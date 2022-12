Des caméras au chevet des bébés dans l’unité de soins intensifs néonatals de la Colombie-Britannique réconfortent les parents

Lorsque Preethi Krishnan revenait de l’hôpital après avoir rendu visite à ses jumeaux prématurés, elle était rassurée de savoir qu’ils n’étaient qu’à quelques clics sur son ordinateur portable ou son téléphone, même au milieu de la nuit, grâce aux caméras Web installées à leur chevet.

Un projet pilote qui a débuté en juin à l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital de Richmond en Colombie-Britannique est devenu un élément permanent après avoir remporté les éloges de parents anxieux qui peuvent y voir virtuellement leurs bébés à tout moment.

Krishnan et son mari, Ashok Narasimhan, s’attendaient à ce que leurs filles naissent avant la date prévue du 23 novembre, mais ils ont été surpris lorsque les bébés ont fait leurs débuts au BC Women’s Hospital le 14 septembre, pesant chacun 1,3 kilogramme.

Sudha, qui signifie miel en sanskrit, et Shraddha, qui signifie détermination, recevraient des visites toute la journée à l’USIN de leurs parents alors que leur mère se remettait d’une césarienne et qu’ils recevaient de l’aide pour respirer en raison de leurs poumons sous-développés.

«Ce n’était pas une chose facile, simplement les quitter et rentrer à la maison, puis dormir et repartir. Il était parfois difficile de s’endormir », a déclaré Krishnan.

Après quatre semaines, les filles ont été transférées à l’hôpital de Richmond, à environ 30 minutes du domicile familial à Vancouver. Mais il faudrait encore un mois avant que les deux bébés puissent rentrer à la maison.

Le bilan émotionnel des parents a été atténué lorsqu’ils ont appris qu’ils pouvaient voir leurs enfants de chez eux via webcam chaque fois qu’ils voulaient jeter un coup d’œil.

Les grands-parents matériels des bébés, qui venaient d’Inde, pouvaient également voir les bébés devant la caméra en attendant de les rencontrer.

“Cela nous a juste donné un sentiment vraiment positif”, a déclaré Krishnan, ajoutant que Shraddha a pu rentrer à la maison après trois semaines, mais Sudha, qui est née deux minutes plus tôt, a dû rester à l’hôpital pendant encore 10 jours.

“C’était un peu déchirant. Je pleurais », a déclaré Krishnan, boursière postdoctorale à l’Université de la Colombie-Britannique, où elle fait des recherches sur la tuberculose pédiatrique.

“La bonne chose était que nous pouvions nous connecter au système et voir ce qu’elle faisait, même parfois pendant la nuit, quand parfois je me levais pour pomper (lait maternel). Donc, c’était rassurant de la voir.

“Parfois, je parlais à Shraddha et lui disais : ‘Tu vois, ta sœur est ici.'”

Voir leur fille hospitalisée dormir paisiblement à travers un téléphone a également permis au couple de se reposer, a déclaré Krishnan, ajoutant que les jumeaux étaient maintenant en plein essor.

Le Dr Erik Swartz, chef régional du département de pédiatrie de l’hôpital de Richmond, a déclaré que la connexion virtuelle low-tech 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aide à créer un lien entre les bébés et leurs parents, qui éprouvent souvent de l’anxiété de séparation pendant le traitement de soins intensifs après la naissance, qui peut durer des semaines ou des mois.

“Pouvoir rentrer à la maison, se connecter et regarder son bébé, je pense, réduit les niveaux d’anxiété. Et cela réduit également ce sentiment de culpabilité que de nombreux parents ressentent en laissant leur bébé à l’USIN juste pour rentrer à la maison, même si c’est juste pour le dîner ou pour une sieste.

Les préoccupations initiales concernant les problèmes de confidentialité et de sécurité liés aux caméras installées aux six chevets de l’unité ne se sont pas concrétisées, a déclaré Swartz.

«En fait, cela réduit la charge de travail de certains de nos employés, car les parents peuvent se sentir à l’aise que leurs enfants se portent très bien simplement en se connectant et en regardant. Et ils n’ont pas besoin de téléphoner à l’unité et de demander : ‘Comment va mon bébé, est-ce que tout va bien avec mon bébé ?’ »

Un autre avantage du programme est que les médecins pensent que les mères sont capables d’augmenter leur production de lait maternel lorsqu’elles voient leur bébé sur une webcam, a déclaré Swartz, ajoutant que cela se produit même lorsqu’une nouvelle maman regarde une photo de son enfant.

Jillian Schulmeister, responsable du programme pour femmes et enfants de l’hôpital de Richmond, a déclaré que 2 500 connexions uniques avaient été effectuées entre juin et novembre, y compris de familles élargies en Colombie, aux Philippines et en Irlande, car les parents peuvent partager leur lien avec d’autres.

Elle a déclaré que les détails du programme, y compris les protections de la confidentialité et de la cybersécurité, seront partagés avec d’autres hôpitaux qui ont manifesté leur intérêt.

“Les familles sont très, très satisfaites de ces caméras”, a déclaré Schulmeister.

Le Hospital for Sick Children de Toronto a installé des webcams dans l’USIN en novembre dernier et a été l’un des premiers au Canada à le faire, a déclaré la SickKids Foundation.

Il a déclaré que cela avait été rendu possible grâce à un don de 250 000 $ de la famille d’une petite fille qui a passé quatre mois dans l’unité.

Camille Bains, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.