Des camions monstres arrivent à Kelowna en janvier

Préparez-vous à gronder – Motorsports Spectacular a ajouté un troisième spectacle à Kelowna en janvier.

Des camions monstres envahiront Prospera Place les 13 et 14 janvier.

Les billets commencent aussi bas que 15 $ avec des tonnes de sièges encore disponibles.

L’événement familial comprendra le Monster Truck Challenge, avec des courses de camions monstres, des concours de wheelie et du freestyle.

Il y aura également une vitrine de saut radicale.

Un 3e spectacle a été ajouté à Motorsports Spectacular à venir @ProsperaPlace dans #Kelowna! vendredi 13 janvier 2023 à 19h30

Les monstres présentés incluent Power Up, Rockstar, California Kid, Spitfire et Identity Theft.

Les billets peuvent être achetés sur prosperaplace.com.

