appuyés sur le bouche-à-oreille et ont frappé aux portes des gens pour leur faire savoir que le feu était proche et qu’il était temps de partir.

‘La forêt, c’est notre maison’

Damian-Ayden Chiskamish-Ottereyes, lieutenant au Service de sauvetage des incendies de Waswanipi, faisait partie de l’équipe qui a fait du porte-à-porte pendant trois heures.

Il dit avoir informé les résidents des cabanes que le feu se dirigeait vers l’autoroute qui mène hors de la ville et les a encouragés à partir le plus rapidement possible.

« Ils ont en quelque sorte paniqué et ils ont tout de suite fait leurs valises et sont partis », a déclaré Chiskamish-Ottereyes. Mais, dit-il, certaines personnes ont choisi de rester.

Un camion de pompier à la route d’accès Oujé-Bougoumou. Des incendies ont forcé l’évacuation de cette communauté crie du nord du Québec. Plusieurs autres communautés cries sont aux prises avec l’impact des incendies qui font rage dans le nord du Québec. (soumis par Jeff MacNeill)

Il dit que les cabanes ont une importance culturelle pour de nombreux membres de la communauté crie.

« C’est important pour nous parce que nous sortons pour nous sentir libres et nous évader », a déclaré Chiskamish-Ottereyes.

« C’est là que nous allons tous pour nous amuser, chasser et apprendre notre culture. »

Thomas Stevens, qui travaille pour l’Association régionale des trappeurs cris, affirme que certaines cabanes ont brûlé à Mistissini.

Il vit à Waskaganish et dit qu’il y a plus de 900 camps de chasse sur le territoire de la Nation crie. Il dit que la perte de cabines et d’effets personnels est un coup dur pour les communautés et les moyens de subsistance de certaines personnes.

« Cela aura beaucoup d’impact parce que beaucoup de ces camps – beaucoup de ces familles – y restent la majeure partie de l’année. Ils y resteront 300 jours par an. Ils appellent cette maison », a déclaré Stevens.

Il a ajouté qu’il y a aussi le souci pratique de reconstruire un camp, car cela peut prendre beaucoup de temps, étant donné l’accès routier limité.

Allan Saganash travaille sur les questions forestières pour Waswanipi et se dit lui aussi attristé par la situation.

« C’est une grande perte. Quand on pense au mode de vie traditionnel, ou au mode de vie cri », a déclaré Saganash.

« Je suis attristé par la destruction parce que nous sommes tellement liés à la forêt, c’est notre maison. »

« Beaucoup d’animaux vont être tués »

Quant à Dion, il est tout aussi inquiet pour la faune qui rend son camp si spécial et craint que de nombreux animaux ne puissent échapper à l’enfer.

« Beaucoup d’animaux vont être tués », a-t-il déclaré.

Des chercheurs de l’Université de Sydney ont estimé que 480 millions d’animaux sont morts lors des feux de brousse de 2020 en Australie, sans compter les insectes, les chauves-souris ou les grenouilles.

À long terme, les incendies de forêt peuvent avoir un impact positif sur les écosystèmes. Ils libèrent des nutriments stockés dans la litière sur le sol forestier, ouvrent la canopée à la lumière du soleil et permettent à certaines espèces d’arbres de répandre leurs graines, selon une publication du gouvernement canadien.

Mais à court terme, ils font des ravages. Dion ne sait pas à quoi ressemblera la forêt près d’Oujé-Bougoumou à son retour.

Le gouvernement du Québec a clairement indiqué que ses priorités en matière de lutte contre les incendies étaient de sauver les personnes, les maisons, les infrastructures essentielles et les installations qui pourraient libérer des toxines si elles brûlaient. Les chalets et les camps devront peut-être être sacrifiés, a indiqué le ministre de la Sécurité publique.

« Je sais que dans la région [where the fires are] c’est le coût », a déclaré François Bonnardel aux journalistes jeudi. « Malheureusement, ceux qui ont leurs camps de chasse, de pêche ou autres, bien sûr aussi du matériel d’exploitation forestière, nous ne connaissons pas encore l’ampleur des pertes. »