Des caméras lunaires en orbite tissent une superbe mosaïque de cratères ombragés

Une nouvelle mosaïque du cratère Shackleton au pôle sud de la Lune. Image: Mosaïque créée par les équipes LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter) et ShadowCam avec des images fournies par NASA/KARI/ASU

NASA libéré une nouvelle mosaïque d’un cratère d’impact qui se trouve perpétuellement dans l’ombre du pôle sud lunaire. En combinant la sensibilité à la lumière de la ShadowCam de la NASA avec la capacité du Lunar Reconnaissance Orbiter à visualiser les régions sombres, les scientifiques ont rassemblé une image rare du cratère Shackleton tel qu’il apparaît avec des détails sans précédent.

LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) orbite autour de la Lune depuis 2009, tandis que ShadowCam, un instrument de la NASA embarqué à bord d’un vaisseau spatial KARI (Korea Aerospace Research Institute) appelé Danuri, a été lancé en août 2022.

Chaque caméra possède des fonctionnalités distinctes qui leur permettent de visualiser la Lune de différentes manières. LROC est conçu pour fonctionner dans des conditions de luminosité extrêmement faible, mais sa capacité à photographier les parties sombres de la Lune qui ne reçoivent jamais la lumière directe du soleil est limitée. ShadowCam, comme son nom l’indique, prospère dans les régions faiblement éclairées de la Lune, car elle se trouve à 200 –fois plus de lumière sensible que le LROC. La caméra lunaire s’appuie sur la lumière du soleil réfléchie par les caractéristiques géologiques de la Lune, ou hors de la Terre, pour capturer des images dans l’ombre, il est donc incapable de capturer des images claires de parties de la Lune directement éclairée, selon la NASA.

La récente mosaïque a été créée en combinant les images des deux caméras en orbite lunaire travaillant ensemble pour révéler les parties les plus brillantes et les plus sombres de la Lune.

Trois points sur le bord du cratère restent collectivement éclairés par le soleil pendant plus de 90 % de l’année en raison de la légère inclinaison de la Lune sur son axe à 1,5 degrés par rapport à la Terre à 23,5 degrés, selon NASA. SoleilCependant, la lumière n’atteint jamais le fond du cratère, le rendant ainsi ombragé en permanence.

Des preuves antérieures suggèrent que les régions constamment ombragées de la Lune pourraient contenir des réservoirs de glace d’eau, qui pourraient être utilisées comme une ressource précieuse pour les futures missions avec équipage souhaitant atterrir sur la surface lunaire.

« Les futures missions Artemis vers le pôle Sud de la Lune pourraient utiliser ces régions très éclairées pour utiliser l’énergie solaire et soutenir un camp de base avec des voyages dans des régions ombragées pour déterminer ce que contient le cratère à basse température », a écrit la NASA. « Le pôle Sud assure également une communication quasi constante avec la Terre. »

