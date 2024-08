18 août — Des caméras de contrôle de vitesse, des caméras de feux rouges et désormais des caméras de détection de bruit suivront votre véhicule dans certaines rues de l’État.

Les caméras capables de détecter automatiquement quand le système d’échappement ou le système stéréo d’un véhicule a atteint le niveau de gêne – dans ce cas 80 décibels – sont la technologie la plus récente d’un arsenal croissant d’options d’application automatisée disponibles pour les services de police du Connecticut.

Une nouvelle loi visant à lutter contre la pollution sonore, adoptée par l’assemblée législative de l’État cette année et entrée en vigueur le 1er juillet, donne aux services de police la possibilité d’utiliser des appareils d’écoute automatisés pour détecter lorsqu’un véhicule atteint 80 décibels (le niveau d’un mixeur ou d’un aspirateur) et envoyer une contravention au propriétaire du véhicule. Après un avertissement écrit, les amendes vont de 100 à 250 dollars pour les récidivistes.

Ces « appareils de surveillance des infractions au bruit photographique » sont équipés de capteurs de décibels qui déclenchent une caméra pour photographier la plaque d’immatriculation d’un véhicule. La ville de New York a commencé à installer ces caméras l’année dernière, avec des amendes allant de 800 à 2 500 dollars.

Selon les représentants des services de police de la région, la nouvelle technologie ne semble pas arriver dans l’est du Connecticut de sitôt, mais la porte est désormais ouverte.

Un projet de loi autorisant l’utilisation de caméras a été présenté par le représentant de l’État Bobby Gibson, démocrate de Bloomfield, mais a finalement été adopté dans le cadre d’un ensemble de mesures de cautionnement. Les personnes qui ont témoigné en faveur du projet de loi ont souligné l’utilisation accrue de silencieux de rechange extrêmement bruyants et une augmentation des prises de contrôle dans les rues.

Mais certains sont sceptiques quant à cette technologie.

Jay Beeber, directeur exécutif de la National Motorist Association, a déclaré que la législation était problématique.

« Voulons-nous vraiment vivre dans une société où tout est surveillé ? », a déclaré Beeber. « Nous avons du mal à nous diriger vers une société automatisée, au point où nous sommes complètement surveillés. »

Beeber a déclaré que les silencieux bruyants peuvent être ennuyeux, mais il prédit que les personnes les plus démunies seront les plus touchées.

« Même si la technologie était erronée et que quelqu’un avait une défense, il faudrait quand même franchir un tas d’obstacles pour obtenir le rejet de l’affaire », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il était préoccupé par le fait que la technologie n’ait pas été bien testée et que l’État fasse la promotion d’une technologie qui n’a pas encore été bien contrôlée.

« D’après ce que je comprends, l’intention est de s’en prendre aux silencieux modifiés qui font ces bruits forts, mais ce sont les autres personnes, quelqu’un avec un véhicule plus ancien sans les moyens d’acheter un nouveau silencieux, qui seront pénalisées », a déclaré Beeber.

Comme pour d’autres technologies, Beeber a déclaré que cela finirait par être un « système générateur de revenus ».

« Je vous garantis qu’il y aura une réaction négative », a-t-il déclaré.

La législation exige que les municipalités adoptent une ordonnance sur l’utilisation des caméras et une procédure d’audience avant de distribuer des contraventions. Cependant, contrairement aux caméras de feux rouges, les villes n’ont pas besoin d’une autre approbation de l’État sur l’emplacement ou la raison de l’installation des caméras. L’utilisation de caméras de feux rouges et de radars de vitesse a été approuvée par le législateur en 2023.

En plus d’une ordonnance, le chef de la police de la ville de Groton, LJ Fusaro, a déclaré qu’une exigence avant de poursuivre ce type d’application inclurait l’achat d’équipements spécialisés et une formation.

« Le désir d’entreprendre cet effort serait du ressort de notre conseil municipal, mais du point de vue de l’application pratique, nous ne sommes pas prêts à le faire dans un avenir proche », a-t-il déclaré.

Alors que le service de police de Groton Town a reçu 112 plaintes pour bruit au cours de l’année dernière, la plupart semblent être liées à la musique forte, aux problèmes de voisinage, aux personnes bruyantes ou aux feux d’artifice. De même, Waterford a traité 101 plaintes pour bruit au cours de l’année écoulée, dont seulement quatre concernaient des véhicules. Le chef Marc Balestracci a déclaré qu’il n’envisageait pas d’utiliser les caméras pour le moment.

Le capitaine de la police de Norwich, John Perry, a déclaré avoir entendu parler de systèmes d’échappement de rechange qui peuvent atteindre des niveaux ridicules. Il préférerait voir des officiers dans la communauté s’attaquer au problème plutôt que de distribuer des contraventions automatiques.

« La technologie est formidable et facilite notre travail. Mais nous avons des problèmes plus graves, comme les excès de vitesse ou la distraction au volant », a déclaré Perry. « La discrétion est un élément important du travail de la police et tout le monde ne mérite pas une contravention. »

Le chef de la police de New London, Brian Wright, a déclaré que le département avait reçu pas moins de 530 plaintes pour bruit l’année dernière, bien que l’on ne sache pas exactement combien étaient liées à des véhicules.

« Comme pour toute nouvelle technologie, il faut faire preuve de diligence pour évaluer et estimer la faisabilité de sa mise en œuvre », a-t-il déclaré à propos des caméras antibruit.

Wright a déclaré que certaines des considérations sont le coût et la capacité, dans la mesure du possible, de limiter les appareils à la photographie des plaques d’immatriculation des véhicules plutôt que de leurs occupants.

Les municipalités, selon la législation, « doivent s’efforcer de rendre aléatoire l’emplacement des appareils ».

« Le bruit excessif des véhicules est préoccupant et constitue un problème de qualité de vie pour de nombreuses communautés à travers l’État », a déclaré Wright. « Nous nous efforçons activement de répondre aux préoccupations liées à la « pollution sonore » en répondant aux plaintes et en prenant des mesures appropriées lorsque cela est possible. »

Le représentant de l’État Devin Carney, R-Lyme, était l’un des sceptiques du projet de loi et a voté contre la législation au niveau du comité.

« J’avais des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et je craignais que nous n’allions trop loin dans le sens de l’installation de caméras partout pour faire respecter la loi », a déclaré Carney. « Cela m’inquiète. Je comprends le problème du bruit, mais ajouter plus de caméras me dérange un peu. »

La sénatrice Cathy Osten, démocrate de Sprague, a déclaré que l’utilité des caméras dépendait de l’endroit où l’on vivait. Elle pense que les caméras seront recherchées dans les zones urbaines où il y a une plus grande concentration de résidences.

« Cela n’aurait pas de valeur à Sprague, par exemple, mais peut-être que cela le serait à Norwich », a déclaré Osten.

Osten a déclaré qu’il y avait davantage de pression dans les villes de l’ouest du Connecticut, où des ordonnances sont en train de être créées pour limiter l’utilisation d’équipements d’aménagement paysager à essence en échange d’outils électriques pour réduire le bruit.

Alors qu’elle était première élue à Sprague, Osten a déclaré que la ville avait adopté une ordonnance sur le bruit et acheté un décibelmètre, mais qu’elle avait découvert que les problèmes provenaient des bips de recul des camions de livraison.

[email protected]