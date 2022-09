Des cambrioleurs volent 25 smartphones OnePlus dans le magasin Ludhiana alors que les gardes continuent de dormir

Une salle d’exposition Ludhiana OnePlus a été cambriolée et cinq ou six malfaiteurs ont volé environ 25 smartphones aux petites heures du 19 septembre. La salle d’exposition est située dans le Flamez Mall sur Malhar Road, rapporte The Tribune. Les policiers ont inspecté le site et ont constaté que le magasin n’avait pas de volet, mais une porte en verre épais au point d’entrée principal, qui était généralement gardée par une chaîne en fer la nuit. Le personnel de la salle d’exposition a déclaré que la direction du centre commercial assurait la sécurité du magasin. Selon Hindustan Times, les cinq agents de sécurité adjoints ont été retrouvés endormis au moment du cambriolage. La police soupçonne l’implication des employés du magasin dans l’incident.

Les gardes de sécurité se sont réveillés le matin pour trouver le magasin saccagé et ont informé le propriétaire du magasin, Mridul Raj Walia de Chandigarh. Les cambrioleurs auraient réussi tout le braquage en une demi-heure.

La police a vérifié les caméras de sécurité installées à l’extérieur du centre commercial ainsi que les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance dans d’autres salles d’exposition à proximité. Les propriétaires de la salle d’exposition ont déclaré que la perte exacte après le cambriolage pourrait être quantifiée après examen des dossiers de vente et d’achat. Un dossier a été enregistré en la matière. Les 25 smartphones volés valaient Rs 6 lakh.

Une vidéo de l’incident a fait surface sur les réseaux sociaux. La séquence de vidéosurveillance montre deux cambrioleurs à l’intérieur de la salle d’exposition en train de voler les combinés et de repartir avec un sac, vraisemblablement avec les smartphones emballés. Elle a été partagée par une page Instagram intitulée “1000 choses à Ludhiana”.

Selon le rapport du Hindustan Times, SHO Jasbir Singh du poste de police de la division numéro 5 a déclaré que les cambrioleurs semblaient connaître le magasin et savaient que les téléphones étaient conservés dans un almirah. Ils ont fouillé le tiroir-caisse, puis ont ouvert l’almirah à l’aide d’un tournevis. Ils ont volé les smartphones puis jeté les cartons dans le magasin.

