Des caméras chinoises pourraient espionner la police britannique grâce aux drones, hélicoptères et caméras corporelles du Royaume-Uni

Le Bureau du commissaire à la biométrie et aux caméras de surveillance a constaté que de nombreux organismes chargés de l’application de la loi utilisent des systèmes de caméras fabriqués au moins en partie par des entreprises chinoises. (Geoff Caddick/AFP via Getty Images)

Un chien de garde nommé publiquement a averti que la police britannique était “traversée” par des caméras chinoises.

Il a déclaré que les agences britanniques utilisent des systèmes fabriqués par la Chine et sont conscientes des problèmes de sécurité.

Son enquête d’analyse comprenait 35 zones de forces de police, ainsi que des agences comme le ministère de la Défense.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

La police britannique se rend vulnérable à l’espionnage à partir de systèmes de surveillance fabriqués en Chine et de pièces de caméra dans des drones, des hélicoptères et des caméras corporelles des forces de l’ordre, a averti un chien de garde officiel.

Le Bureau du commissaire à la biométrie et aux caméras de surveillance a déclaré qu’il interrogé 35 zones de forces de police en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que le ministère de la Défense et d’autres agences britanniques sur leur utilisation des systèmes de surveillance.

Les directeurs généraux de ces agences ont reçu l’enquête en juin 2022, il a dit dans un rapport de lundi.

Au moins 24 de ces départements ont déclaré qu’ils utilisaient des systèmes de caméras internes signalés par le rapport comme ayant des “problèmes de sécurité ou d’éthique” car ils étaient au moins partiellement fabriqués par des entreprises chinoises.

Dix-huit départements utilisent également des systèmes de caméras externes avec des problèmes similaires, selon le rapport.

Et 23 des forces d’intervention qui utilisent des drones équipés de caméras ont déclaré qu’elles étaient au courant des problèmes de sécurité concernant leur fabricant de drones – une société chinoise appelée DJI. La firme a été mis sur liste noire par les États-Unis par crainte que Pékin ne réquisitionne des informations auprès de la société en vertu de ses lois sur le renseignement.

“Il ressort très clairement de cette analyse détaillée des résultats de l’enquête que le domaine de la police au Royaume-Uni est traversé par des caméras de surveillance chinoises”, a déclaré le commissaire Fraser Sampson. “Il est également clair que les forces qui déploient cet équipement sont généralement conscientes qu’il existe des préoccupations de sécurité et d’éthique concernant les entreprises qui fournissent leur kit.”

Sampson a déclaré que la police doit persuader le public que ses systèmes de surveillance sont dignes de confiance et que la technologie sera utilisée de manière légale et responsable.

Plusieurs organismes gouvernementaux n’ont pas répondu à l’enquête de 2022, bien qu’ils aient répondu à des enquêtes similaires les années précédentes, a déclaré Sampson. Il s’agit notamment de la National Crime Agency et de la police de la ville de Londres.

La sensibilité aux menaces d’espionnage chinois a augmenté au cours des deux dernières semaines, après que les États-Unis ont abattu un ballon chinois qui, selon eux, espionnait au-dessus de l’Amérique du Nord. Washington a depuis abattu trois autres objets, bien qu’il n’ait pas précisé s’ils étaient liés à la Chine.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré dimanche que le Les avions de combat britanniques sont en attente pour faire face à des menaces de surveillance similaires.

Mais Sampson a déclaré que le Royaume-Uni devrait s’inquiéter davantage des systèmes de caméras au sol que des ballons espions. “Je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas au moins aussi préoccupés par les caméras chinoises à 6 pieds au-dessus de notre tête dans la rue et ailleurs”, a-t-il déclaré.

Le rapport vient également après la Le gouvernement britannique a interdit les CCTV fabriqués en Chine de locaux sensibles en novembre.

La National Crime Agency, la police de la ville de Londres, le ministère de la Défense et le Bureau du commissaire à la biométrie et aux caméras de surveillance n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

DJI et l’ambassade de Chine à Londres n’ont pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.