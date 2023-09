Des « cadavres d’extraterrestres non humains » présentés au Congrès mexicain

Cette découverte pourrait « réécrire l’histoire », a déclaré un chercheur controversé aux responsables.

Deux soi-disant « non-humain » Des cadavres d’extraterrestres momifiés ont été exposés mercredi aux législateurs de Mexico par un expert autoproclamé en matière d’ovnis, qui a déclaré que l’analyse des spécimens avait montré qu’ils ne faisaient pas partie de l’humanité. «évolution terrestre».

Les deux petits corps humanoïdes, dotés de mains à trois doigts et semblant avoir une vision stéréoscopique, ont été découverts dans des mines d’algues au Pérou, a déclaré le journaliste et ufologue Jaime Maussan dans le cadre de la présentation. Il a ajouté sous serment sa conviction que les cadavres, datés au carbone 14 et datant d’environ 1 000 ans, ne sont pas d’origine terrestre.

« Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre », » Maussan a déclaré lors de l’audience publique. « Ce ne sont pas des êtres qui ont été retrouvés après l’épave d’un OVNI. Ils ont été trouvés dans [algae] mines, et ont ensuite été fossilisées.

Il ajouta: « Qu’ils soient extraterrestres ou non, nous ne le savons pas, mais ils étaient intelligents et vivaient avec nous. Ils devraient réécrire l’histoire.

Les dernières découvertes de Maussan ne sont pas prouvées et ses précédentes affirmations sur les ovnis ont été réfutées.

Le journaliste a déclaré lors de la présentation que les scientifiques de l’Université nationale autonome du Mexique ont réussi à récupérer des preuves ADN à partir des spécimens en utilisant des méthodes de datation au radiocarbone. L’analyse a déterminé qu’environ 30 % de l’ADN était de « inconnu » origine, a-t-il affirmé.

Des radiographies des deux spécimens ont également été présentées aux autorités, montrant que l’un des corps semblait contenir des « œufs », censés contenir des embryons. Les deux corps avaient également été implantés avec des métaux extrêmement rares, dont l’osmium, l’un des éléments les plus rares de la croûte terrestre.

Il a également été ajouté lors de la présentation que les corps ont un cou rétractable et un crâne long, ainsi que des os légers mais solides et dépourvus de dents. Ce sont, ont-ils dit aux responsables, des caractéristiques « plus typique des oiseaux. »

Maussan a également montré des images prétendument de « OVNIS et phénomènes anormaux non identifiés (UAP) » avant de dévoiler les deux exemplaires. Des images similaires ont été montrées au Congrès américain à Washington DC plus tôt cette année par l’ancien pilote de la marine américaine Ryan Graves, qui a déclaré aux législateurs que l’existence d’OVNI et d’UAP était un problème. « secret de polichinelle » dans l’armée.

Graves était présent à Mexico pour la présentation dirigée par Maussan – qui avait déjà été associé à des affirmations réfutées concernant des artefacts prétendument extraterrestres. En 2017, il a été découvert que cinq corps soi-disant momifiés, qu’il prétendait être potentiellement étrangers, étaient en fait les restes d’enfants humains.