La touffe de limon du golfe du Bengale pourrait être inondée par une seule attaque d’un cyclone. Avant cette année, personne n’y habitait.

Mais vendredi après-midi, sept bateaux de la marine bangladaise transportant plus de 1640 musulmans rohingyas ont atterri sur l’île basse de Bhasan Char, dans le cadre du plan du gouvernement bangladais visant à réduire la surpopulation dans les camps de réfugiés où plus d’un million de Rohingyas vivent depuis leur fuite systémique. persécution et violence au Myanmar.

Des groupes de défense des droits ont dénoncé la réinstallation, affirmant que les Rohingyas, une fois de plus, étaient contraints de se déplacer contre leur volonté.

«La réinstallation de tant de réfugiés rohingyas vers une île isolée, qui est toujours interdite à tout le monde, y compris les groupes de défense des droits et les journalistes sans autorisation préalable, pose de graves problèmes de surveillance indépendante des droits de l’homme». Saad Hammadi, a déclaré sur Twitter un militant d’Amnesty International pour l’Asie du Sud.