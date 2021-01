Avez-vous déjà appelé quelqu’un de poche et vous êtes-vous retrouvé le visage rouge pour savoir qu’il avait entendu ce qui était censé être une conversation privée? La plupart d’entre nous sont coupables de faire cela, mais cela ne nous conduira pas en prison. Ou le pourrait-il?

Dans un cas d’extrême malchance, deux cambrioleurs ont été arrêtés après que l’un d’eux s’est assis par inadvertance sur son téléphone et a composé le numéro d’urgence britannique pendant l’effraction, appelant ainsi les flics eux-mêmes.

L’incident a eu lieu mercredi soir dans le quartier Middleport de Stoke-on-Trent, une ville du Staffordshire, au Royaume-Uni.

La police du Staffordshire a déclaré que l’arrestation du duo, âgé de 49 et 42 ans, avait eu lieu quelques minutes après avoir reçu l’appel, leur permettant d’écouter la conversation des cambrioleurs jusqu’au moment où leurs collègues en uniforme sont arrivés sur les lieux du crime. Tous deux étaient en détention jusqu’au lendemain.

Dans un rapport porté dans The Guardian, John Owen, un flic, a qualifié le duo de «cambrioleurs les plus malchanceux du monde».

Renonçant au fait qu’il s’agissait d’un cas de malchance, Owen a publié sur Twitter l’arrestation par hasard avec une image de Marv, le cambrioleur condamné de la série de films Home Alone.

Je pense que nous venons d’arrêter les cambrioleurs les plus malchanceux du monde: alors qu’il commettait un cambriolage, l’un des cambrioleurs maladroits s’est accidentellement assis sur son téléphone et a composé le 999. Nous recevons un appel détaillant toutes leurs singeries jusqu’au point d’entendre nos patrouilles arriver pour arrêter leur pic.twitter.com/0BZGSQdf0C – CI John Owen (@CIJohnOwen) 6 janvier 2021

Ces deux cambrioleurs ne sont cependant pas les seuls malheureux à s’être retrouvés menottés après avoir accidentellement appelé la police.

Le braquage du magasin s’est mal passé

Dans un cas antérieur aux États-Unis, deux cambrioleurs ont été arrêtés après avoir accidentellement composé le 911 alors qu’ils fuyaient les lieux du crime chez Best Buy, un magasin d’électronique, en avril 2019. Après avoir reçu l’appel, les autorités ont envoyé un ping au téléphone portable de l’appelant mais n’ont pas entendre quoi que ce soit sauf le bruit de fond d’une voiture se dirigeant vers Houston.

Les suspects ont conduit la police dans une poursuite à grande vitesse et ont abandonné leur véhicule à mi-chemin. Cependant, deux des trois voleurs présumés ont finalement été appréhendés. La police a trouvé en leur possession des ordinateurs portables volés et d’autres produits électroniques de Best Buy.

Cibler le mauvais McDonald’s

En 2016, deux voleurs sont entrés dans le McDonald’s de Besançon, une ville de l’est de la France, avec une quarantaine de personnes y dégustant un fast-food. Mais ils n’avaient aucune idée que parmi ces clients se trouvait un groupe de 11 membres hors service d’une force paramilitaire d’élite spécialisée dans les prises d’otages.

Les voleurs ont tiré un coup de semonce avant de saccager la caisse. Mais en sortant de la porte, les forces spéciales se sont jetées sur eux. Lors de la confrontation qui a suivi, un voleur a reçu une balle dans l’estomac après avoir refusé de rendre son arme et a ensuite été admis à l’hôpital.

Des voleurs de voitures surpris en train de discuter de plans

Deux voleurs de voitures, qui s’appelaient Nathan Teklemariam et Carson Rinehart, ont été arrêtés en 2013, alors qu’ils tentaient de pénétrer par effraction dans une voiture à Fresno, en Californie. Eux aussi avaient appelé la police sur eux-mêmes et ont été retenus après que le gestionnaire d’appels les a retrouvés alors même qu’ils passaient 30 bonnes minutes à discuter de leurs plans.