TEL AVIV, Israël — Avec des camions d’aide en attente d’un côté et plus de deux millions de Palestiniens confrontés à des pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments de l’autre, tous les regards étaient tournés vendredi vers le poste frontière de Rafah entre l’Égypte et Gaza pour voir si un accord serait conclu. le soulagement tiendrait.

Après que la Maison Blanche a annoncé l’accord plus tôt cette semaine autorisant l’entrée de 20 camions d’aide à Gaza, les négociations sur la logistique de la livraison se sont poursuivies vendredi matin – en partie pour répondre aux préoccupations d’Israël sur la manière de garder l’aide hors des mains du Hamas. le groupe militant basé à Gaza dont l’attaque surprise meurtrière contre Israël au début du mois a déclenché les hostilités actuelles.

Un porte-parole des Nations Unies a déclaré vendredi à Reuters qu’une distribution de premiers secours devait commencer « dans les prochains jours ».

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, arrivé vendredi du côté égyptien du poste frontière, a appelé à ce que l’aide soit autorisée à entrer à Gaza dès que possible.

« Les civils de Gaza manquent de tout ce qui est nécessaire à la vie », a déclaré António Guterres lors d’une conférence de presse. « J’appelle à un cessez-le-feu humanitaire pour acheminer l’aide à Gaza. »

Gaza est sous blocus total par Israël depuis les jours qui ont suivi les attaques du 7 octobre, au cours desquelles 1 400 personnes ont été tuées, selon les responsables israéliens.

Les responsables israéliens affirment que le siège est nécessaire pour éliminer le Hamas, qui gouverne Gaza – et ils n’autoriseront pas l’aide via les postes frontaliers israéliens jusqu’à ce que le Hamas libère environ 200 otages capturés lors de l’attaque.

Les habitants de Gaza sont confrontés à une crise humanitaire de plus en plus aiguë. La principale centrale électrique du territoire, les usines de dessalement et les installations de traitement des eaux usées sont toutes incapables de fonctionner depuis plusieurs jours, les rapports de l’ONU. Les frappes aériennes israéliennes quasi constantes ont détruit des milliers de maisons et tué plus de 4 100 personnes, selon des responsables palestiniens.

Lors d’un bref voyage en Israël cette semaine, le président Biden s’est efforcé de convaincre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi d’autoriser l’aide.

Les deux pays ont exprimé leurs inquiétudes : Israël a demandé l’assurance que le Hamas ne détournerait pas l’aide ou n’utiliserait pas les camions pour introduire clandestinement des armes, demandant aux travailleurs de l’ONU d’inspecter les camions avant qu’ils n’entrent à Gaza. L’Égypte a déclaré qu’elle refuserait le déplacement massif de réfugiés palestiniens à travers sa frontière.

Vendredi, environ 200 camions attendaient du côté égyptien de la frontière, selon l’ONU, et davantage d’aide était stockée dans la ville égyptienne d’El-Arish, à environ 30 miles de la frontière avec Gaza.

Parmi ceux qui attendaient désespérément de connaître le statut de la frontière se trouvaient des centaines de citoyens américains coincés à Gaza depuis le début de la guerre.

L’une d’elles, Wafaa Abuzayda, qui vit dans le Massachusetts, rendait visite à sa famille à Gaza lorsque la guerre a éclaté au début du mois.

Comme beaucoup d’habitants de Gaza, Abuzayda, avec son mari et son fils Yousef, âgé d’un an, se sont déplacés vers le sud, en direction de Rafah, après qu’Israël a exhorté la population à évacuer la moitié nord de Gaza.

Mais cela n’a pas été sécuritaire, a-t-elle déclaré. Les frappes aériennes israéliennes ont continué de frapper le sud de Gaza.

Jeudi soir, un bâtiment voisin a été frappé, provoquant l’éclatement d’une fenêtre alors que son fils dormait à proximité, a-t-elle déclaré. « Je l’ai immédiatement tiré et je l’ai serré dans mes bras. Il paniquait. Il me regardait – il ne sait pas ce qui se passe », a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas en sécurité ici. »

Rien n’indique si les citoyens américains seraient autorisés à sortir si le terminal de Rafah était ouvert pour permettre l’arrivée de l’aide.

En Cisjordanie occupée, les tensions se sont intensifiées du jour au lendemain après un affrontement entre les forces israéliennes et les Palestiniens dans un camp de réfugiés à Nur Shams, au nord-est de Tel Aviv, près de la frontière du territoire avec Israël.

Une frappe aérienne israélienne et un échange de tirs entre la police israélienne et les Palestiniens ont suivi une opération israélienne de recherche et d’arrestation dans le camp, ont indiqué les Nations Unies. L’armée israélienne a déclaré qu’« un certain nombre de terroristes » avaient été tués lors d’opérations antiterroristes ; Les responsables palestiniens de la santé ont signalé au moins 11 décès. Les médias israéliens rapportent la mort d’un policier israélien.

Au total, au moins 80 personnes en Cisjordanie ont été tuées par les forces israéliennes depuis le début de la guerre au début du mois, selon des responsables palestiniens.

Reportage supplémentaire de Nina Kravinsky de NPR à Jérusalem.