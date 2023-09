Des « cadavres d’extraterrestres » présentés au Congrès alors qu’un expert en ovnis est contraint de témoigner sous serment

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des cadavres présumés d’extraterrestres « non humains » ont été exposés aux hommes politiques mexicains lors du Congrès du pays.

Les deux petits cadavres présumés d’extraterrestres, récupérés à Cusco, au Pérou, ont été présentés mercredi dans des boîtes vitrées à Mexico, suscitant l’enthousiasme au sein de la communauté des théoriciens du complot sur les ovnis.

L’événement a été dirigé par le journaliste et ufologue Jaime Maussan, qui a témoigné sous serment que les spécimens momifiés ne font pas partie de « notre évolution terrestre », avec près d’un tiers de leur ADN restant « inconnu », ont rapporté les médias mexicains.

Les affirmations de l’« ufologue » autoproclamé n’ont pas été prouvées et M. Maussan a déjà été associé à des affirmations de découvertes qui ont ensuite été démystifiées.

Lors de l’audience publique, M. Maussan a montré à des responsables américains et à des membres du gouvernement mexicain plusieurs vidéos « d’ovnis et de phénomènes anormaux non identifiés » avant de dévoiler les prétendus cadavres d’extraterrestres.

Il a déclaré : « Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre… Ce ne sont pas des êtres qui ont été trouvés après l’épave d’un OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et ont ensuite été fossilisés.

M. Maussan a déclaré aux participants que les spécimens avaient été étudiés par des scientifiques de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) qui ont pu tirer des preuves ADN en utilisant la datation au radiocarbone. Après des comparaisons avec d’autres échantillons d’ADN, il a été constaté que plus de 30 % de l’ADN des spécimens était « inconnu », a-t-il déclaré.

Des radiographies des spécimens ont également été montrées au cours de l’audience, des experts témoignant sous serment que l’un des corps contenait des « œufs » à l’intérieur, tandis que les deux auraient des implants fabriqués à partir de métaux très rares, comme l’Osmium.

Des radiographies des spécimens ont également été montrées lors de l’audience, des experts témoignant sous serment que l’un des corps contenait des « œufs » à l’intérieur. (Reuters)

Ryan Graves, directeur exécutif d’Americans for Safe Aerospace et ancien pilote de l’US Navy, était présent, après avoir informé le Congrès américain plus tôt cette année de la menace que les phénomènes aériens non identifiés représentaient pour la sécurité nationale des États-Unis.

M. Maussan a déjà été associé à des allégations de découvertes « extraterrestres » qui ont ensuite été réfutées, notamment cinq momies découvertes au Pérou en 2017 qui se sont ensuite révélées être des enfants humains.