Plusieurs camions de déménagement massifs sont arrivés lundi matin au club Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride, signe que le président déménagera définitivement dans le domaine de Palm Beach après avoir quitté ses fonctions cette semaine.

Vers 9h30 lundi, deux camions de JK Moving Services, société basée à Sterling, en Virginie, ont été vus garés devant le club avec des travailleurs transportant de grandes boîtes dans la propriété.

Il y avait une forte présence de sécurité autour de la propriété tentaculaire avec un hélicoptère du gouvernement et un hélicoptère du bureau du shérif du comté de Palm Beach volant autour du club. Les patrouilleurs des forces de l’ordre surveillaient également la livraison des boîtes de loin, selon WFLX.

Donald Trump prévoit de s’envoler pour Mar-a-Lago le matin du jour de l’inauguration, rompant avec la tradition pour snober le président élu Joe Biden en sautant la cérémonie.

En 2019, Trump a changé sa résidence à Palm Beach en utilisant l’adresse de Mar-a-Lago. Mais il n’a pas officiellement dit s’il déménagerait à Mar-a-Lago une fois sa présidence terminée

La livraison intervient quelques jours après que le personnel de la Maison Blanche ait été vu transporter des rames de documents, des œuvres d’art, un buste de Lincoln, de vieux journaux et d’autres moments dans des camions de déménagement blancs jeudi.

Une lettre a été envoyée aux résidents vendredi dernier dans laquelle le directeur général Kirk Blouin et le chef de la police Nicholas Caristo ont déclaré qu’il y aurait des fermetures de routes autour de Mar-a-Lago pendant « plusieurs jours ».

Une vue d’une pièce à l’intérieur du grandiose club de Palm Beach lundi, deux jours avant le retour de Trump

La ville de Palm Beach a tweeté lundi que les fermetures de routes autour de Mar-a-Lago commenceront mardi à 20 heures.

Trump serait expulsé avec une cérémonie de départ à Joint Base Andrews avant d’atterrir en Floride, a déclaré une source anonyme à AP parce que les plans de Trump n’ont pas été officiellement annoncés.

Les officiels envisagent d’en faire un événement élaboré avec un tapis rouge, un garde de couleur, une fanfare militaire et un salut de 21 armes.

Des camions de déménagement ont également été repérés dans le quartier chic de Kalorama à Washington, à l’extérieur de la maison de Jared Kushner et Ivanka Trump. Des déménageurs embauchés ont été vus charger soigneusement les meubles et les œuvres d’art, tous emballés pour éviter les dommages pendant le transport.

Le couple, qui a été conseiller à la Maison Blanche tout au long du mandat de Donald Trump, le suit en Floride après son départ.

Tout emballer: l’exode de la Maison Blanche battait son plein jeudi, avec des assistants transportant des boîtes de journaux, des œuvres d’art et un buste de Lincoln

Une camionnette arrive pour ramasser des boîtes qui ont été déplacées hors du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à la Maison Blanche jeudi

Les travailleurs déplacent des boîtes contenant de vieux journaux dans un camion qui ont été empilés jeudi sur West Executive Avenue

Une boîte semblait contenir ce qui ressemblait à une batte de baseball souvenir. D’autres boîtes étaient étiquetées « Archives du bureau des visiteurs » et « Stockage », ou désignées de la bibliothèque présidentielle de Trump

Les travailleurs déplacent des boîtes dans un camion qui étaient empilés sur West Executive Avenue entre à la Maison Blanche jeudi

Kushner et Ivanka Trump ont récemment acheté une maison de 30 millions de dollars sur Indian Creek Island à Miami, l’enclave exclusive connue sous le nom de « Billionaire’s Bunker ».

Trump a ouvert la porte pour se présenter à nouveau à la Maison Blanche en 2024, mais le Sénat pourrait la fermer dès la semaine prochaine, lorsqu’il entamera le deuxième procès de destitution de Trump. S’il est reconnu coupable, Trump pourrait être empêché par le Sénat de se présenter à nouveau à une fonction fédérale – et même déchu de sa pension.

Ces derniers jours, Trump est resté isolé, passant une grande partie de son temps dans la résidence de la Maison Blanche, disent des initiés, alors qu’il évite les mesures typiques que les présidents sortants prennent pour essayer de cimenter leur héritage.

Pence s’est mobilisé pour s’acquitter des tâches cérémoniales normales, visitant les gardes nationaux en poste au Capitole américain et se rendant chez les opérateurs de la Maison Blanche pour dire adieu.

La conseillère de la Maison Blanche Ivanka Trump quitte jeudi l’aile ouest de la Maison Blanche à Washington DC

Un camion de déménagement est arrivé devant la maison de Jared et Ivanka à Washington, DC, dans le quartier chic de Kalorama

Des déménageurs retirent l’art de la maison de Jared et Ivanka à DC jeudi. Kushner et Ivanka Trump ont récemment acheté une maison de 30 millions de dollars sur Indian Creek Island à Miami, l’enclave exclusive connue sous le nom de « Billionaire’s Bunker »

Les déménageurs embauchés ont soigneusement chargé les meubles et les œuvres d’art, tous emballés pour éviter les dommages pendant le transport, jeudi soir

Les derniers jours de Trump à la Maison Blanche ont été marqués par la rage et les troubles, ont déclaré plusieurs sources. Il a regardé une partie du débat sur la destitution à la télévision et s’est mis en colère contre les défections républicaines, a déclaré une source proche de la situation.

Trump a subi une rupture soudaine avec son vice-président, le départ de conseillers principaux dégoûtés, son abandon par un nombre restreint mais croissant de législateurs républicains, la perte de son mégaphone Twitter chéri et une ruée des entreprises et d’autres pour se distancier de lui. et ses entreprises.

« Tout le monde a le sentiment de faire de son mieux pour tenir le tout ensemble jusqu’à ce que Biden prenne le relais », a déclaré un conseiller de Trump à Reuters sous couvert d’anonymat.

Même si Trump a passé du temps à parler à des assistants et à des confidentes, un problème tangible sur lequel il s’est concentré est de savoir comment appliquer son pouvoir de pardon avant la fin de son mandat, ont déclaré trois sources de la Maison Blanche.

La plus grande question est de savoir s’il accordera une grâce sans précédent à lui-même, en plus des membres de sa famille, avant de quitter ses fonctions.

Bien que Trump n’ait pas annoncé publiquement son intention de prendre une mesure qui, selon certains analystes juridiques, pourrait être illégale, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters: « Je m’y attendais ».

Trump n’est pas le seul à snober son successeur. Lundi, il a été révélé que Melania Trump avait laissé un dernier revers à la nouvelle première dame Jill Biden en ne donnant pas à son successeur une visite de l’aile familiale de la Maison Blanche.

Un porte-parole de Biden a confirmé le manque de sensibilisation de DailyMail.com, un autre signe de tension entre les administrations sortantes et entrantes.

« Melania Trump deviendra la première première dame moderne à ne pas inviter la femme qui la remplacera à la Maison Blanche pour une visite des quartiers d’habitation privés aux deuxième et troisième étages », a déclaré l’auteur Kate Andersen Brower dans un op- ed pour CNN.com.