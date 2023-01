Des camions s’écrasent sur des navetteurs dans le sud du Nigeria ; 20 morts

ABUJA, Nigeria (AP) – Deux accidents de la route distincts impliquant des camions dans le sud du Nigeria ont fait 20 morts, dont des enfants, ont annoncé dimanche les autorités, et de nombreuses victimes ont été brûlées au-delà de toute reconnaissance.

Dans le centre commercial nigérian de Lagos, un camion transportant un lourd conteneur a atterri sur un bus commercial sur un pont très fréquenté dans le quartier d’Ojuelegba de la ville, a déclaré le Dr Olufemi Oke-Osanyintolu de l’agence d’intervention d’urgence de l’État dans un communiqué.

“Des enquêtes plus approfondies ont révélé que le bus ramassait des passagers lorsque le camion a perdu le contrôle et est tombé sur le côté du pont”, a-t-il déclaré.

Une seule femme a survécu tandis que neuf passagers dont deux enfants sont morts dans l’accident, a-t-il ajouté.

Les résidents se sont rapidement rassemblés sur les lieux quelques minutes après la chute du camion dans le bus, mais aucun des passagers n’a pu être retiré sous le poids du conteneur de 20 pieds jusqu’à ce que les responsables arrivent avec des outils de sauvetage environ une heure plus tard.

Plus tôt dimanche, un autre camion est entré en collision avec un bus dans la zone du conseil d’Odigbo, dans l’État d’Ondo, près de Lagos, tuant tous les passagers à bord, a indiqué l’agence nigériane de sécurité routière.

“Onze personnes ont été brûlées au-delà de toute reconnaissance”, dans l’accident du matin imputé à une conduite imprudente, selon Richard Adetoro de l’agence de sécurité routière. “Étant un incendie, les gens ne pouvaient pas se précipiter sur les lieux jusqu’à l’arrivée des pompiers.”

Les accidents de la route sont fréquents dans de nombreuses régions du Nigeria où les routes sont en mauvais état et les règles de circulation ne sont généralement pas respectées. Ils sont pires à Lagos, la plus grande ville du Nigéria, où les camions et autres véhicules lourds sillonnent souvent les mêmes routes avec les navetteurs.

Les autorités n’ont pas été en mesure de freiner les accidents malgré les politiques qu’elles ont mises en place pour rendre les routes plus sûres. Les experts disent que cela est dû à l’échec de la mise en œuvre des règles de circulation routière en plus du mauvais état de nombreuses routes au Nigeria.

Chinedu Asadu, Associated Press