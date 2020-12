Deux questions de lecteurs sont venues l’autre jour.

► Quels cadeaux technologiques abordables choisiriez-vous comme bas de Noël à moins de 50 $?

► Et si vous (moi, Jefferson Graham) aviez 200 $ à dépenser, quels trucs technologiques sympas achèteriez-vous?

Eh bien, j’ai les réponses. De plus, un article cadeau en prime pour 449 $, si vous êtes prêt à étirer le budget. Et si vous en avez un dans votre poche, j’ai aussi quelque chose pour vous.

Mais commençons pas cher.

Parce que vraiment, vous n’avez pas à dépenser des centaines de dollars pour de superbes cadeaux technologiques. Il existe de très nombreuses options disponibles pour moins de 100 $ – et si vous avez envie de faire des folies, c’est très bien, nous avons également des idées.

25 $

Personne n’a besoin de chaussettes supplémentaires ou d’un pull laid. Mais croyez-moi, nous avons tous besoin de plus d’espace pour s’adapter à la taille toujours croissante des adaptateurs secteur. Ainsi, le cadeau le plus utile que vous puissiez acheter pour quelqu’un avec une abondance de produits technologiques serait un parasurtenseur très pratique, avec autant de biens immobiliers que possible.

J’adore ce modèle à 25 $ de Belkin, car j’en ai marre des prises d’appareils de taille géante qui monopolisent la moitié de votre bande et laissent peu de place aux autres. Il y a 12 points de vente ici, et même si vous ne pouvez pas tout y installer, vous en aurez toujours plus que sur la plupart des bandes, qui ont vos points de vente en ligne droite. Et il y a aussi un parasurtenseur.

45 $

Si vous avez un iPhone, vous connaissez la perceuse. Le message Apple nag qui vous indique que vous n’avez plus de place. Parce que vous avez trop de photos et de vidéos haute résolution sur votre téléphone. J’adore donc la solution SanDisk iXpand. Il s’agit d’un lecteur flash de 44 $ 128 Go qui se connecte au port iPhone Lightning et à une application iPhone, et déplace les images sur le lecteur. Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous accédez à l’autre côté du lecteur, qui dispose d’une clé USB traditionnelle, et connectez-le à votre ordinateur pour copier et sauvegarder le support.

70 $

Nous vivons dans un monde Zoom 2020 où nous sommes en visioconférences toute la journée, et nous aimerions vraiment, vraiment être mieux. Beaucoup mieux. L’éclairage y est pour beaucoup. Beaucoup de gens sont sortis et ont acheté des anneaux lumineux bon marché cette année qui sont un peu difficiles à placer et qui ne sont tout simplement pas très beaux. Donc, j’adore la lampe de vidéoconférence LumeCube, qui se clipse facilement à l’arrière d’un ordinateur portable, dispose d’un gradateur réglable pour la lumière et d’un panneau de diffusion pour adoucir la lumière.

90 $

Cette année, je suis devenu fasciné par l’idée d’abandonner la barre de son, et tous ces fils, et d’utiliser des haut-parleurs Bluetooth comme son de télévision. Les barres de son sont bien, mais l’audio vient de l’autre côté de la pièce. Deux petits haut-parleurs de télévision, près du lit, fonctionnent très bien pour moi. Peut-être avez-vous deux appareils Amazon Echo qui traînent dans la maison. Vous pouvez utiliser ceux-ci, ou aller tout neuf, avec deux points d’écho, au prix de 30 $ pour les vacances. Vous aurez besoin d’un accessoire Amazon pour les coupler à un téléviseur intelligent. Le Fire TV Stick d’Amazon se vend à 19 $, sans grande télécommande, ou à 29,99 $, avec une télécommande qui peut régler le volume de votre appareil – ou en faire votre haut-parleur intelligent. (Si vous voulez des haut-parleurs plus gros, deux appareils Echo réguliers vous coûteront 120 $.) L’alternative Apple, en passant, sont deux HomePod Minis, qui se vendent à 99 $ l’unité, et doivent être associés au décodeur Apple TV, qui se vend 149 $ et 179 $. Les haut-parleurs Nest Audio de Google coûtent également 99 $ l’unité et peuvent se connecter à un téléviseur avec Bluetooth, mais ne répondent pas aux commandes vocales.

120 $

Portail Facebook Mini. Une autre ramification de Zoom. Le portail était à l’origine l’unité autonome de Facebook pour le chat vidéo sur Messenger. Cette année, il a été étendu pour permettre également les appels Zoom, c’est pourquoi il figure sur notre liste. Un appareil dédié, toujours au même endroit, configuré et prêt pour les appels, est une excellente idée, en particulier pour l’étudiant de votre vie, qui peut alors utiliser son ordinateur portable plus efficacement pour prendre des notes. Le Portal Mini, avec un écran de huit pouces, est le portail le moins cher. Pendant ce temps, Facebook a de la concurrence. Google, qui fabrique le Nest Hub Max, et Amazon, qui vend les appareils d’affichage Echo Show, ont déclaré qu’ils ajouteraient également la prise en charge de Zoom cette année, mais au moment d’écrire ces lignes, ils ne l’ont pas encore rendu au grand public. (Google a annoncé un test bêta fermé qui a débuté lundi, mais n’a pas dit quand il sera complètement déployé.) DTEN a un appareil disponible, mais il est beaucoup plus cher à 599 $. Facebook a des unités de portail plus grandes pour 179 $ et 279 $. Il dispose également d’un portail pour la télévision, qui devrait avoir la fonctionnalité Zoom, mais pas.

200 $

Il n’y a rien de nouveau ici. Les AirPods Pro d’Apple ont été introduits en octobre 2019 et sont rapidement devenus le casque le plus vendu au monde. Comme ils devraient l’être. Le son est incroyable. Cette année, le prix initial de 249 $ a été ramené à 199 $, et certains détaillants avaient un prix Black Friday de 169 $. Remarque: Apple a de nouveaux écouteurs supra-auriculaires, AirPods Max, et ils se vendent 549 $.

449 $

Cet incroyable drone de DJI vous fait sortir de la catégorie du budget, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que l’unité haut de gamme de DJI se vend plus de 1000 $. Le Mini II, qui a à peu près la taille d’un smartphone, a une résolution plus élevée que la version de l’année dernière et vole comme un charme. Il est assez petit pour vous accompagner à chaque fois que vous allez et il est si facile à utiliser. Idéal pour quelqu’un qui se mouille les pieds avec des drones.

Et quel est le nouvel appareil 2020 que je voudrais?

(Allez les lecteurs, vous connaissez la réponse!)

C’est l’Apple iPhone 12 Pro Max, qui s’adresse à un nerd de la caméra comme moi, avec le meilleur zoom sur la plus longue portée de tous les iPhone, le plus grand écran avec un énorme 6,7 pouces, des pixels plus grands et, eh bien, est-ce que autre chose importe?

Le zoom 20-65 mm sur le 12 Pro Max (contre 20-52 mm sur le 12 Pro), c’est comme avoir un reflex numérique professionnel dans votre poche que vous pouvez emporter partout avec vous. Dans de nombreux cas, la qualité ne sera pas aussi bonne qu’une caméra, qui a une résolution plus élevée et peut arrêter l’action plus rapidement. Mais pas toujours. Et votre Canon ou Nikon est-il dans votre poche?

Lecteurs, qu’y a-t-il sur votre liste? J’aimerais entendre vos sélections. Écrivez-moi sur Twitter, où je suis @jeffersongraham.