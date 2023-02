Des cambrioleurs laissent une note d’excuse après une tentative de vol ratée dans un tunnel de 15 pieds de long

Que se passe-t-il lorsqu’un plan Money Heist dans la vraie vie échoue ? Cela se termine par les cambrioleurs qui laissent une note « Désolé ». Récemment, un groupe de voleurs a fini par creuser un tunnel de 15 pieds de long pour s’introduire dans une bijouterie à Meerut, dans l’Uttar Pradesh. Selon un rapport de l’Hindustan Times, le tunnel a été creusé à partir d’un drain. Bien que les voleurs aient réussi à entrer dans le magasin, ils n’ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort. Lorsqu’il est devenu clair pour les cambrioleurs que leur plan était un échec massif, ils ont laissé une note d’excuse au propriétaire du magasin.

“Nous sommes désolés”, aurait lu la note qui identifiait les noms des voleurs comme étant Chunnu et Munnu. C’était jeudi matin lorsque le propriétaire du magasin ouvrait régulièrement son magasin pour les affaires quotidiennes et découvrait la tentative de vol. Le propriétaire identifié comme étant Deepak Kumar a immédiatement appelé la police pour inspection. On a découvert que les cambrioleurs avaient apporté avec eux un coupe-gaz qui n’était pas suffisant pour pénétrer dans le coffre-fort.

Apparemment, une idole du Seigneur Krishna a également été découverte face au mur laissant entendre que les cambrioleurs ne voulaient pas commettre le crime devant la sainte divinité. «Ils sont entrés par effraction dans le magasin mercredi soir et ont essayé de forcer le coffre-fort à l’aide d’un coupe-gaz, mais ont échoué. Les voleurs n’ont probablement pas voulu commettre le crime sous les yeux de Dieu et ont retourné la statue », a déclaré le propriétaire de la boutique.

Les voleurs ont prêté attention aux détails précis et étaient au courant des caméras de vidéosurveillance. Par conséquent, ils ont emporté le disque dur des images enregistrées à l’intérieur du magasin. L’officier du cercle de la région de Brahmpuri à Merrut, Suchita Singh, a déclaré au portail que le tunnel de 15 pieds de long avait dû prendre des jours à être creusé. Les autorités examinent maintenant les images de vidéosurveillance dans la région pour suivre les mouvements des cambrioleurs. “Le tunnel doit avoir été creusé pendant plusieurs jours et nous essayons d’identifier les cambrioleurs en suivant les mouvements de personnes dans la zone vus dans les images de vidéosurveillance”, a déclaré Suchita Singh.

