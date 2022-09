Des cachalots échoués meurent au large de l’Australie

HOBART, Australie –

Un jour après que 230 baleines ont été retrouvées échouées sur la côte ouest sauvage et isolée de l’État insulaire australien de Tasmanie, seules 35 étaient encore en vie malgré les efforts de sauvetage qui devaient se poursuivre jeudi.

La moitié du groupe de globicéphales échoués dans le port de Macquarie était présumée être encore en vie mercredi, a déclaré le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie.

Mais les vagues déferlantes ont fait des ravages du jour au lendemain, a déclaré Brendon Clark, directeur du Tasmania Parks and Wildlife Service.

“Nous avons trié les animaux hier dans le cadre de l’évaluation préliminaire et nous avons identifié les animaux qui avaient les meilleures chances de survie parmi les quelque 230 qui se sont échoués. Aujourd’hui, l’accent sera mis sur les opérations de sauvetage et de libération”, a déclaré Clark aux journalistes à proximité. Strahan.

“Nous avons environ 35 animaux survivants sur la plage … et l’accent principal ce matin sera sur le sauvetage et la libération de ces animaux”, a ajouté Clark.

Les baleines se sont échouées deux ans jour pour jour après la découverte du plus grand échouage massif de l’histoire de l’Australie dans le même port.

Environ 470 globicéphales à longues nageoires ont été retrouvés le 21 septembre 2020, coincés sur des bancs de sable. Après une semaine d’efforts, 111 de ces baleines ont été sauvées, mais les autres sont mortes.

L’entrée du port est un chenal notoirement peu profond et dangereux connu sous le nom de Hell’s Gate.

Le salmoniculteur local Linton Kringle a aidé à l’effort de sauvetage de 2020 et a déclaré que le dernier défi serait plus difficile.

“La dernière fois, ils étaient en fait dans le port et c’est assez calme et nous pourrions, en quelque sorte, nous occuper d’eux là-bas et nous pourrions amener les bateaux jusqu’à eux”, a déclaré Kringle.

“Mais juste sur la plage, vous ne pouvez tout simplement pas faire entrer un bateau là-bas – c’est trop peu profond, beaucoup trop agité. Mes pensées seraient d’essayer de les faire monter dans un véhicule si nous ne pouvons pas les faire sortir à la nage”, a ajouté Kringle. .

Vanessa Pirotta, une scientifique de la faune spécialisée dans les mammifères marins, a déclaré qu’il était trop tôt pour expliquer pourquoi l’échouement s’était produit.

“Le fait que nous ayons vu des espèces similaires, au même moment, au même endroit, se reproduire en termes d’échouage au même endroit pourrait fournir une sorte d’indication qu’il pourrait y avoir quelque chose d’environnemental ici”, a déclaré Pirotta.

David Midson, directeur général de la municipalité du West Coast Council, a exhorté les gens à rester à l’écart.

“Les baleines sont une espèce protégée, même une fois décédées, et c’est une infraction d’interférer avec une carcasse”, a déclaré le ministère de l’Environnement.

Quatorze cachalots ont été découverts lundi après-midi sur King Island, une partie de l’État de Tasmanie dans le détroit de Bass entre Melbourne et la côte nord de la Tasmanie.

Le scientifique marin de l’Université Griffith, Olaf Meynecke, a déclaré qu’il était inhabituel pour les cachalots de s’échouer sur le rivage. Il a déclaré que des températures plus chaudes pourraient également modifier les courants océaniques et déplacer la nourriture traditionnelle des baleines.

“Ils iront dans différentes régions et chercheront différentes sources de nourriture”, a déclaré Meynecke. “Quand ils font cela, ils ne sont pas dans la meilleure condition physique car ils pourraient être affamés, ce qui peut les amener à prendre plus de risques et peut-être à se rapprocher du rivage.”

Le globicéphale est connu pour s’échouer en grand nombre, pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises.