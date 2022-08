Des caddies, du matériel de boulangerie parmi les articles du marché fermé de Blue Goose mis aux enchères – Shaw Local

Le contenu du Blue Goose Market, désormais fermé, à Saint-Charles, est mis aux enchères tandis que l’avenir de la propriété reste incertain.

Matériel de boulangerie et de charcuterie, des portes pour aliments surgelés ainsi que des caddies et des paniers font partie des plus de 1 100 articles individuels qui font partie de la vente aux enchères. Blue Goose a fermé ses portes en mars après plus de 90 ans d’activité.

“Nous devons liquider l’équipement pour faire de notre mieux pour nous occuper des créanciers de Blue Goose, ce qui est un processus normal”, a déclaré vendredi le président et chef de la direction de Blue Goose Market, Paul Lencioni. “Ce n’est pas associé à la façon dont la propriété peut se développer.”

Grafe Auction organise la vente aux enchères en ligne sur son site Web, grafeauction.com. Le public peut prévisualiser et inspecter les articles de 15 h à 18 h le 29 août.

La vente aux enchères commencera à se clôturer à 9 h le 30 août. Les questions peuvent être adressées à Ben Grafe au 507-273-3507.

Grafe Auction a également dirigé une vente aux enchères en ligne de milliers d’articles du Pheasant Run Resort à St. Charles après que le complexe emblématique a fermé ses portes en mars 2020 à la suite d’une tentative infructueuse de mise aux enchères du complexe. Il avait ouvert ses portes en février 1963 et avait été annexé par la ville en 1965.

Lencioni avait déclaré qu’un certain nombre de facteurs avaient contribué à la fermeture du magasin, notamment la pandémie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Et comme d’autres entreprises à travers le pays, Blue Goose connaissait une pénurie d’employés.

En 1928, Annunciata “Nancy” Lencioni, son arrière-grand-mère, ouvre le Blue Goose Fruit Market. Blue Goose avait été à différents endroits de la ville et a déménagé à son emplacement le plus récent au 300 S. Second St. au centre-ville de St. Charles en 2008.

Lencioni, qui a été élu au conseil municipal de St. Charles l’année dernière, veut préserver une partie de l’histoire du magasin.

“Nous cherchons à faire don de la sculpture d’oie du haut de l’immeuble au St. Charles Park District”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose qui peut durer.”

Alors que les pourparlers sont toujours en cours, Lencioni a déclaré qu’il espère que le bâtiment restera une épicerie.

“C’est mon plus grand souhait que la propriété reste un supermarché et j’ai travaillé très dur pour que cela se produise”, a déclaré Lencioni. “Il se passe des choses qui m’excitent beaucoup, mais dont je ne peux pas encore parler.”