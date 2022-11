Des camionneurs brésiliens bloquent la circulation pour protester contre la perte de Bolsonaro

RIO DE JANEIRO (AP) – Des camionneurs brésiliens soutenant le président Jair Bolsonaro ont bloqué des centaines de routes tôt mardi pour protester contre sa défaite électorale face à l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

Depuis la victoire du parti de gauche da Silva dimanche soir, de nombreux camionneurs ont bloqué la circulation dans des régions du pays et ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas la défaite de Bolsonaro. Bolsonaro n’a pas parlé publiquement depuis la publication des résultats officiels il y a environ 36 heures, ni téléphoné à da Silva pour concéder.

L’autoroute vers et depuis l’aéroport international de Sao Paulo – l’État le plus peuplé et la plus grande économie du Brésil – a été bloquée et des dizaines de vols ont été annulés. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des voyageurs roulant leurs valises la nuit le long de l’autoroute menant à l’aéroport. L’accès a été partiellement rétabli à partir de 8 heures locales.

Dans le Minas Gerais voisin, un État clé du champ de bataille de l’élection, une vidéo sur les réseaux sociaux montrait un manifestant disant à un journaliste d’O Tempo : « Nous n’arrêterons pas tant que nous n’aurons pas de réponse de notre président.

L’homme, vêtu d’une chemise verte et jaune – les couleurs du drapeau brésilien et du mouvement conservateur du pays – a affirmé que l’élection était “frauduleuse” et a mis en garde contre de futures manifestations.

“Nous voulons Bolsonaro en 2023 et pour les années à venir”, a-t-il déclaré.

En 2018, une grève des camionneurs de 11 jours a stoppé le Brésil, provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires et laissé les rayons des supermarchés sans produits alors que les stations-service manquaient de carburant. Cela a causé des milliards de pertes et a révélé le vaste pouvoir que possèdent les camionneurs, en particulier lorsqu’ils s’organisent via des plateformes de médias sociaux.

Bolsonaro, un législateur à l’époque et à quelques mois de gagner l’élection présidentielle de cette année-là, était un fervent partisan des camionneurs, qui sont devenus une de ses circonscriptions. Cette année, son administration a limité les taxes interétatiques sur le carburant pour aider à faire baisser les prix et a lancé un programme d’aide financière pour les camionneurs juste avant la campagne électorale présidentielle.

Une majorité de juges de la Cour suprême brésilienne ont voté tôt mardi pour ordonner à la police fédérale des autoroutes de dégager immédiatement les routes bloquées. Le vote avait toujours lieu à 9 heures du matin, heure locale, avec des résultats partiels publiés sur le site Web du tribunal.

Mardi à 8 heures du matin, heure locale, la police des autoroutes avait levé près de 200 blocages, selon le ministère de la Justice.

Les procureurs fédéraux des États de Sao Paulo et de Goias ont déclaré avoir ouvert des enquêtes sur les blocages.

Le Parti des travailleurs de Da Silva a accusé la campagne de Bolsonaro de déployer les forces de police pour créer des embouteillages et dissuader les gens de voter le jour des élections, lorsque des vidéos de responsables arrêtant des bus ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Le parti a déclaré que les efforts présumés étaient particulièrement concentrés dans la région du nord-est qui est un bastion du Parti des travailleurs.

Alexandre de Moraes, qui préside l’autorité électorale nationale, a déclaré que les points de contrôle de la police ne faisaient que retarder les électeurs d’atteindre les urnes. Il a ordonné la suspension immédiate de toutes les opérations de police routière.

Bolsonaro a perdu la course par une faible marge, recueillant 49,1 % des voix contre 50,9 % pour da Silva. Il s’agissait de la course présidentielle la plus serrée depuis le retour du Brésil à la démocratie il y a plus de trois décennies.

Tout comme l’ancien président américain Donald Trump, que Bolsonaro admire ouvertement, le président sortant d’extrême droite a remis en question à plusieurs reprises la fiabilité du système électoral du pays, affirmant que les machines à voter électroniques sont sujettes à la fraude. Il n’a jamais fourni de preuves, même sur ordre du tribunal électoral.

Des dizaines de journalistes des médias nationaux et internationaux sont restés campés devant la résidence présidentielle de la capitale, Brasilia, attendant tout signe que Bolsonaro pourrait parler de l’élection ou des barrages routiers.

Diane Jeantet, Associated Press