Le dernier Visage de jeu de célébrité était un pour les livres!

Dans le cadre de l’épisode du mardi 15 décembre de l’E! série, animateur et producteur exécutif Kevin Hart a dirigé des paires de célébrités –Justin Long et son frère Christian Long, Mario Lopez et sa femme Courtney Lopez, et amis de longue date Taran Killam et Ronnie Kimble– dans une série de jeux hilarants, promettant de l’argent à l’équipe gagnante pour l’organisme de bienfaisance de son choix, ainsi que le bébé géant en or qui sert de trophée Hart of a Champion.

Ces jeux, comme l’a expliqué Kevin, peuvent être décrits comme des «défis scandaleux conçus pour tester l’esprit, le corps et l’âme». Nous parlons de «Booty Shake», «Show Your Junk» et «Sticky Candy», ce dernier juste lancé sur le nouvel épisode.

Le défi pour la première fois, ainsi que les nombreux camées adorables des enfants de Mario et les plaisanteries hilarantes entre Taran et Kevin, ont permis une heure parfaite et amusante. Découvrez ce que vous avez manqué d’autre en consultant tous les meilleurs Visage de jeu de célébrité moments ci-dessous!