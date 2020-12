Un calendrier bizarre avec un sex-symbol improbable Brett Sutton a été mis en vente juste à temps pour Noël.

Le calendrier mural 2021 utilise une variété de photos de l’administrateur en chef de la santé de Victoria lors de différentes conférences de presse sur les coronavirus.

Tous les bénéfices du calendrier de 32 $ seront reversés à deux organismes de bienfaisance suggérés par le professeur Sutton, The Smith Family et Doctors Without Borders.

Le calendrier (photo ci-dessus) comprend 15 photos en couleur du professeur Sutton qui ont été prises lors de ses apparitions quotidiennes aux conférences de presse sur le coronavirus de Victoria

Les calendriers comportent 15 photos en couleur ainsi qu’un message de l’administrateur en chef de la santé.

Les images incluent des gros plans du professeur Sutton souriant, regardant sévèrement ou parlant lors de l’une des conférences de presse quotidiennes de Victoria sur le coronavirus.

Les acheteurs ont été avertis que le stock est limité et que les commandes doivent être passées avant le 7 décembre pour une livraison avant Noël.

Le professeur Sutton a gagné un culte après avoir participé aux conférences de presse quotidiennes de l’État et est devenu un sex-symbol improbable pour des milliers d’Australiens.

Ses fans se sont surnommés les « Suttonettes » et ont félicité le médecin hygiéniste en chef pour sa beauté et sa « manière calme et respectueuse ».

Les fans ont également donné au professeur Sutton des surnoms affectueux, notamment le Dr Brett McHunk, Scruff McHunk et le Chief Swoon Officer.

Une page Facebook nommée «Brett Sutton is HOT» compte plus de 13 600 abonnés et publie régulièrement des photos et des mises à jour du professeur.

Le groupe Facebook «le fan club de Brett Sutton» compte également plus de 4500 membres.

Certains fans ont même créé des tasses, des T-shirts, des oreillers et des rideaux de douche avec le visage du professeur Sutton imprimé dessus.

Mais Suttonettes a salué le nouveau calendrier «incroyable» comme «la meilleure» marchandise.

« Je viens de commander le mien, j’ai hâte de le voir », a écrit un fan.

«Je suis ravi de recevoir cela. Manquerait vraiment de le regarder », a déclaré un autre.

« Certainement le meilleur à sortir de 2020 … le point culminant de mon année », a expliqué un fan.

‘Pourrait-il être mieux …’