LONDRES – Des camions ont commencé à embarquer sur des ferries à Douvres jeudi pour traverser la Manche pour la première fois en quatre jours, un pas vers la fin d’un embouteillage de milliers de profondeur qui s’est accumulé à la frontière après que la France a interdit les passages depuis la Grande-Bretagne pour limiter la propagation de une variante de coronavirus. Les routes maritimes, ferroviaires et aériennes avaient été rouvertes plus de 24 heures plus tôt, après que Londres eut accepté de procéder à des tests de dépistage du virus pour les conducteurs, mais l’arriéré n’a commencé à se résorber que jeudi après que les autorités britanniques ont mis en place un dépistage et commencé à autoriser les personnes en bonne santé à voyager. Des membres de l’armée britannique ont été envoyés pour aider à tester les milliers de conducteurs, qui doivent présenter la preuve d’un test de coronavirus négatif avant d’être autorisés à monter à bord des ferries pour la France. L’ampleur de la tâche a fait que le mouvement est resté lent jeudi matin. Cela pourrait prendre des jours pour dégager complètement le blocage, ont déclaré des responsables, ce qui signifie que de nombreux conducteurs étaient peu susceptibles de rentrer chez eux pour le jour de Noël.

Bien que l’énorme arriéré de fret soit enraciné dans les craintes concernant le coronavirus, certains commentateurs avaient vu dans les lignes gigantesques un signe de ce qui pourrait être en attente après que la Grande-Bretagne aura conclu son retrait de l’Union européenne. Mais ces inquiétudes semblaient s’être dissipées jeudi lorsque Londres et Bruxelles ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un large accord sur un accord commercial post-Brexit. Cependant, après des jours de confusion, de colère et de chaos à Douvres et dans ses environs, ce ne sera que peu de consolation pour les hordes de conducteurs laissés en échec après la fermeture brutale de la frontière, les laissant sans nulle part où aller et peu d’accès à la nourriture ou aux installations publiques. Beaucoup ont été forcés de dormir dans leurs plates-formes pendant plusieurs nuits, et même avec la route ouverte, l’exaspération était au rendez-vous jeudi, certains camionneurs épelant le mot «HELP» avec des cônes de signalisation, selon une photo dans Le gardien. «C’est comme un film d’horreur», a déclaré Ravinder Singh, directeur général de Khalsa Aid, qui distribuait des repas aux conducteurs coincés sur l’autoroute. «Pour eux, c’est une prison: ils ne peuvent aller nulle part», a-t-il ajouté.

Au milieu des craintes que les vacances ne provoquent de nouveaux retards, Grant Shapps, le secrétaire britannique aux transports, a dit jeudi qu’il avait convenu avec les autorités françaises de maintenir ouverts les contrôles aux frontières à Douvres, dans le sud-est de l’Angleterre, et à Calais, de l’autre côté de la Manche en France, pendant Noël.